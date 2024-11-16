Как стал святым пастух Спиридон, какие чудеса творил, и Почему христиане считают его живым

Верить в чудеса, осознавать реальность удивительных, похожих на сказку событий, современному человеку сложно. Однако, случаются и в наши дни вещи, которые даже самые образованные умы объяснить не в состоянии. Вот уж которое столетие ученые пытаются разобраться в феномене нетленных мощей великого святого Спиридона Тримифунтского., надетые на покойного, снашиваются, словно на живом?Кем он был на самом деле: посланник Христа, ангел или чародей -кудесник?
Чудные дела твои, Господи…
В конце третьего века и начале четвертого, на третьем по площади острове Средиземноморья, проживал пастух Спиридон. Его дела шли очень хорошо. Он был женат, считался богатым и обеспеченным человеком, вел праведную жизнь, молился с величайшим старанием.Бог наделил его особым даром – умением творить чудеса. Всем, кто обращался к нему за поддержкой, Спиридон всегда оказывал посильную помощь.
Однажды случилось несчастье, его любимая жена внезапно заболела и скоропостижно умерла. Пастух мог бы, как все смертные, женится на другой женщине, по-прежнему заниматься своими делами. Но он решает посвятить себя Богу. Все свое имущество раздает бедными начинает усердно молиться за своих земляков. И начались удивительные вещи.
Спиридон чудотворец воскрешает во имя Господа дочь и мать. / Фото:papik.pro
Случилось так, что в храме понадобилась медицинская помощь человеку. Спиридон помолился над ним и христианину полегчало. С тех пор по всему Кипру пошла молва о целителе- чудотворце. Все страждущие, тяжелобольные или одержимые бесом шли к нему в надежде на исцеление, в итоге все выздоравливали.
В «Житие святых» описаны некоторые поразительные случаи. Так,одна женщина принесла тело утонувшей дочери к чудотворцу. Он прочитал над ней молитвы во имя Христа, и девочка ожила. Сердце матери наполнилось радостью, но не выдержало стресса, и женщина упала замертво. Спиридон помолился и за нее. На глазах изумленной толпы произошло второе воскрешение.
Своим чудесным даром епископ Спиридон стал ангелом – хранителем для всех прихожан и города в целом. / Фото:www.ekklisiaonline.gr
Когда он стал служить епископом, город Тримифунт начал процветать. Это было единственное место на острове, где народ практически не болел, не страдал как другие поселки от природных стихий. Поговаривали, что это Спиридон управляет природой и удачей. Чудо, которое свершилось на Первом Вселенском соборе, стало подтверждением его необыкновенных способностей.
Спиридон решил доказать арианину и его ученикам существование Божьего триединства. Для этого он взял в руки кирпич и воскликнув «Во имя Отца, Сына и Святого духа», поднял его над собой. В тот же миг из каменного предмета вверх взмыло пламя, вниз потекла вода, а в руках епископа осталась сухая глина. Так триединство Святой троицы было доказано чудом.
Святитель Спиридон совершает чудо, доказывает существование триединство Святой троицы. / sun966.userapi.com
Спиридон был борец за правду, отучал горожан от всевозможных пороков. Был случай, когда пришел к нему человек и попросил в долг зерна для посева на поле. Спиридон велел ему самому набрать столько, сколько надо. Крестьянин замыслил взять больше, но так и не смог. Все лишнее высыпалось из мешка всякий раз, как только он хотел уходить из амбара.
Когда к епископу ночью залезли воры, они так и не смогли взять ни одной овцы. Веревки сами завязались на их руках и ногах. Так они и просидели до утра, пока не пришел хозяин и не выпустил их. Причем, взял с них честное слово, что они не будут больше воровать и подарил им по овечке.
Святитель Спиридон с любовью и уважением относился ко всему живому. / Фото:santosepulcro.co.il
Спиридон никогда не говорил плохого о других людях. Даже когда занял ответственный пост, он продолжал работать наравне с паствой. К его мнению все прислушивались, уважали и почитали за важного гостя.По настоянию Спиридона многие островитяне приняли христианство, крестились у него в храме, освящали свои жилища и земельные наделы.
Спиридон заставил перекреститься и измениться в лучшую сторону даже самого жадного горожанина. Богач требовал от крестьян за зерно огромный залог. Один бедняк попросил помощи у епископа. Спиридон не имел на тот момент денег. Он поднял с дорожки змею, и та вдруг превратилась в золото. Святитель велел отнести это золото богачу.
