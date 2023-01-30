В плену у гигантской машины, или как жилось людям, которые дышали «железными легкими»?

Закройте на секундочку глаза и представьте, что все ваше тело заковано в огромный тесный стальной капкан. Вы едва можете пошевелить руками и ногами и днями напролет смотрите в потолок в ожидании того, пока усталая медсестра принесет вам стакан воды или с ложки покормит вас больничной стряпней. Нет, это не какая-то извращенная средневековая пытка и не сюжет нового популярного фильма ужасов.
На самом деле вы в любой момент можете потребовать, что бы кто-нибудь поблизости открыл крышку аппарата и выпустил вас на свободу, но вы никогда этого не сделаете по одной простой причине: эта гротескная машина – это единственное, что поддерживает жизнь в вашем теле и позволяет вам дышать.
Знакомьтесь, аппарат на снимке выше называется «железными легкими», и сейчас его, пожалуй, можно встретить только в медицинских музеях и в тематических документальных хрониках. Но в 20-х годах прошлого века, когда безжалостный полиомиелит не щадил практически никого, железные легкие стали настоящим спасением для людей, которых коварная болезнь лишила возможности дышать самостоятельно. Сегодня мы решили немного рассказать нашим читателям о том, как же жилось людям, которые по воле судьбы оказались в плену у этого жуткого и гротескного аппарата.
Что это такое?
Железные легкие полноценно вошли в обиход в 1928 году, когда в Америке все больше и больше людей умирали от паралича дыхательного центра, вызванного вирусом полиомиелита. Идея аппарата была проста и гениальная одновременно. Фактически он представлял собой двухметровый вентилятор, внутрь которого укладывали все тело человека вплоть до самой шеи. Отрицательное давление, которое создавалось внутри аппарата, проталкивало драгоценный кислород в легкие измучанного пациента, тем самым поддерживая в нем жизнь.
Им приходилось есть и пить, лежа на спине
Самое первое, чему приходилось учиться пациентам, заключенным внутрь аппарата, это делать все, лежа на спине, в том числе есть и пить. Для узников железных легких каждая ложка пищи и каждый глоток воды превращались в смертельно опасное испытание. Людям в аппарате приходилось подстраивать каждое свое движение под внутренний ритм вентилятора, ведь сделав глоток в тот момент, когда давление системы проталкивало в легкие воздух, запросто можно было захлебнуться и умереть от удушья.
Впрочем, некоторые даже умудрялись курить
Некоторых людей даже полный паралич дыхательной мускулатуры не мог заставить отказаться от любимой привычки. Этот снимок был сделан в 1949 году в одной из больниц Сент-Луиса, и запечатлен на нем молодой человек по имени Луис Аберкромби, которого полиомиелит на долгие и мучительные годы сделал узником железных легких. Для Луиса и многих других несчастных людей, разделивших его судьбу, перспектива жить без никотина оказалась куда более пугающей, чем перспектива умереть от удушья, поэтому помимо еды и питья заботливым медсестрам, уставшим от постоянных криков и просьб дать покурить, приходилось подносить к губам обездвиженных пациентов и сигареты тоже. Кстати, на этом снимке Луис курит сигареты «Camel».
Шестьдесят лет в железном плену
Некоторые люди умудрялись жить полноценной жизнью, даже закованные в клетку железных легких. На снимке Диана Оделл, которая пролежала в металлической капсуле больше 60 лет и за это время успела получить высшее образование, защитить диссертацию и даже написать книгу детских сказок. Умерла женщина в 2008 году по совершенно глупой и трагичной причине. В доме, где Диана жила вместе с семьей, отключили электропитание, а родственникам не удалось во время запустить резервный генератор, который снова заставил бы железные легкие работать.
На прогулке
Огромная стальная машина достигала двух метров в длину, весила больше 100 килограмм и работала от электросети, но даже это не помешало персоналу больницы вывести одного из своих пациентов на своеобразную прогулку солнечным летним деньком. Наверняка, медсестрам и санитарам пришлось немало повозиться, чтобы найти достаточно длинный шнур и вытащить аппарат на улицу, но посмотрите на счастливое лицо этого мужчины, который, возможно, увидел небо над головой впервые за несколько лет.
Связь с внешним миром
Этот кадр был сделан в 2015 году. Мужчину на фото зовут Пол Александр, и он оказался в десятке последних в мире узников железных легких. Современные врачи давно научились справляться с последствиями полиомиелита при помощи более компактных технологий, но для Пола, который пролежал в аппарате, начиная с 1952 года, риск перехода на новый вид вентилятора оказался слишком высок. Впрочем, железные легкие не помешали Полу получить три высших образования, много лет проработать в качестве преуспевающего юриста и поддерживать связь с внешним миром после заслуженного выхода на пенсию.
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