Подручное средство, которое прочищает засор и устраняет неприятный запах

Заметили, что забилась раковина? Не торопитесь вызывать сантехника или идти в магазин за специальным химическим средством. Решите проблему самостоятельно — это по силам каждому!

Подручными средствами можно устранить засор, а также неприятный запах из канализации.







Раствор против засора

Он прочищает канализацию не хуже магазинных средств! Подготовьте следующие компоненты:100 г средства для мытья посуды;2 ч. л. соли;3 ст. л. столового уксуса;1 ст. л. зубной пасты;2 ч. л. соды.В средство для мытья посуды насыпьте соль, перемешайте до растворения. Влейте столовый уксус, добавьте зубную пасту. Размешайте. Перейдите к раковине. Если она сильно забилась (непроходимость), то нужно предварительно прочистить вантузом.В слив насыпьте соду. Следом влейте самодельное средство для прочистки засоров. Оставьте поработать на 15 минут. Пена начнёт подниматься и прочищать канализацию.Затем горячей водой смойте остатки средства. Такую процедуру нужно делать периодически, хотя бы 1 раз в месяц, чтобы предотвратить непроходимость!Средство отлично растворяет осевший жир на трубах, удаляет грязь и остатки пищи, а также бактерии, которые являются причиной неприятного запаха. Пользуйтесь самодельным, безопасным средством регулярно, ведь это так просто и доступно!