Святитель Спиридон совершает чудо, превращает змею в золото. / www.eparhia-saratov.ru
Стоило только бедняку уйти за ворота с зерном, как змея ожила. Спиридон появился мгновенно, словно из воздуха и пообещал процентщику жизнь в том случае, если тот изменится. Мужчина действительно стал щедрым и добрым. Вскоре он принял крещение.
Иногда казалось, что ему подчиняется даже сама природа. Есть запись, в которой говорится, что Спиридон, подобно Моисею, смог остановить поток воды. Ему очень надо было успеть дойти в соседний город, чтобы спасти друга от ложного обвинения. Он просто приказал волне:стань! И бурлящий поток застыл.
Спиридон, как и Моисей, повелевал морем. / Фото:zyorna.ru
Когда святитель Спиридон вел службу, даже в пустом храме звучало чудное пение невидимого хора. Масло в лампадах великолепным образом наполнялось само, словно ангелы их наполняли и контролировали.Все это можно было бы считать за красивые сказки, если бы не последнее чудо, которое продолжается и по сей день.
Предвидя свою кончину, Спиридон наказал своим ученикам не хоронить его тело в землю, а оставить в раке при храме. Гроб запереть и открывать только перед христианами. Раз в месяц менять надетый на него погребальный наряд. Если замок не будет открываться, просто подождать некоторое время. Все, собственно, так и происходит.
Возможна ли жизнь после смерти? Если ты святой, то, скорее всего, да!
До седьмого века тело святителя находилось в храме, где он служил, в Тримифунте. Затем мощи перевезли в Константинополь. В пятнадцатом веке был построен храм на острове Корфу, на благоустройство которого выделили пожертвования многие деятели мира, в том числе и Российские. Это Екатерина Вторая и Павел Второй.
В церковь стали приезжать на молитву со всего света. Гроб с мощами до сих пор находится там.
Ученые пытаются разгадать секрет сохранности его тела. Однако, ни химия, ни спектральные анализы ничего так и не выявили. Оноблачен в одежды архиерея. На ногах – расшитые узорами тапочки из бархата.Каждый год священнослужители переодевают мощи. Тело на ощупь осталось до сих пор мягким и теплым. Зубы белоснежные.
Над ракой с мощами Святого Спиридона размещены золотые и серебряные подношения в знак благодарности за полученную помощь. / Фото:monastyr-holmovka.org
Волосы и ногти продолжают расти. Зато одежда выглядит так, словно в них гуляли по улице.Вещи, снятые с покойника, обычно несут негатив. Облачение и тапочки Спиридона способствуют улучшению здоровья и словно привлекают удачу. Для этого всего лишь надо помолиться возле них.
Поэтому одежду Святителя отсылают в разные храмы мира, в том числе и по России. Паломники преклоняют колени подле святынь, получают утешение и поддержку. Таинственные истории, с упоминанием Спиридона, все больше убеждают нас в том, что по крайней мере, Святитель продолжает жизнь после смерти. продолжает творить добро. Так, священники часто упоминают историю про бедного рыбака.
Обувь Святителя Спиридона. / Фото:vkcyprus.com
Вся семья рыбака часто бывала в храме, молилась Святителю Спиридону. Только сам он не хотел веровать в Бога. Однажды он вышел в море, начался шторм. Лодка пошла ко дну. В самый последний момент вдруг появился Спиридон, который вытащил бедолагу на берег и тут же исчез.
Рыбак пошел в храм. В тот момент служители церкви пытались открыть раку с мощами Святителя. Замок долго не поддавался, когда же открылся, все удивились песку, водорослям и мелким ракушкам на тапочках усопшего.Рыбак рассказал всем о своем чудесном спасении, с тех пор уверовал и его дела пошли на поправку.
Легенды детям Фомы неверующего
Однажды Николай Васильевич Гоголь, путешествуя по Иерусалиму, специально прибыл на Кофру. И, как стало известно потом, приехал он весьма кстати.Один англичанин скептически высказал предположения, что к спине Спиридона подведены трубки со специальным раствором.
В наши дни многие люди приходят в храм Господний с поклоном к мощам, к частичкам одежды Святителя Спиридона. Все получают молитвенную поддержку. / Фото:www.miloserdie.ru
Ужас обуял его, когда тело Святителя вдруг зашевелилось и оголилась спина. Все убедились, что кожа абсолютно целая. А состояние мощей – это воля Господа.В двадцатом веке чудеса продолжаются. В годы войны с Италией остров часто бомбили. В храм, где стоят мощи Спиридона не попало ни одного снаряда. Говорят, что и сегодня в храмах, где хранятся частички одежды святого, происходит много исцелений.
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