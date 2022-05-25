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История в цвете: 20 колоризированных ретро фотографий, сделанных в начале XX века


Выразительные ретро фотографии, сделанные в начале XX века.

Выразительные ретро фотографии, сделанные в начале XX века.

Можно долго спорить о том, что лучше - чёрно-белые фотографии или же их колоризированные копии, но одно очевидно - ретро фотографии в цвете позволяют погрузиться в прошлое, ощутить себя непосредственным участником происходящего. В этом обзоре фотографии, по которым можно писать историю.

1. Мальчишки-газетчики


Некоторые из этих подростков были газетчики уже на протяжении 8 лет. США, Коннектикут,1909 год.

Некоторые из этих подростков были газетчики уже на протяжении 8 лет. США, Коннектикут,1909 год.

 

2. Ежегодная ярмарка


Крупная ярмарка в 1942 году в Кламат-Фоллз, Орегон.

Крупная ярмарка в 1942 году в Кламат-Фоллз, Орегон.

 

3. Начало Марианской наступательной операции


Мирные жители в 1944 году во время битвы за Сайпан.

Мирные жители в 1944 году во время битвы за Сайпан.

 

4. Американский комедийный актёр и режиссёр


Бастер Китон читает принятую в 1929 году резолюцию.

Бастер Китон читает принятую в 1929 году резолюцию.

 

5. Дороти Себастиан


Дороти Себастиан - популярная американская актриса.

Дороти Себастиан - популярная американская актриса.

 

6. Пострадавшие от «Пыльного котла»


В ожидании открытия сезона сбора апельсинов в Портервилль, Калифорния.

В ожидании открытия сезона сбора апельсинов в Портервилль, Калифорния.

 

7. Американская актриса, секс-символ 1940-х и начала 1950-х годов


Первый вестерн с участием Джейн Расселл - «Вне закона».

Первый вестерн с участием Джейн Расселл - «Вне закона».

 

8. Культовый образ Великой Депрессии


Американка Флоренс Оуэнс Томпсон с детьми. Фото: Dorothea Lange, 1936.

Американка Флоренс Оуэнс Томпсон с детьми. Фото: Dorothea Lange, 1936.

 

9. Эвакуация войск из Дюнкерка в 1940 году


На станции Паддок Вуд в Кенте, Англия.

На станции Паддок Вуд в Кенте, Англия.

 

10. Сара Воан


Афроамериканская джазовая певица в августе 1946 года.

Афроамериканская джазовая певица в августе 1946 года.

 

11. Цирковой зазывала


Цирковой зазывала в Кламат-Фоллз в 1942 году.

Цирковой зазывала в Кламат-Фоллз в 1942 году.

 

12. Рита Хейворт


Американская киноактриса и танцовщица, одна из наиболее знаменитых звёзд Голливуда 1940-х годов.

Американская киноактриса и танцовщица, одна из наиболее знаменитых звёзд Голливуда 1940-х годов.

 

13. Укладывая 8-дюймовые снаряды


Западно-индийские и австралийские войска во время битвы при Ипре в 1917 году.

Западно-индийские и австралийские войска во время битвы при Ипре в 1917 году.

 

14. Валторна


Девушки с медным духовых музыкальным инструментом тенорового регистра. Вашингтон, округ Колумбия, 1928 год.

Девушки с медным духовых музыкальным инструментом тенорового регистра. Вашингтон, округ Колумбия, 1928 год.

 

15. Брижит Бардо


Французская актриса, певица, модель и зоозащитница.

Французская актриса, певица, модель и зоозащитница.

 

16. Портретный снимок


Марк Твен в саду в 1900 году.

Марк Твен в саду в 1900 году.

 

17. «Королева Голливуда»


Элизабет Тейлор на съемках фильма «гигант» в 1956 году. Фотограф: Фрэнк Стоит.

Элизабет Тейлор на съемках фильма «гигант» в 1956 году. Фотограф: Фрэнк Стоит.

 

18. Среди руин


Мальчик с мягкой игрушкой в 1945 году. Фотограф: Тони Frissel.

Мальчик с мягкой игрушкой в 1945 году. Фотограф: Тони Frissel.

 

19. Влюбленные


В День Победы над Японией на Таймс-сквер 14 августа 1945 года. Фотограф: Альфред Эйзенштадт.

В День Победы над Японией на Таймс-сквер 14 августа 1945 года. Фотограф: Альфред Эйзенштадт.

 

20. Американский поэт и публицист


Портретный снимок Уолта Уитмена в 1887 году.

Портретный снимок Уолта Уитмена в 1887 году.

 

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История в цвете: 20 колоризированных ретро фотографий, сделанных в начале XX века

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История в цвете: 20 колоризированных ретро фотографий, сделанных в начале XX векаПодписаться на мой Instagram
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