Жизнь первой королевы татуировок
Жемчужное ожерелье, платье без бретелек и тело, полностью покрытое татуировками. Выше шеи – это определенно женщина викторианской эпохи, но остальная ее часть вполне соотносится с нашим 21-м веком.
Знакомьтесь – это Мод Вагнер, первая известная женщина-мастер тату в Соединенных Штатах. На этом фото 1907 года она вся покрыта татуировками, которые сделал ее муж. Для мистера и миссис Вагнер татуировка была семейным делом, и вместе они стояли у истоков нового вида искусства, который в дальнейшем стал неотъемлемой частью американской культуры.
На фото вверху Мод и ее муж делают тату другой супружеской паре
Мод родилась в Канзасе в 1877 году. До того как стать мастером тату, Мод была воздушной акробаткой и женщиной-змеей в передвижном цирке. Во время одной из поездок она и познакомилась со своим будущим мужем, который открыл для нее мир тату.
Его звали Гус Вагнер. В конце 1800-х годов он плавал по морям и возвратился домой, покрытый почти 300 татуировками. Он утверждал, что научился технике татуировки у представителей племен на островах Ява и Борнео.
Мод в искусных руках своего мужа Гуса, который делает ей тату. Начало 1900-х
Вагнер познакомился с Мод на Всемирной выставке в Сент-Луисе в 1904. В то время Гус ездил с цирком и выступал в антрактах, развлекая зрителей своим умением делать замысловатые росписи чернилами на теле. Чтобы заманить Мод на свидание, Гус предложил научить ее делать такие рисунки.
Мод и Гус Вагнеры со своей единственной дочерью Лоттевою
Через несколько лет они поженились, и у них родилась дочь Лоттева, которая пошла по стопам своих родителей и стала художницей тату, начав заниматься этим делом с 9 лет.
«Греческий албанец Капитан Костентенус», татуированный с головы до ног в китайской Тартарии в наказание за бунт против правителя
Гус впервые увидел татуировки на теле в возрасте 12 лет, когда повстречал циркового артиста, известного под именем «греческий албанец Капитан Костентенус». Его поразил человек, тело которого было полностью покрыто татуировками. Он тогда заявил, что хочет, чтобы его тоже похитили китайские тартары и сделали ему такие татуировки.
Альбом для наклеивания вырезок Гуса Вагнера
Тем не менее, лишь спустя годы во время морских путешествий на торговых судах Гус учится искусству тату у аборигенов островов Ява и Борнео. По возвращению он уже был готов оставить свой след в зарождающейся культуре росписи по телу.
Гус Вагнер делает жене одну из ее первых татуировок
Будучи ученицей своего мужа, Мод овладела традиционным искусством ручной татуировки. Предпочитая наносить роспись вручную, а не машинкой, она сама вскоре стала выдающейся художницей тату.
Наброски Гуса Вагнера
Большинство рисунков научил ее делать муж – это были дикие и мифические животные, экзотические растения, туземки и слова, включая ее собственное имя на левой руке.
Татуировки этим мужчинам сделал Гус Вагнер
Вагнеры работали только вручную, поэтому их рисунки были более детализированными и четкими. Как говорят, Мод была такой же искусной в этом деле, как и ее муж.
Афиша, зазывающая прийти в цирк и посмотреть на работы мастеров тату – Мод и Гуса Вагнеров
Мод была первой женщиной в Америке, которая сделала себе тату, если не считать двух белых американок, которые еще до нее прославились своими татуировками. Но обе женщины утверждали, что татуировки им были сделаны при обстоятельствах, не зависящих от них.
Оливия Оутман в 1863
Семья Оливии Оутман была убита индейцами, а ее саму забрали и воспитали в племени. Там ей сделали традиционную татуировку на лице. В возрасте 19 лет она вернулась в свое общество. Ее стали показывать публике, пришедшей поглазеть на ее тату.
Нора Хильдебрант
Нора Хильдебрант, которая демонстрировала свои тату в цирке, также утверждала, что ее расписали индейцы вопреки ее воле. Позже она вышла замуж за Мартина Хильдебранта, владельца первого тату-салона в Нью-Йорке.
В отличие от Оливии и Норы, татуировки Мод Вагнер демонстрировали ее свободный дух, также от них веяло таинственностью. В то время, когда татуировки воспринимались как нечто дикое и ужасное, она рассмотрела в них пленительный вид искусства. Тем самым она разрушила барьеры и открыла дорогу будущим поклонникам татуировки.
Лоттева Вагнер-Девис с фотопортретом ее матери. Техас, 1993
После ухода из цирка, супружеская чета Вагнеров продолжала путешествовать по США. Везде они демонстрировали свое искусство и делали желающим татуировки. В начале 1961 Мод скончалась в Оклахоме. Ее дочь Лоттева стала легендарной татуировщицей, хотя у нее самой никогда не было татуировок.
Мод и Гус Вагнеры в начале 1900-х
Мод запретила мужу делать тату их дочери. Когда Гус умер в 1941 году, Лоттева решила, что уж если ее отец не сделал ей тату, то она не хочет, чтобы это делал кто-то другой.
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