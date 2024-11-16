Как стал святым пастух Спиридон, какие чудеса творил, и Почему христиане считают его живым

Чудные дела твои, Господи…

Спиридон чудотворец воскрешает во имя Господа дочь и мать. / Фото:papik.pro

Своим чудесным даром епископ Спиридон стал ангелом – хранителем для всех прихожан и города в целом. / Фото: www.ekklisiaonline.gr

Святитель Спиридон совершает чудо, доказывает существование триединство Святой троицы. / sun966.userapi.com

Святитель Спиридон с любовью и уважением относился ко всему живому. / Фото:santosepulcro.co.il

Святитель Спиридон совершает чудо, превращает змею в золото. / www.eparhia-saratov.ru

Спиридон, как и Моисей, повелевал морем. / Фото:zyorna.ru

Возможна ли жизнь после смерти? Если ты святой, то, скорее всего, да!

Над ракой с мощами Святого Спиридона размещены золотые и серебряные подношения в знак благодарности за полученную помощь. / Фото:monastyr-holmovka.org

Обувь Святителя Спиридона. / Фото:vkcyprus.com

Легенды детям Фомы неверующего

В наши дни многие люди приходят в храм Господний с поклоном к мощам, к частичкам одежды Святителя Спиридона. Все получают молитвенную поддержку. / Фото: www.miloserdie.ru