Арсенал красоты, или Узнаваемые косметические средства из советского прошлого

Легендарная косметика из прошлого.
Во все времена женщины хотели выглядеть прекрасно. И наши мамы и бабушки - не исключение. Вот только в отличие от западных советским модницам приходилось сложнее в плане ассортимента предлагаемых средств красоты. Но даже и с тушью «Ленинградской», в которую нужно было плевать, и голубыми тканями нашим женщинам удавалось выглядеть замечательно. Какой косметикой пользовались в Советском Союзе - далее в обзоре.
1. Тональный крем «Балет»
Тональный крем «Балет».
Тональное средство «Балет» - это первенец и главный фаворит среди косметических средств у советских женщин. Производила крем отечественная фабрика «Свобода». Средство имело плотную текстуру, создавая на лице эффект маски, а в его состав входил спирт и продукты нефтехимии. Несмотря на очевидные недостатки тональный крем имел массу поклонниц. Из-за плотной текстуры крем использовали для создания вечернего макияжа, хотя были и те, кто пользовался им постоянно.
2. «Красная Москва»
Духи «Красная Москва».
«Красная Москва» - любимые духи Валентины Терешковой, Любови Орловой и, пожалуй, самый узнаваемый отечественный парфюм. На рынок духи вышли в 1913 году под названием «Любимый букет императрицы». Позднее был изменен дизайн флакона, который стал напоминать очертания Кремля, а вместе с ним появилось и новое название «Красная Москва». В парфюме присутствуют ноты жасмина, гвоздики, розы, бергамота, ванили и кориандра. Аромат довольно тяжелый, омолаживающий, запоминающийся. Он больше подходил для зрелых женщин.
3. Лак-паста для ногтей
Лак-паста для ногтей.
Лаки для ногтей отечественного производства - отдельная тема. Производить их начали в 30-х годах на фабрике «Северное сияние», а позднее на Московской фабрике гримировальных товаров. Стоили лаки 40-44 копейки за штуку, палитра оттенков была весьма скудна, а качество товара оставляло желать лучшего. Из-за густой консистенции лаки с трудом наносились, долго сохли, быстро облезали и очень сильно портили ногти.
4. Тушь для бровей и ресниц «Ленинград
Тушь для бровей и ресниц «Ленинград».
Тушь для бровей «Ленинград» - удивительный продукт, воспользовавшись которым однажды, уже забудешь его никогда. Продукт представлял собой твердый брусок угольно-черного средства, который нужно было смачивать водой и наносить средство с помощью специальной щеточки. Вместо воды женщины чаще всего использовали собственную слюну, а щеточку часто заменяли обычной зубной щеткой. Волшебная тушь делала ресницы темными, длинными и пушистыми, однако имела свойство осыпаться и неумолимо текла во влажную погоду, оставляя под глазами малопривлекательные черные кляксы.
5. Крем «Детский»
Крем «Детский».
В 50-60 годах основным средством по уходу за кожей был крем «Детский». Он отлично смягчал и увлажнял кожу. Также в продаже имелись кремы на основе натуральных компонентов: «Облепиховый», «Ланолиновый», «Ромашка» и другие.
6. Пудра «Ленинградская»
Пудра «Ленинградская».
Ассортимент пудр был значительно шире, чем других косметических средств. Среди самых популярных и качественных средств того времени была пудра «Ленинградская» для нормальной и жирной кожи. В состав продукта входил мел, тальк, двуокись титана, окись цинка и белая глина. Палитра оттенков для всех пудр была стандартной и состояла из пяти оттенков: белый, желтый, телесный, розовый и персиковый. Отдельного внимания заслуживала броская упаковка с красной пластиковой крышкой и без пуховки, которые были настоящим дефицитом и продавались отдельно. Кстати, специалисты рекомендовали использовать вместо пуховок обычную вату, считая ее более гигиеничной.
7. Ruby Rose
Тени Ruby Rose.
Ассортимент теней в Советском Союзе был крайне скудным, и большинство женщин мечтали о заграничных палетках. В период перестройки фаворитом стали яркие наборы польских теней Ruby Rose. Их качество было весьма плачевным. К концу дня тени скатывались и осыпались, но наличие ярких оттенков перевешивало. Стоит отметить, что хранили и использовали такие тени много лет, а после того, как ячейки палетки становились пустыми, упаковку носили в сумочке в качестве карманного зеркала.
8. Louis Philippe
Тушь Louis Philippe.
В отличие от туши «Ленинград» за 40 копеек, продукт Louis Philippe продавался в удобном привычном флаконе. Заграничный продукт не нужно было размачивать, а ресницы с его помощью становились длинными, пышными и черными.
9. Духи «Наташа»
Духи «Наташа».
В то время, как старшее поколение восхищалось «Красной Москвой», студентки и старшеклассницы мечтали о «Наташе». Их производили на фабрике «Новая Заря» с 1970 года. Духи отличались ароматом, в котором четко улавливались нотки ландыша, жасмина, душистого табака и мускуса.
10. Компактные румяна
Упаковка компактных румян.
Советские румяна имели специфическую консистенцию и не отличались хорошим качеством. Большинство средств имели густую кремообразную текстуру, которую сложно было аккуратно нанести на щеки. Поэтому многие женщины наносили румяна на губы, а скулы подчеркивали губной помадой.
11. Косметический вазелин «Норка»
Косметический вазелин «Норка».
Гигиенических помад в Советском Союзе не было. Их заменял косметический вазелин «Норка», который продавался в круглой жестяной баночке. К слову открывалась баночка очень туго и барышни постоянно ломали об нее ногти или сдирали лак.
12. Лак для волос «Прелесть»
Лак для волос «Прелесть».
В 80-е года спрос на лак для волос «Прелесть» достиг своего пика. Это связано с тем, что в моду вошли объемные прически и кудри. Лак имел специфический запах, был липким и делал волосы, похожими на пластик, но с его помощью прическа могла продержаться три дня, а то и больше.
13. Шампунь «Кря-кря»
Шампунь «Кря-кря».
Неповторимый аромат этого шампуня навсегда запомнился взрослым и детям. Несмотря на то, что «Кря-кря» назывался детским шампунем, им с удовольствием пользовались и взрослые. Волосы после него становились мягкими и шелковистыми.
14. Театральный грим
Театральный грим.
Для многих женщин театральный грим стал настоящим спасением. Одна палетка могла заменить все косметические средства. С помощью театрального грима можно было выровнять тон лица, сделать румянец, накрасить глаза и губы. Но у грима был один существенный недостаток, из-за плотной консистенции он быстро растекался.
Видео-бонус:
15. Парфюм «Пиковая дама»
Парфюм «Пиковая дама».
Парфюм «Пиковая дама» был создан на фабрике «Новая заря» по случаю 150-ти летнего юбилея со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Основными нотами продукта был шиповник, дубовый мох, пачули и бергамот. Стоит отметить, что аромат парфюма был весьма специфический и пользовались им исключительно зрелые женщины.
Видео-бонус:
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии