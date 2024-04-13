13 правил, которые помогут отмыть окна до блеска

Рассказываем, какие простые правила помогут вам отмыть окна до блеска (и сохранить чистоту надолго).
Многие хозяйки до последнего откладывают мытье окон, потому что это и без того трудно, а когда после двух часов стараний видишь мыльные полосы — хочется больше никогда не убираться дома. Но есть лайфхаки, которые помогут вам быстро добиться идеальной чистоты окон — рассказываем, какие.
Чистите окна только в пасмурный день
Это тот случай, когда российская погода будет вам только на руку. Секрет в том, что даже при малейшем солнечном свете средство для уборки начинает неумолимо испаряться и засыхать, оставляя разводы. Так что лучше подождите, пока облака скроют солнце, а воздух будет не таким теплым.
Убирайте насекомых только сухой тряпкой
Мы уверены, что вы обильно смачиваете тряпку водой и средством, в лучших чувствах — но в случае с насекомыми этого лучше не делать. если убирать их мокрой тряпкой, то следы от насекомых растянутся по всему окну, и вам придется еще долго убирать их внутренности. Лучше взять сухую тряпку или туалетную бумагу и смахнуть нежеланных гостей на улицу.
Используйте дистиллированную воду
Жесткая водопроводная вода содержит минералы и осадки, которые и являются причиной предательских полос даже после пятикратного протирания окон. Поэтому лучше использовать дистиллированную воду — ту, что прошла через специальные фильтры и очищена от любых примесей. Протирайте этой водой окна, когда хотите убрать средство, или разбавляйте ей само средство для мытья окон, если так сказано в инструкции.
CH₃COOH — Просто добавьте уксус!
Уксус творит чудеса с нашим домом, и окна — не исключение.
Используйте аммиак
Да, запах не из приятных — зато результат налицо. Добавьте несколько столовых ложек аммиака в ведро с теплой водой и протрите окна, как обычно. Для большего эффекта добавьте к смеси уксус.
Не налегайте на средство
Даже если у вас настолько грязное окно, что в него не прорезаются солнечные лучи, это не значит, что нужно добавлять как можно больше бытовой химии. Суть в том, что она просто ляжет на грязь толстым слоем и создаст на окнах неприятные разводы из пыли и мыла. Если такой сценарий вам не по душе, сначала протрите окна ненужной тряпкой с водой, и когда основная грязь сойдет, беритесь за средство для чистки окон.
Используйте аппликатор
Многие хозяйки моют окна специальным аппликатором с мягким наконечником, который хорошо вспенивает средство и помогает избавиться от пятен. Из плюсов — не придется беспокоиться о разводах, так как аппликатор их не оставляет. Из минусов — он не справляется с въевшимися пятнами, так что их придется оттирать точечно.
Не используйте бумажные полотенца
Они не подходят для того, чтобы протереть окна насухо, потому что быстро мокнут насквозь и оставляют следы бумаги (которые потом приходится стряхивать или собирать руками). Вместо этого предлагаем тряпку из микрофибры.
Мойте окна по секциям
Когда вы моете все окно, одна его часть начинает сохнуть, пока вы корпеете над «подарком» от птицы на другой его части — так и получаются мыльные разводы. Вместо этого визуально разделите окно на две-три части, если оно слишком большое или грязное.
Еще не поздно все исправить…
Если вы закончили мыть стекла и увидели полоски от средства на окнах — не спешите расстраиваться. Протрите эти участки сухой тряпкой из микрофибры или сухим полотенцем. Если пятна не сильные, способ сработает.
Используйте скребок
Полезная вещь в хозяйстве, а в случае, если на окне остались разводы — вовсе незаменимая. Наклоните скребок и аккуратно пройдитесь по полосам, которые портят вид. Плюс скребка в том, что он не электризует поверхность окна (как микрофибра или сухая ткань), а значит, к нему не начинает липнуть пыль.
Купите тонкую стальную вату
Звучит, как что-то для продвинутых клининг-менеджеров — но на деле стальная вата и стоит недорого, и продается много где. Она предназначена для полировки оружия, но сделает то же и с вашими окнами, если на них остались разводы.
Не ждите слишком долго
Чем дольше ждете, тем труднее будет очистить окна и обойтись без разводов. Так, окна стоит мыть два раза в год (весной и осенью) тем, кто живет выше седьмого этажа и четыре раза в год (каждые 3 месяца) тем, кто живет ниже седьмого этажа.
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