Какие советские автомобили очень «сыпались» и доставляли лишь беды своим хозяевам

Каким-то безумным разнообразием моделей для широкого покупателя отечественная промышленность не отличалась, а характеристики серийных авто нередко (хотя и не всегда) проигрывали зарубежным аналогам. В том числе в силу своей молодости советский потребительский автопром был «простоват». И все же в советские годы было создано немало моделей, которые оставили в памяти отечественных автомобилистов преимущественно теплые воспоминания.. Самое время вспомнить самые проблемные и «сыпучие» автомобили советской промышленности.
1. ГАЗ М-20 «Победа»
Машина стала символом. /Фото: pinterest.com.
Первый советский послевоенный автомобиль стал машиной во многом символичной. При этом ГАЗ М-20 был еще и вполне революционной моделью принесшей в отечественное автомобилестроение немало инноваций: несущий кузов, электроуказатели поворотов и стоп-сигналы, стеклоочистители на окнах с электронным приводом, гидропривод тормозов, отопитель салона, обдув ветрового стекла, независимая подвеска передних колес и еще многое другое. В общем, Сталинскую премию за разработку ГАЗ М-20 советские конструкторы получили абсолютно заслуженно. Однако, была в бочке меда и ложка дегтя… Или скорее черпак, а может быть даже ведро. Дело в том, что конструкция «Победы» вышла откровенно сырой. Машина страдала многочисленными «детскими болезнями» из-за некачественного исполнения некоторых элементов конструкции, из-за чего машину пришлось срочно дорабатывать.
2. РАФ-2203 «Латвия»
Хороший был микроавтобус. Поначалу. /Фото: oldcarfoto.ru.
Знаменитый «Рафик» не только легко обладал легко узнающейся внешностью, но также обладал не самыми «кислыми» техническими характеристиками для машины своего класса и своей эпохи. В частности, микроавтобус имел вполне достойный показатель динамики, что не в последнюю очередь помогло 2203-му на многие годы прописаться в качестве автомобиля скорой помощи и маршрутного такси. В 1979-м, спустя 4 года после запуска серийного производства, микроавтобус даже получил Государственный Знак качества благодаря потому, что машина отвечала «высоким стандартам качества». Однако, в реальности с РАФ-2203 было не все так гладко, как на выставках и в стенах высоких кабинетов. Не то, чтобы микроавтобус был проблемным с самого начала… И все же рекламации как от водителей «скорых», так и от шоферов маршруток на Рижскую фабрику поступали регулярно. А в середине 1980-х годов «Рафик» и вовсе постигла трагедия. Качество выпускаемых авто резко упало из-за чего в 1986 году из серии было возвращено не менее 13% микроавтобусов. Скандал тогда разразился страшный…
3. АЗЛК-2141
Выглядела машина очень приятно. /Фото: drive2.ru.
Автомобиль, появившийся во второй половине 1980-х годов и позиционировавшийся как модель более высокого класса в сравнении с «Жигулями» и «Девятками». Способствовал этому в том числе гораздо более удачный, современный и сбалансированный дизайн транспортного средства. Причем касалось это как кузова, так и салона. Выглядела машина хорошо, благодаря чему в не последнюю очередь и смогла завоевать сердца советских автомобилистов, несмотря на солидный ценник в 9 600 рублей. Однако, первое впечатление о машине, увы, оказалось обманчиво. Главным источником проблем стал двигатель. Дело в том, что для АЗЛК-2141 так и не был разработан собственный мотор, а установленный агрегат не подходил машине в полной мере, из-за чего постоянно детонировал. Хромало и качество сборки «Сорок первых» из-за чего советские автомобилисты иронично расшифровывали «АЗЛК» применительно к 2141-му не иначе как «Автомобиль, Заранее Лишенный Качества». Изюминкой на торте оказался еще и стремительно ржавеющий кузов.
4. ИЖ-2126 «Орбита»
Хорошая могла быть машинка. /Фото: zr.ru.
Разработкой этого автомобиля советские конструкторы занялись еще в 1975 году. Перспективный хетчбэк получил абсолютно конкретное техническое задание, однако рождалась машина в настоящих муках. Конструкторы автомобиля были верны тогдашней «классике», отдав предпочтение заднему приводу, вместо «новомодного» переднего. Коллектив инженеров попытался выжать из этой компоновки весь возможный максимум. Уже на «финальной» стадии разработки конструкторский коллектив добрался до импортных Toyota Corolla, SAAB 900 и Ford Sierra, опыт которых предстояло использовать для доводки 2126-го. Увы, в последний момент ресурсы необходимые для доработки машины перераспределили в пользу ВАЗ, что неизбежно сказалось не только на последующем запуске в серию, но и на качестве машины. Дополнительно ситуация осложнилась крушением СССР, из-за чего машины после 1991 года и вовсе обладали образцово низкой надежностью и качеством сборки.
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