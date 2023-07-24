9 способов сделать так, чтобы парфюм не выветривался через пару часов после нанесения

Правило 1: Наносите аромат сразу после выхода из душа

Влажная и распаренная кожа лучше впитывает аромат. / Фото: takprosto.cc

Правило 2: Увлажняйте кожу

Парфюм держится лучше на увлажненной кремом коже

Правило 3: Используйте вазелин

Жирная основа вазелина помогает духам дольше держаться. / Фото: nyamkin.ru

Правило 4: Не растирайте парфюм

Парфюм нельзя растирать на коже. / Фото: Youtube.com

Правило 5: Правильно выбирайте места

Парфюм нужно наносить на запястье. / Фото: Verywellmind.com

Правило 6: Не забывайте про волосы

Пшикать духи на волосы нужно на расстоянии. / Фото: mylitta.ru

Правило 7: Выбирайте стойкие ароматы

Духи Coco Chanel Mademoiselle являются очень стойкими. / Фото: pinterest.ru

Правило 8: Храните духи в правильном месте

Духи можно хранить в коробке. / Фото: ninel.by

Правило 9: Найдите компаньонов для парфюма

Парфюм лучше держится, если предварительно нанести на тело крем. / Фото: Spravki1.ru