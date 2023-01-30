В плену у гигантской машины, или как жилось людям, которые дышали «железными легкими»?

Закройте на секундочку глаза и представьте, что все ваше тело заковано в огромный тесный стальной капкан. Вы едва можете пошевелить руками и ногами и днями напролет смотрите в потолок в ожидании того, пока усталая медсестра принесет вам стакан воды или с ложки покормит вас больничной стряпней. Нет, это не какая-то извращенная средневековая пытка и не сюжет нового популярного фильма ужасов.











На самом деле вы в любой момент можете потребовать, что бы кто-нибудь поблизости открыл крышку аппарата и выпустил вас на свободу, но вы никогда этого не сделаете по одной простой причине: эта гротескная машина – это единственное, что поддерживает жизнь в вашем теле и позволяет вам дышать.







Знакомьтесь, аппарат на снимке выше называется «железными легкими», и сейчас его, пожалуй, можно встретить только в медицинских музеях и в тематических документальных хрониках. Но в 20-х годах прошлого века, когда безжалостный полиомиелит не щадил практически никого, железные легкие стали настоящим спасением для людей, которых коварная болезнь лишила возможности дышать самостоятельно. Сегодня мы решили немного рассказать нашим читателям о том, как же жилось людям, которые по воле судьбы оказались в плену у этого жуткого и гротескного аппарата.



Что это такое?

Им приходилось есть и пить, лежа на спине

Впрочем, некоторые даже умудрялись курить

Шестьдесят лет в железном плену

На прогулке

Связь с внешним миром