100% способ укоренения роз

Осенью многие садоводы занимаются размножением одного из самых красивых цветов — роз. Чаще всего для размножения роз используют способ черенкования, однако при размножении роз таким образом велик риск того, что большое количество черенков не укоренится и погибнет.

Добиться отличных результатов при размножении роз поможет необычный способ укоренения без обрезания черенков.

Используя острый стерильный инструмент, сделайте продольный надрез на стволе.







Аккуратно срежьте верхнюю часть яйца так, чтобы не повредить скорлупу.







Удалите белок и желток из скорлупы. Поместите надрезанную часть ствола в скорлупу яйца.







Наполните скорлупу водой. Для того чтобы ускорить процесс размножения используйте любой стимулятор корнеобразования.







Накройте скорлупу темной пленкой и оставьте в таком состоянии на месяц.







За 30 дней на срезанном месте ствола начнет активно развиваться крепкая и здоровая корневая система. Срежьте черенок с корнями и аккуратно удалите скорлупу.







Пересадите укорененный черенок в плодородную почву, где он продолжит свой рост.



