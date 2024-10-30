В 9 лет поклялся победить Рим, в 26 перевёл слонов через Альпы: Поход Ганнибала на Италию

Признанный великим стратегом своего времени Ганнибал Барка не уступал в тактике ведения боевых действий полководцам, которые будут жить после него. В I веке до нашей эры он уже показал, что применяя хитрость и рассчитывая каждый ход, можно застать врага врасплох. Он провел через заснеженные Альпы слонов и большую армию.
Клятва Ганнибала бороться с врагом
Ганнибал Барка - карфагенский полководец. / Фото: pirattika.livejournal.com
Ганнибал был сыном полководца Гамилькара Барки из Карфагена, страны, которая долгое время находилась во враждебных отношениях с Римской империей. Поэтому как старший Барка воевал против нее, так и Ганнибал в 9 лет дал клятву на жертвенном камне бороться с римлянами. Он посвятил этому всю свою жизнь, но чтобы лично стать под стенами ненавистного Рима, понадобилось почти два десятилетия со дня данной клятвы.
Гамилькар Барка сначала завоевал Испанию, и требовалось укрепить там свое влияние. Рядом был сын Ганнибал, который учился у отца военным действиям, тактике, познавая попутно другие науки. Выучил несколько языков и понимал диалекты некоторых иберийских племен. Отец погиб, спая сыновей. На его смену пришел зять Гасдрубал, который предпочитал дипломатию военным действиям. Он преуспел в этом, укрепив позиции карфагенян, и дал им время нарастить силы после поражения римскими войсками..
Слоны среди войска карфагенян
Боевые слоны Карфагена. / Фото: dzen.ru
Сагунт стал отправной точкой побед молодого полководца. Ганнибал сначала освободил его от римлян, осаждая восемь месяцев. Римляне, считающие его своим городом, даже на помощь не пришли, выставив всего лишь ноту протеста карфагенцам. Далее целью Ганнибала было взять ненавистный Рим, но для этого нужно было пройти к Италии. Водный путь был отброшен по давнему совету отца, который сказал, что море перестало быть им союзником после того, как они потерпели несколько поражений. Путь к победе должен лежать по суше. Это и вспомнил Ганнибал, собираясь завоевывать Рим.
План полководца был довольно дерзким – он собрался сократить путь через Альпы и провести большую армию со слонами через ранее никем не проходимые тропы. Для них эта территория была не изведана, поэтому решение можно приравнять к безумному поступку.
Ганнибал выступил с 90-тысячным войском пехотинцев, 12-ю тысячами всадников и 37 слонами. Именно они и составляли по большей части удивительную долю военного отряда. Для карфагенцев эти животные были привычным делом, потому что их давно использовали в военных действиях. Чтобы они стали боевыми, требовалось очень много времени. В основном ими занимались индийцы, которых привозили вместе со слонами.
Слоны использовались в военных походах и сражениях. / Фото: Pinterest
Животных отлавливали в раннем возрасте, примерно пяти лет, потом они столько же времени росли среди людей. Их обучали, что нужно и можно делать, у каждого был свой проводник, восседавший на слоне и руководивший им. Начинали «воевать» слоны примерно с 20-летнего возраста до 40 лет. Это был предел их возможностей жизни среди людей, хотя в дикой природе могли бы прожить до 60 лет. Но факт остается фактом того, что в Карфагене никто не удивлялся слонам среди войска. Поэтому и при переходе через Альпы были слоны, которые помогли своим видом отогнать навязчивых аборигенов.
Переправа через реку
Переправа слонов на плотах через реку. / Фото: ru.pinterest.com
Ганнибал начал путь в Италию в начале лета (по одним источникам) или в конце весны. Сначала преодолел Пиренеи, встречая сопротивление илергетов, бергусиев, андосинов и людей других народностей иберского происхождения. В одном месте приходилось вступать в битву, а в некоторых договаривался с вождями. Щедрые подарки открывали беспрепятственные проходы через их земли. Так он добрался до речки Роны, на втором берегу которой уже засели представители племени вольков.
Ганнибалу нужно было как-то преодолеть водное пространство. Он понимал, что засевшие на противоположном берегу не дадут ему спокойно осуществить переправу. Больше всего возникало проблем с переправкой слонов, которые, увидев водную гладь, отказывались дальше идти. Полководец решил устранить сначала первую преграду – вольков. Он отправил один отряд с надежным командиром Магоном в тыл. Они должны пройти вверх по реке и найти более узкое или мелкое место, а потом зайти в спину врага. О том, что они уже на месте, должен сигналить дым костра. Эта затея получилась. Когда Ганнибал увидел дым позади врага, пехотинцы и конные начали переправляться, достигая второго берега. На них напало войско племени, но тут из засады вышли испанцы, обратив вольков в бегство. Оставалось переправить слонов, которым сделали большие плоты, засыпав их землей и травой, чтобы большим животным легче было удерживаться на круглых бревнах.
Переправа через реку слонов Ганнибала. / Фото: ru.pinterest.com
Первого на плот повели слона по кличке Сур. Он был как предводитель всего стада и любимчик Ганнибала. Животное хоть и с опасением, но повиновалось воле поводыря. За ним на плоты последовали остальные слоны. Но после того как отплыли, некоторых напугало журчание реки. Они стали падать в воду, скидывая с себя поводырей. Потом в отличие от людей, не умеющих плавать, спокойно доплыли до берега, чем сильно удивили Ганнибала. Но вся опасность была впереди.
