Уютно и аппетитно: 10 умопомрачительных часов, которые были созданы специально для кухни

Необычные часы, которые будут здорово смотреться на любой кухне.

1. Сковорода

Отличные настенные кухонные часы в форме сковородки со стрелками в виде столовых приборов.

2. Кофе или чай

«Я люблю дни, в которые моя единственная проблема заключается в выборе между кофе и чаем».

3. Цитрус

Яркие настенные кухонные часы с цитрусовыми мотивами.

4. Тост

Аппетитные кухонные часы в форме хлебного тоста.

5. Столовые приборы

Необычные настенные кухонные часы из различных столовых приборов со стрелками в виде ножа и вилки.

6. Время для вина

Оригинальные настенные кухонные часы ручной работы.

7. Заварочный чайник

Замечательные кухонные часы в виде заварочников.

8. Чай

Забавные настенные кухонные часы, состоящие из заварочника, чая и чашечки.

9. Чашка

«Горячие» кухонные часы в виде чашечек с чаем или кофе.

10. Винные бутылки

«Винные» настенные кухонные часы, сделанные из разноцветных бутылок .