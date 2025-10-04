Любопытные факты о Витамине С

Витамин C, является самым известным и самым популярным из всех витаминов. Он содержится во многих фруктах и овощах, такие как апельсины, грейпфруты, перец, клубника, брокколи и киви.



Он повышает иммунитет, уменьшает симптомы и укорачивает продолжительность простуды, ускоряет заживление ран, помогает в лечении астмы.

А также способствует профилактике катаракты и защищает от некоторых форм рака и заболеваний сердца. Суточная доза витамина С Люди, которые не получают достаточную дозу витамина С (около 75 до 90 миллиграммов), могут страдать от любого из ниже перечисленных заболеваний: • кровоточивость десен • медленное заживление ран • сухие волосы • кровотечения из носа • усталость • ослабление иммунной системы • грубая и сухая кожа • анемия • воспаление и боль в суставах • увеличение веса, из-за медленного метаболизма. В институте медицины, по питанию, советуют последующие нормы: Дети и Младенцы • от рождения до 6 месяцев — 40 миллиграммов в день (мг / в сутки) • от 7 месяцев до 12 — 50 мг в сутки • от 1 года до 3 лет — 15 мг в сутки • от 4 лет до 8 — 25 мг в сутки • от 9 лет до 13 — 45 мг в сутки Подростки • Девушки от 14 до 18 лет — 65 мг в сутки • Мальчики от 14 до 18 лет — 75 мг в сутки Взрослые • Мужчины в возрасте 19 лет и 19 плюс — 90 мг в день • Женщины в возрасте 19-ти и 19 плюс — 75 мг в сутки Вы также можете увидеть, на прилавках аптек, аскорбиновую кислоту, которая является витамином C, просто в несколько иной форме. Витамин C уменьшается, когда свежие фрукты и овощи подвергаются тепловой обработке, поэтому свежие сырые фрукты и овощи, имеют больше его количество чем те, приготовленные или консервированные.Если у вас простуда, принимая аскорбиновую кислоту, можете сократить продолжительность симптомов. Витамин C , помогает вашему организму, усваивать железо из растительных источников, таких как шпинат, орехи и семечки. Это полезно знать, если вы вегетарианец или едите вегетарианские блюда.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: