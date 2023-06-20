Боливия. Высохшее соленое озеро на юге пустынной равнины Альтиплано на высоте около 3 650 м над уровнем моря. Здесь, возле путей железной дороги из Антофагасты в Боливию в 3 км от города Уюни находится уникальное кладбище паровозов.







1. В конце XIX века правительство Боливии активно поддерживало строительство железнодорожных сетей в этом регионе. Вскоре Уюни стал настоящим городом железнодорожников. (Фото Chris Staring):







2. Здесь была крупная узловая станция, через которую проходили все важные транспортные магистрали региона. По прогнозам, Уюни должен был стать процветающим городом, ключевым транспортным и торговым центром региона. (Фото Chris Staring):







3. Но железная дорога, проходящая через Уюни, была узкоспециализированной: ее использовали только горнодобывающие компании для перевозки природных ископаемых. В 1950-х гг., когда добыча минералов на окрестных рудниках резко упала, паровозы ушли на «покой». Так возникло это уникальное «кладбище». (Фото Chris Staring):







5. Здесь есть интересные экземпляры: локомотивы Гаррата и Мейера, — но все в неудовлетворительном состоянии. В 2006 г. местным самоуправлением была принята 15-летняя программа развития региона, одним из пунктов которой является превращение «кладбища» в музей под открытым небом. (Фото Chris Staring):







6. Большая часть паровозов 19-го века были импортированы из Великобритании. (Фото Chris Staring):







7. Сегодня на кладбище паровозов красиво ржавеют более 100 железнодорожных вагонов и локомотивов. (Фото Chris Staring):







8. (Фото Chris Staring):







9. Место находится на высоте около 3 650 метров, но эти паровозы не были предназначены для работы так высоко над уровнем моря. (Фото Chris Staring):







10. (Фото Chris Staring):







11. Кладбище паровозов находится на краю солончака, что ускоряет процесс коррозии. (Фото Chris Staring):







12. (Фото Chris Staring):







13. Вечер на кладбище паровозов. (Фото Chris Staring):







14. Взгляд изнутри парового двигателя. (Фото Chris Staring):







15. Старый паровоз. (Фото Chris Staring):







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