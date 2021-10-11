Фотограф 10 лет колесил по миру, снимая портреты матерей с детьми

Колоритные снимки матерей от фотографа Паскаля Маннаертса.
Как бы тривиально это не звучало, но слово «мама» - первое, которое произносит человек в своей жизни. И возможно, не случайно это слово звучит одинаково на всех языках мира. В любой точке мира матерям отводится особая роль. А фотографии мама с детьми – нескончаемая тема. Сколько в них света, доброты и любви!
1. Долина Инда, Индия (2008)
Сияющие улыбки матери и ребенка.
2. Город Харэр, Эфиопия (2011)
Мать с ребенком возвращаются с прогулки по лабиринтам запутанных улиц древнего города.
3. Город Порто-Ново, Бенин (2009)
Мама в традиционной одежде позирует фотографу с сыном на руках.
4. Город Тинерхир, Марокко (2003)
Знакомство с большим миром из-за надежного и безопасного маминого плеча.
5. Городок Сапа, Вьетнам (2001)
Прекрасная молодая мама с большими серьгами и ребенком, уютно устроившимся за спиной.
6. Город Ташкент, Узбекистан (2016)
Нежные материнские поцелуи, увиденные фотографом в одном из старых районов Ташкента.
7. Город Куско, Перу (2005)
Мать в яркой одежде позирует вместе с сыном и альпакой на улице города, расположенного в Андах.
8. Город Сегу, Мали (2007)
Мамочка, присевшая недалеко от городской толпы, чтобы напоить своего маленького сына.
9. Город Киото, Япония (2015)
Дочка и мама в традиционных нарядах повстречались фотографу в парке Маруяма.
10. Муниципалитет Баррейриньяс, Бразилия (2013)
Маленький Габриэль – гордость гостеприимной и разговорчивой мамы Люсиль.
11. Подокруг Сонаргаон, Бангладеш (2014)
Мальчику от мамы достались грустные, но очень красивые глаза.
12. Близ города Хива, Узбекистан (2016)
Девочка прогуливается с мамой по старому городу Хиве, расположенному вдоль Шелкового пути.
13. Город Джайсалмер, Индия (2010)
Пуджа путешествует вместе с сыновьями, которые помогают ей устраивать представления с песнями и танцами.
14. На просторах Монголии (2014)
Счастливая мать с удивленным малышом на руках.
15. Город Шанхай, Китай (2010)
За непоседливыми и любознательными малышами глаз да глаз нужен!
16. Горная деревня Элла, Шри-Ланка (2012)
Небольшой «перекус» малыша во время поездки на поезде между Канди и Элла.
17. Город Гавана, Куба (2016)
Вивиана вместе со своим сыном Че проживают в доме, расположенном в старой части Гаваны.
18. Город Рангун, Мьянма (2014)
Мать и сын позируют с традиционным «акака» - желтым порошком, который применяют как защиту от солнца.
19. Город Амритсар, Индия (2013)
Мама купает сына в святых водах в Золотом храме Амритсара.
20. Город Турми, Эфиопия (2011)
Материнский поцелуй, запечатленный фотографом в лагере людей-хамеев.
21. Городской округ Шигадзе, Тибет (2010)
Коренные тибетцы, которые проживают в суровых условиях Тибетского нагорья.
22. Древний город Бхактапур, Непал (2010)
Момент вечности в старом городе Бхактапур.
23. Город Харран, Турция (2014)
Мать позирует с маленьким сыном перед их домом возле Харрана.
24. Провинция Юньнань, Китай (2007)
С 2015 года в Китае вступил в силу закон, разрешающий каждой паре иметь не больше двоих детей.
25. Город Пушкар, Индия (2010)
Утренняя встреча у старого дома – момент полный тайны и странной магии.
26. Городок Копакабана, Боливия (2005)
Долгая прогулка с малышом за спиной.
27. Город Калькутта, Индия (2013)
Мама с маленьким ребенком на руках пытается перейти улицу возле станции Хавра.
28. Городской округ Куньмин, Китай (2010)
Мамочка с ребенком, встреченные фотографом возле одного из многочисленных китайских кафе.
29. Кишлак Булункуль, ГБАО Таджикистана (2016)
Внимательный взгляд маленького человека.
30. Город Иерусалим, Израиль (2010)
Мама – надежная опора посреди многолюдной толпы в мусульманском квартале Старого Иерусалима.
31. Город Иерусалим, Израиль (2010)
Маленькая девочка, спокойно уснувшая возле матери.
32. Город Иерусалим, Израиль (2010)
Мать с ребенком, встреченные фотографом в районе Меа Шеарим, где проживают ультраортодоксальные евреи.
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