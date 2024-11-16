Старейшие геологические особенности Земли

Самые древние части Земли служат убедительным доказательством того, что живой мир движется и принимает формы на протяжении целых эпох. Когда бы их ни обнаружили, они приносят с собой новые сюрпризы, часто подтверждая существующие теории или запутывая учёных ещё больше.
Но даже те, которые являются древнейшими в своём роде и которые можно пересчитать по пальцам, могут вызывать благоговение из-за своего невероятного возраста.
10. Самая древняя поверхность
1,8 миллиона лет
В Израиле пустынная гладь выглядит так же, как это было два миллиона лет назад. Эта пустынная поверхность подтвердила научные подозрения, что если пространство будет оставаться сухим и абсолютно плоским и не будет подвергаться погодным условиям или геологической активности, тогда вся его поверхность может оставаться неизменной на протяжении миллионов лет.
Эта невероятная – и осязаемая – часть древности является не самым старым геологическим чудом, но может побороться за звание одного из самых завораживающих. Человек там может просто стоять и видеть вечность (хотя, учитывая, что это находится в жаркой пустыне, возможно, это не лучшая идея).
Когда дело доходит до возраста, это бескрайнее песчаное пространство намного превосходит другие пустынные ландшафты. Следующим после него является похожий участок земли в штате Невада (США), который в 4 раза моложе.
9. Самый древний лёд
15 миллионов лет
На первый взгляд Сухие долины (Dry Valleys) Антарктиды, как представляется, свободны ото льда. Их зловещие марсианские ландшафты разбавлены бесплодными скалами и покровом пыли. Но под всей этой потусторонностью спит часть континента, которая была заморожена в течение почти 15 миллионов лет.
Древнейший лёд на планете находится в самом центре этой вечной мерзлоты. В течение долгого времени Сухие долины оставались прочными и неизменными, но в последние годы они начали оттаивать. По не вполне ясным причинам долина Гарвуд (Garwood Valley) подвергается воздействию необычно тёплой погоды.
Один из ледников, остаток Ледникового периода возрастом, по крайней мере, 7000 лет, уже потерял огромное количество льда, и не проявляет никаких признаков остановки таяния. Учёные делают всё возможное, чтобы точно определить, почему долину Гарвуд теперь достигает больше солнечного света.
8. Пустыня
55 миллионов лет
Пустыня Намиб (Namib) в Африке официально является старейшей в мире пустыней. Её «гуляющие» дюны являются местом расположения таинственных волшебных кругов и другого реликта — растения под названием Вельвичия, возраст которого достигает 2500 лет.
Поверхность этой пустыни полностью лишена какой-либо влаги, оставаясь сухой на протяжении 55 миллионов лет. Однако её происхождение восходит к континентальному расколу Западной Гондваны (West Gondwana), который произошёл почти 145 миллионов лет назад.
Давнишняя недружелюбная окружающая среда вынудила уникальных животных эволюционировать. Чтобы избежать потери жидкости, орикс (или сернобык) останавливает потоотделение, несмотря на жару. Приспособленные к конкретным условиям кровеносные сосуды позволяют антилопам жить в температурах, которые вызывают повреждение мозга у животных других видов.
В число обитателей этой пустыни входят в основном рептилии и грызуны, но богатая коллекция жуков — это то, чем славится пустыня Намиб. Здесь также находятся самые высокие в мире песчаные дюны.
7. Океаническая кора
340 миллионов лет
Индийский и Атлантический океаны были не первыми. Первозданный океан под названием Тетис (Tethys) когда-то покрывал всё Средиземноморье, и, невероятно, его возможный след был найден.
Очень редко когда кора морского дна может датироваться более 200 миллионами лет, потому что Земля постоянно изменяется и выталкивает вверх новые поверхности. Часть поверхности в Средиземном море избежала обычной геологической рециркуляции, и при сканировании стал известен её рекордный возраст. Океанское дно может магнитно записывать свою собственную скорость роста за счёт поглощения сдвигов в магнитном поле Земли.
Когда учёные изучили восточные средиземноморские временные отметки, скалы в бассейне Геродот (Herodotus Basin) соответствовали магнитным выравниваниям, происходившим 340 миллионов лет назад. И если это действительно часть Тетиса, то это первое доказательство того, что древнее море существовало гораздо раньше, чем предполагалось вначале.
6. Рифы, созданные животными
548 миллионов лет
Самый древний риф — это не просто одна или две ветви коралла. Это массивная сеть, охватывающая 7 километров, которая находится в Африке. Предполагаемыми «строителями» этого природного чуда в Намибии являются клаудины, первые существа, имевшие скелет. Стержнеобразые животные производили свой собственный цемент из карбоната кальция так же, как и современные кораллы, и использовали его для того, чтобы накрепко прикрепляться друг к другу.
