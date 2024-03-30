Подручное средство, которое прочищает засор и устраняет неприятный запах

Заметили, что забилась раковина? Не торопитесь вызывать сантехника или идти в магазин за специальным химическим средством. Решите проблему самостоятельно — это по силам каждому!
Подручными средствами можно устранить засор, а также неприятный запах из канализации.
Раствор против засора
Он прочищает канализацию не хуже магазинных средств! Подготовьте следующие компоненты:
100 г средства для мытья посуды;
2 ч. л. соли;
3 ст. л. столового уксуса;
1 ст. л. зубной пасты;
2 ч. л. соды.
В средство для мытья посуды насыпьте соль, перемешайте до растворения. Влейте столовый уксус, добавьте зубную пасту. Размешайте. Перейдите к раковине. Если она сильно забилась (непроходимость), то нужно предварительно прочистить вантузом.
В слив насыпьте соду. Следом влейте самодельное средство для прочистки засоров. Оставьте поработать на 15 минут. Пена начнёт подниматься и прочищать канализацию.
Затем горячей водой смойте остатки средства. Такую процедуру нужно делать периодически, хотя бы 1 раз в месяц, чтобы предотвратить непроходимость!
Средство отлично растворяет осевший жир на трубах, удаляет грязь и остатки пищи, а также бактерии, которые являются причиной неприятного запаха. Пользуйтесь самодельным, безопасным средством регулярно, ведь это так просто и доступно!
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