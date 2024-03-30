Выгорание – это чувство, что вас не радует ни работа, на жизнь в целом. Если вы ощущаете себя как белка в колесе, не спешите отчаиваться. Данный материал собрал советы от психологов, как бороться с выгоранием. «Заземлитесь» немного и постарайтесь начать им следовать.
1. Высыпайтесь
Тёплый душ перед сном для хорошего сна.
«Достигаторы» тотчас закрыли данный материал. Для тех, кто остался, продолжаем. По данным ВОЗ, взрослым в возрасте от 18 до 60 лет необходимо 7 часов сна. Тем не менее, более трети взрослых спят в среднем менее семи часов в сутки. Сон помогает в эмоциональной регуляции, что позволяет легче справиться со стрессом или избавиться от него. Правильный график сна, который позволит вам хорошо отдохнуть и подготовиться к новому дню, — отличный способ избежать выгорания. Совет от профессионалов: создайте распорядок дня тёмного времени суток, который поможет вам успокоиться и подготовить тело и разум ко сну. Принять теплый душ, выпить горячий напиток без кофеина и не пользоваться телефоном час перед сном — великолепные способы подготовиться ко сну.
2. Положитесь на свою «систему поддержки»
Говорите!
Когда вы сталкиваетесь с выгоранием, вы можете почувствовать искушение дистанцироваться от других и решить свои проблемы в одиночку. Мол, я сильный человек. Тупиковый путь! Время, проведенное с друзьями и семьей, поможет вам почувствовать себя бодрее. Даже рассказ близкому другу о плохом дне на работе может помочь вам взглянуть на следующий день по-новому. Совет от профессионалов: рассмотрите несколько встреч с психологом. Разговор с ним может помочь вам лучше понять свой стресс, выявить психологические препятствия, повлекшие выгорание, и устранить их.
3. Берите короткий отпуск/отдых, когда вам это нужно
Пости не стоит денег, но стоит качественной жизни.
Взять даже короткий отпуск может быть особенно сложно, если вы беспокоитесь, что… не успеете всё-всё нужное. Однако свободное время имеет решающее значение для расслабления, перезагрузки ума и достижения прочного баланса между работой и личной жизнью. Научитесь «отключаться» по вечерам и на выходных. Попробуйте совершать длительные поездки на выходные. Это помогает расслабиться и освежить взгляд на жизнь. Некоторые отмечают, что если их направили по работе в короткую командировку в другой город, они возвращаются из неё полными сил просто потому, что сменили обстановку. Совет от профессионалов: регулярные отпуска и короткие поездки куда-то на выходные могут способны повысить ваш боевой дух на работе.
4. Делайте шаги для предотвращения выгорания
Это так просто и так действенно.
Как только вы признаетесь самому себе, что выгорание является реальной возможностью в вашей трудовой жизни, вы можете начать предпринимать шаги, чтобы избежать его или поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Эти шаги могут включать регулярное планирование нерабочих часов и медитацию в вашем понимании. Медитацией могут снять пробежки по 20 минут или сидение около озера без смартфона.
5. Ешьте нутрициально плотную еду
Нутрициально плотная еда.
Врачи настаивают, что люди с выгоранием должны сосредоточиться на настроении, иммунитете, концентрации внимания и сне. Продукты с высокой нутрициальной плотностью помогут поддержать все четыре эти жизненно важные составляющие для ментального и физического здоровья. А это значит, что пора начать высокобелковую пищу, пищу с животными жирами. А углеводы надо исключать. Нужно есть мясо, рыбу, птицу, морепродукты, сливочное масло. Из растительного составляем авокадо, бананы и оливковое масло. Сахара, крупы и фрукты исключаем, так как это наркотик, который заставляет вас думать только о новой порции углеводов и сахарозы, а не о том, как улучшить свою жизнь. Когда вы сыты, вы готовы к новым свершениям.
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