Переход через Альпы: долгий и тернистый путь
Переход Ганнибала через Альпы. / Фото: dzen.ru
Переправа через Альпы стала большим испытанием для людей и животных. Сначала воины замерли перед скалами, понимая, что путь будет трудный. Люди равнины впервые столкнулись с массивной грудой камней. Они поняли, что лето осталось внизу, как только начался подъем вверх. Он занял 9 дней, а спуск – 6 дней. Находясь уже на вершине и посмотрев вниз на тропу, полководец увидел с сожалением валявшиеся вдоль нее мулов и разбитые повозки. Но по другую сторону раскрывалась неописуемая краса Италии. И чтобы воодушевить своих воинов, Ганнибал воскликнул, что это все дарит им – завоевателям Рима. Что здесь каждый найдет для себя лакомый кусочек.
Путь вверх был трудным, но вниз оказалось спускаться не легче. Поклажа сползала лошадям на голову, которые и так пытались удержаться на крутом склоне. Воины шли за ними, держась за хвосты, чтобы преодолеть резкий ветер и гололед под ногами – иначе можно было свалиться в пропасть. Природа как будто издевалась или испытывала войско Ганнибала.
Ко всему прочему они всю дорогу ощущали слежку горцев, но в один день поняли, что те куда-то делись. То, что их оставили в покое, казалось тоже немыслимым. Начали подозревать о готовящейся засаде или нападении. Так это и оказалось. Они напали неожиданно, и Ганнибал понимал, что на узкой тропе изможденные переходом его воины находятся в проигрышной позиции. Но воинственный крик горцев вдруг резко прервался, и они стали бежать назад как безумные, оставляя по дороге свое оружие. Ганнибал вместе с солдатами не могли понять, что происходит и что вызвало панику. Как оказалось, горцы наткнулись сразу на слонов, которые вызвали у них неописуемый ужас. Воины сначала улыбались происходящему, а потом все разразились таким хохотом, что эхо уходило далеко в горы.
И все же горы взяли плату. Узкие тропы, когда один неверный шаг сулил обрывом в пропасть, привели к тому, что вниз дошло лишь 12 слонов и измученное войско в неполном составе.
Переход через Апеннины: остался один слон
Переход через горы со слонами. / Фото: dzen.ru
Ганнибал нашел поддержку у жителей долины, завоевал их уважение терпением и щедрыми наградами. Но чтобы не стать надоедливым «гостем», было принято решение не дожидаясь весны идти дальше. Они выдвинулись зимой, и предстояло снова преодолеть горные массивы.
Путь оказался сложнее предыдущего. Буквально поднявшись немного в горы, ветер стал продувать до костей, а потом еще и начался дождь. Низкая температура и влага замораживали воинов. Ганнибал понимал, что нужно заставить солдат чем-то заняться, потому что они в растерянности кинулись к скалам, но ноги скользили, отчего многие падали вниз. Сначала попытались натянуть палатки, но ветер их просто вырывал из рук, они трепыхались на ветру как паруса. На смену дождя пришел град, который карфагеняне ни разу не видели. Больно бьющие льдинки царапали кожу. Это напугало слонов, и те, невзирая на поводырей, поддались паники, которая для них оказалась смертельной. Скользкие камни и земля стали для них ледовой ареной. Они не могли удержать свою тяжесть и сползали в обрыв. В живых остался лишь Сур, которого поводырь Рихард крепко обхватил за шею, гладил и успокаивал. Внезапный ураган как налетел, так и ушел, оставив после себя лохмотья, а не одежду на воинах. Мокрых, замерзших, которых даже солнце не могло согреть. Войско было в таком состоянии, будто выдержало самое мощное сражение.
Любимый слон Сур
У Ганнибала был любимый слон - Сур. / Фото: pirattika.livejournal.com
Наступала весна, которая должна была принести теплое солнце, но вместе с тем появилось изобилие воды. Реки выходили из берегов, затапливая равнину, грязь и непроходимая территория затрудняли передвижение. Все были вымотаны таким переходом. Март оправдывал свое название. Названный в честь бога войны Марса, он испытывал на прочность карфагенское войско.
Ганнибал хотел перерезать дорогу войску римского Фламиния, поэтому был выбран сложный путь. Преодолев болота Энтурии, он двинулся по залитой равнине. Но тут лошадь под Ганнибалом зашаталась и упала. Это был его любимый конь, подаренный еще отцом, но который не выдержал тяжелых испытаний. Ганнибал чувствовал, что прощается с другом, который был ему верной поддержкой в трудном переходе. И хоть тяжелые мысли не покидали его, нужно было двигаться дальше. Он пересел на Сура, которого подвел к нему Рихард. Пережив всех слонов, он держался, как будто слышал завет отца Ганнибала, который сказал: «Слоны должны растоптать Рим». Поэтому карфагенский полководец и повел их в Италию по самому сложному пути. И теперь трудно отрицать факт, что слоны перешли Альпы.
