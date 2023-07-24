Мата Хари в цвете: Раскрашенные фотографии самой известной шпионки в мире

Мата Хари.
Пожалуй, мало кто в истории так умело пользовался своими женскими чарами, как это делала Маргарета Зелле, более известная как танцовщица Мата Хари. Во время Первой мировой войны она занималась шпионской деятельностью в пользу Германии, из-за чего позже французский суд приговорил ее к расстрелу.
Маргарета Зелле. Колоризация Klimbim.
Маргарета родилась в Нидерландах в семье успешного бизнесмена. Однако когда бизнес отца прогорел, распалась и семья — мать Маргареты умерла, а отец отослал девочку в другой город учиться. В 18 лет девушка вышла замуж за 39-летнего военного Рудольфа МакЛеода, познакомившись с ним по объявлению. Расписавшись, они уехали на остров Яву (тогда остров был во владениях Нидерландов), где у пары родилось двое детей. Брак был несчастливый: Рудольф был алкоголиком, вел себя агрессивно и открыто изменял жене, так что в какой-то момент Маргарета ушла от него к другому голландскому офицеру.
Колоризация старых фотографий. Колоризация Klimbim.
Именно в этот период Маргарета стала интенсивно изучать индонезийские традиции и особенно танцы, и тогда же в одном из своих писем в Голландию она впервые упомянула свой сценический псевдоним «Мата Хари», который переводится с местного языка как «солнце».
Мата Хари. Колоризация Klimbim.
В какой-то момент Маргарета вернулась к бывшему мужу ради детей, но однажды дети очень сильно заболели — подозревали даже, что их кто-то отравил — и сын Маргареты умер в страшных мучениях.
Танцовщица. Колоризация Klimbim.
После этого жуткого происшествия пара вернулась в Нидерланды и развелась. А через некоторое время Рудольф отобрал у Маргареты право видеться с дочерью. Ее дочь умерла в возрасте 21 года, и Маргарета так и не смогла увидеться с ней до этого.
Двойной агент Мата Хари. Колоризация Klimbim.
Оказавшись полностью без какой-либо поддержки, Маргарета отправилась в Париж и стала подрабатывать там как цирковая наездница и танцовщица «восточного стиля» под именем Мата Хари. Для 1905 года такие танцы воспринимались шокирующе — к концу своего номера Маргарета иногда оставалась почти полностью обнаженной. Кроме того, она нарочно сочиняла о себе небылицы, подогревая интерес к своей персоне, рассказывая, что она экзотическая принцесса, что она воспитывалась на Востоке и что знает все восточные танцы с детства.
Фотографии голландской танцовщицы. Колоризация Klimbim.
Во время Первой мировой войны французская контрразведка стала подозревать Мату Хари в шпионаже: она часто общалась с высокопоставленными военными и политиками Франции и Германии, и не менее часто ездила через соседние страны, где была сильной немецкая резидентура. Узнав о подозрениях, Мата Хари сама явилась во французские спецслужбы и предложила им свои услуги. Через полгода ей предложили передать некоторые данные в Мадриде — и именно там подозрения в шпионаже Маты Хари подтвердились.
Маргарета Зелле. Колоризация Klimbim.
Когда Маргарета вернулась домой в Париж, ее арестовали и обвинили в шпионаже в пользу противника в военное время. Ей инкриминировали передачу противнику сведений, приведших к гибели нескольких дивизий солдат, и приговорили к расстрелу. Попытки адвоката вызволить ее ни к чему не привели. Сегодня большинство историков склоняется к тому, что вред от действий Маты Хари как разведчицы сильно преувеличен — скорее всего, главная причина ее смерти была в том, что представители французской элиты не хотели разглашения о связях с ней. Однако документы с суда над Матой Хари до сих пор засекречены.
Фотографии Маргареты Зелле. Колоризация Klimbim.
До нас дошло немало черно-белых фотографий Маргареты Зелле, особенно в образе Маты Хари. Ольга Ширнина, работающая в сети под ником Klimbim, занимается тем, что кропотливо превращает черно-белые исторические фотографии в цветные. Не будучи профессиональным ретушером, она тем не менее уже колоризировала довольно большое количество старых фотографий, чем завоевала себе славу талантливого художника-колориста. И хотя большинство ее работ — это фотографии России, она также придала цвет и старым фотографиям Маты Хари. Именно поэтому мы можем себе сейчас представить более ярко и четко, как выглядела самая известная в мире шпионка.
Маргарета жила некоторое время на острове Ява, где научилась танцевать восточные танцы. Колоризация Klimbim.
Мата Хари. Колоризация Klimbim.
После развода Маргарета стала жить в Париже. Колоризация Klimbim.
Мата Хари. Колоризация Klimbim.
Мата Хари. Колоризация Klimbim.
Шпионка. Колоризация Klimbim.
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