В то время как о них известно очень мало, похоже, что живые существа срастались вместе в целях безопасности — на окаменелостях клаудины, обнаруженной в Китае, есть следы повреждения от того, что могло быть воздействием кислоты от хищника. Жизнь в неподвижной массе также означает, что течение воды приносит питательные вещества к этим фильтрующим организмам. В условиях растущей конкуренции за пищу и территорию это давало им явное преимущество.
5. Гора Рорайма
2 миллиарда лет
Эта гора находится на границе трёх стран. Заходящая на территорию Гайаны и Бразилии, большая часть этой гигантской горы располагается на территории Венесуэлы.
Западающий в память вид, открывающийся с плоской вершины Рораймы, является главной туристической достопримечательностью, а когда наступает период дождей, вода очень живописно стекает с этого плато. Результат невероятно красив: водопады, рождающиеся из ниоткуда. Этот вид настолько вдохновил сэра Артура Конан Дойля (Arthur Conan Doyle), что он написал свой знаменитый классический «Затерянный мир» («The Lost World»).
Впервые открытая Западу в 1596 году сэром Уолтером Рэли (Walter Raleigh) во время путешествия по Гайане в поисках мифического города Эльдорадо (El Dorado), гора Рорайма входит в число древнейших образований на планете.
4. Древнейшая вода
2,64 миллиарда лет
В двух милях вниз по канадской шахте находится то, что было доисторическим океанским дном. Учёные исследовали водяной карман, обнаруженный там, и были шокированы результатом: это оказалась древнейшая вода на планете. Она даже предшествует развитию многоклеточной жизни.
Вода нередко затекает в трещины, оказываясь в ловушке в течение длительного времени. Однако учёные, которые забирали образец воды из канадской шахты, ожидали обнаружить нормальный возрастной диапазон в миллионы лет, но не миллиарды.
Захватывающим фактором является то, что древняя вода обычно скапливается вместе с химическими веществами, необходимыми для поддержания жизни. Действительно, в водном кармане в Южной Африке, возраст которого оценивается в несколько миллионов лет, были обнаружены микробы. Если в самой древней воде тоже содержатся микробные организмы (она всё ещё находится на исследовании), то научное сообщество надеется, что жизнь можно будет найти также в аналогичных условиях на Марсе.
3. Ударный кратер
3 миллиарда лет
Метеорит-убийца мог иметь размеры, сравнимые со значительной частью Гренландии. Если этому найдутся подтверждения, то он сдвинет с пьедестала нынешнего чемпиона, кратер Вредефорт (Vredefort crater) в Южной Африке, возраст которого насчитывает 2 миллиарда лет. Изначально насчитывавший до 500 км в диаметре, он также будет обладать рекордом как самый крупный метеорит.
Свидетельства удара являются мощными. В пределах границы столкновения разрушены скалы, и был найден K-полевой шпат. Так как этот минерал расплавляется, это указывает на такое событие, сопровождаемое крайне высокими температурами горения, как удар метеорита.
Существует также достаточно доказательств того, что морская вода хлынула внутрь свежеобразовавшегося кратера, закипела и изменила химию окружающей среды. Если подобная громадина ударит по нашей планете сегодня, то человеческая раса вымрет.
2. Тектоника плит
3,8 миллиарда лет
Наружный слой Земли состоит из нескольких пластин, соединённых вместе, как кусочки пазла. Их движения формируют мир и известны как тектоника плит. Гренландия вновь упоминается в этом списке, поскольку её юго-западное побережье имеет нечто историческое.
Предыдущие исследования оценили самую раннюю дату этого явления — 2,5 миллиарда лет назад. Однако одна команда учёных, разыскивавшая изначальные признаки жизни в подушечных лавах, наткнулась на нечто, что сдвинуло эту дату на добрый миллиард с лишним лет.
Они определили, что подушечные лавы и базальтовые пласты внутри этого зародились ещё тогда, когда раннее морское дно стало расширяться, как растущее кольцо. Эти удивительно сохранившиеся породы представляют собой самые ранние вещественные доказательства того, что Земля формировала сама себя.
1. Первоначальная Земля
4,5 миллиарда лет
Учёные полагают, что у них есть часть первоначальной Земли. Баффинова Земля (Baffin Island) в канадской Арктике имеет вулканические породы, которые, это невероятно, сформировались ещё до того, как наша планета создала свою собственную земную кору.
С течением времени им удалось избежать геологического процесса рециркуляции, который был особенно интенсивным в начале. Это открытие может, наконец, раскрыть, что же такое произошло внутри земного шара, что он стал более твёрдым на внешней стороне.
Также на Баффиновой Земле было обнаружено никогда прежде не видимое трио: свинец, неодим и чрезвычайно редкий гелий-3. Существует причина, почему эта смесь вызывает такое большое возбуждение в научном сообществе. Вместе они являются давно отсутствующим отпечатком материала, из которого первоначально возникли все континенты, горы и поверхности Земли.
