Потрясающие места, которые почти никто не видел

Туристы уже успели обойти большую часть планеты — так, по крайней мере, кажется нам со стороны. Заброшенные города, пустыни, пирамиды, где кипела жизнь и отправлялись странные религиозные ритуалы — все это есть на десятках тысяч фотографий, заботливо размещенных на каминных полках и стенах квартир. Путешествия утрачивают свою прелесть именно потому, что становятся растиражированным способом отдыха — ведь всем нам хочется чего-то индивидуального, чего-то особенного. Специально для подобных эстетов дальнего плавания, любителей всего необычного и свежего, мы собрали десяток мест изумительной красоты, которые еще мало кто видел вживую.









Нунавут

Приют Torre Di Pisa

Нарроу-Лодж

Потерянный Город

Каса Андина

Анегада

Дарваза

Мирадор

Княжество Силенд

Маленькие деревушки