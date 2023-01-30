Шокирующие и печальные факты про пальмовое масло

Если вы обратили внимание, в последнее время пальмовое масло стало объектом пристального внимания со стороны СМИ, экологических организаций, политиков и даже обычных людей, критически относящихся к процессу его производства.



Пальмовое масло само по себе не является проблемой — это всего лишь годное в пищу растительное масло, добываемое из красноватой мякоти плодов масличной пальмы.



Причина всей этой суматохи и споров — в культивировании и производственной практике, связанной с маслом. Поскольку пальмовое масло в огромных масштабах используется в коммерческой пищевой промышленности по всему миру, высокая прибыль побуждает производителей увеличивать площади выращивания масличных пальм, что приводит к вырубке лесов в разных частях света (в частности, в Индонезии и Малайзии). Всё это привело к значительному ущербу естественной среды обитания нескольких видов животных и растений, многие из которых в настоящее время находятся под угрозой исчезновения.



Несмотря на это, многие до сих пор не знают о душераздирающих последствиях производства пальмового масла, наносящего ущерб окружающей среде. Присмотритесь к этим 25 шокирующим и печальным фактам про пальмовое масло:







25. Пальмовое масло отличается чрезвычайно высоким содержанием насыщенных жиров. В одной столовой ложке пальмового масла содержится 55% дневной нормы насыщенных жиров.





24. Согласно нескольким научным исследованиям, пальмовое масло связано с повышением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца (до 68 смертей на 100.000 случаев).





23. Пальмовое масло используется не только в пищевой промышленности. На сегодняшний день около 50% всех товаров, которые мы используем повседневно, содержат пальмовое масло — от бакалейных товаров до свечей, косметики, моющих средств и биотоплива.





22. Масличные пальмы, выращиваемые для производства пальмового масла, растут и плодоносят в условиях высокой температуры и влажности, поэтому они хорошо произрастают в тропических лесах.





21. Согласно Всемирному фонду дикой природы (World Wildlife Fund, WWF), для посадки масличных пальм, которые будут использоваться для производства пальмового масла, каждый час на планете вырубаются тропические леса площадью, эквивалентной 300 футбольным полям. Каждый час.







20. Одной из причин, по которой пальмовые плантации имеют такие огромные размеры, является то, что масличные пальмы должны расти друг от друга на расстоянии, как минимум, 3 метра.





19. Пальмовое масло также производится в таких регионах, как Центральная и Западная Африка, а также Центральная Америка, однако подавляющий объём производства приходится на Малайзию и Индонезию. На самом деле, только на эти две страны приходится около 90% всего мирового производства пальмового масла.





18. Сообщается, что до 80% всего объёма уничтожения лесов в Индонезии осуществляется незаконно.







17. Сжигание лесов для расчистки земли под плантации масличных пальм даже сделало Индонезию третьей в мире страной по объёму выбросов парниковых газов (после Китая и США).





16. Очистка (осушение торфяников и их выжигание) всего одного гектара леса производит до 6000 тонн углекислого газа. В Индонезии уже расчищено более 10.000.000 гектаров леса.





15. Одна из причин столь массового выращивания масличных пальм заключается в том, что из них можно получить до 10 раз больше масла, чем из соевых бобов, рапса или подсолнечника.





14. Согласно недавним оценкам, с учётом темпов уничтожения лесов в последние годы, к 2022 году 98% тропических лесов Индонезии и Малайзии могут быть полностью уничтожены.





13. Из-за массового преобразования тропических лесов в пальмовые плантации, на грани исчезновения оказались многочисленные виды животных, среди которых борнейский слон, суматранский тигр, азиатский носорог, малайский медведь, дымчатый леопард, чепрачный тапир, носач, гиббон и многие другие.





12. Однако символом ужасных последствий производства пальмового масла, наносящего ущерб окружающей среде, является суматранский орангутан. Из-за уничтожения лесов каждую неделю погибает более 50 суматранских орангутанов. Их дома расчищают с помощью бульдозеров, оставляя животных погибать голодной смертью.





11. Уничтожение лесов также делает орангутанов более уязвимыми перед браконьерами. Животных часто переезжают тяжёлой техникой, обливают бензином и сжигают заживо, ловят в капканы, пытают, избивают, расстреливают и жестоко убивают, потому что компании по производству пальмового масла считают их вредителями. Только в 2006 году, например, как минимум 1500 орангутанов были забиты дубинками до смерти работниками этих компаний.





10. В настоящее время треть всех видов животных в Индонезии считается находящейся под угрозой исчезновения как следствие посягательства со стороны компаний по производству пальмового масла на их родную среду обитания.





9. Производство пальмового масла также связано с серьёзными нарушениями прав человека, в том числе эксплуатация детей в отдалённых районах Индонезии и Малайзии. Детей заставляют таскать тяжёлые грузы с плодами, очищать от сорняков поля и долгие часы проводить, склонившись во время сбора плодов с земли на плантациях.





8. Поскольку в индонезийских лесах проживает почти 45.000.000 человек, уничтожение лесов также оказывает непосредственное влияние на местное население. В 2011 году компания Wilmar (один из крупнейших в мире производителей пальмового масла) сравняла с землёй целую деревню, уничтожив 40 домов, чтобы очистить 40.000 гектаров земли для пальмовой плантации.





7. В период с 1967 по 2000 год площадь земли, предназначенной для выращивания масличных пальм, в Индонезии увеличилась с 2.000 кв. км до более чем 30.000 кв. км. В настоящее время эта цифра гораздо больше.





6. В начале XX века страны Юго-Восточной Азии ежегодно экспортировали около 250.000 тонн пальмового масла. К сегодняшнему дню эта цифра увеличилась до более чем 60.000.000.





5. Миллионы людей по всей Юго-Восточной Азии страдают от густого, удушливого дыма из-за пожаров, с помощью которых уничтожались тропические леса. Более 110.000 человек умирают ежегодно из-за токсичного загрязнения воздуха.





4. В 2014 году Индонезия была на первом месте в мире по уничтожению лесов. И хотя стоящая на втором месте Бразилия по территории гораздо больше, Индонезии «удалось» очистить почти в 2 раза больше лесов, чем южноамериканской стране в отдельные годы.





3. Некоторые лоббисты утверждают, что производство пальмового масла на самом деле идёт на пользу окружающей среде, поскольку пальмовое масло используется для производства биотоплива. Другие утверждают, что разрушительные для окружающей среды последствия преобразования тропических лесов в пальмовые плантации несравненно больше, чем польза от биотоплива.





2. Согласно Всемирному фонду дикой природы, в Индонезии есть порядка 20.000.000 гектаров заброшенных земель, которые можно было бы использовать для пальмовых плантаций, однако многие производители пальмового масла связаны с деятельностью лесозаготовительных компаний, поскольку древесина является чрезвычайно дорогим товаром. Поэтому они предпочитают очищать девственные леса, чтобы получить двойную прибыль — за древесину и за масло.





1. До бурного развития производства пальмового масла индонезийские тропические леса были настолько густыми, что, по словам местных жителей, орангутаны могли пересечь весь остров, перемещаясь с ветки на ветку, даже не дотрагиваясь земли.



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