Ошибки дачников при удалении чесночных стрелок

Нужно ли оставлять чесноку стрелки? Споры между дачниками на этот счет ведутся уже не первый год. Забегая наперед, скажем, что удалять цветочные стрелки все-таки необходимо, если речь идет о получении богатого урожая.







Другой вопрос в том, как показывает практика, очень многие дачники удаляют стрелки неправильно. Это в свою очередь не просто вредит урожаю, но в перспективе и вовсе может стать причиной его гибели.





Обрезать стрелки или нет? Зависит от того зачем растет чеснок.



Чем цветочные стрелки мешают чесноку? Ответ на этот вопрос зависит оттого, с какой целью выращивается чеснок. Если речь идет строго о выращивании «посадочного материала», то стрелки не мешают ничем от слова совсем. В свою очередь, если чеснок выращивает для употребления в пищу, то стрелки ему только вредят. А все потому, что цветение и завязывание семян отнимают о овоща львиную долю ресурсов. Как результат, чеснок получается мелким, не вкусным и не острым. Более того, чеснок, выросший со стрелками, теряет способность к длительном хранению и быстро портится.





Резать стрелки — не лучшая идея.



При таком раскладе решение «стрелочной» проблемы напрашивается само собой. Многие дачники решают просто сломать или выкрутить цветонос. Другие предпочитают его обрезать, оставляя столбик до 1 см. Вот только во всех этих случаях стрелка все равно продолжит расти, пускай, на конце уже и не появится заветного цветка. Более того, в случае облома или срезания стрелки, чеснока выделяет много сока, привлекая к себе разнообразных насекомых-вредителей. А там не за горами и попадание в чеснок разнообразных инфекций, которые и вовсе с вероятностью близкой к 100% загубят культуру. В таком случае возникает вопрос: как правильно удалять чесночные стрелки?





Лучшее решение — вытягивать стрелки у молодого чеснока.



На самом деле решение у проблемы ровным счетом одно. Если хочешь большой и здоровый чеснок, стрелки придется не рвать или резать, а вытягивать. Проблема заключается лишь в том, что вытянуть старую и жесткую стрелку уже скорее всего не получится. Проделать подобный трюк можно только с молодым чесноком в момент, когда стрелки только начнут закручиваться. Для этого одной рукой беремся за цветонос (как можно ниже), а другой придерживаем стебель. Тянется стрелка аккуратно и плавно. Ни в коем случае нельзя делать резких рывков. Если все было сделано правильно, в конце операции послышится характерный щелчок.





Пускай растет большой и вкусный.

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