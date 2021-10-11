Фотограф 10 лет колесил по миру, снимая портреты матерей с детьми

Колоритные снимки матерей от фотографа Паскаля Маннаертса.

1. Долина Инда, Индия (2008)

Сияющие улыбки матери и ребенка.

2. Город Харэр, Эфиопия (2011)

Мать с ребенком возвращаются с прогулки по лабиринтам запутанных улиц древнего города.

3. Город Порто-Ново, Бенин (2009)

Мама в традиционной одежде позирует фотографу с сыном на руках .

4. Город Тинерхир, Марокко (2003)

Знакомство с большим миром из-за надежного и безопасного маминого плеча.

5. Городок Сапа, Вьетнам (2001)

Прекрасная молодая мама с большими серьгами и ребенком, уютно устроившимся за спиной.

6. Город Ташкент, Узбекистан (2016)

Нежные материнские поцелуи, увиденные фотографом в одном из старых районов Ташкента.

7. Город Куско, Перу (2005)

Мать в яркой одежде позирует вместе с сыном и альпакой на улице города, расположенного в Андах.

8. Город Сегу, Мали (2007)

Мамочка, присевшая недалеко от городской толпы, чтобы напоить своего маленького сына.

9. Город Киото, Япония (2015)

Дочка и мама в традиционных нарядах повстречались фотографу в парке Маруяма.

10. Муниципалитет Баррейриньяс, Бразилия (2013)

Маленький Габриэль – гордость гостеприимной и разговорчивой мамы Люсиль.

11. Подокруг Сонаргаон, Бангладеш (2014)

Мальчику от мамы достались грустные, но очень красивые глаза.

12. Близ города Хива, Узбекистан (2016)

Девочка прогуливается с мамой по старому городу Хиве, расположенному вдоль Шелкового пути.

13. Город Джайсалмер, Индия (2010)

Пуджа путешествует вместе с сыновьями, которые помогают ей устраивать представления с песнями и танцами.

14. На просторах Монголии (2014)

Счастливая мать с удивленным малышом на руках.

15. Город Шанхай, Китай (2010)

За непоседливыми и любознательными малышами глаз да глаз нужен!

16. Горная деревня Элла, Шри-Ланка (2012)

Небольшой «перекус» малыша во время поездки на поезде между Канди и Элла.

17. Город Гавана, Куба (2016)

Вивиана вместе со своим сыном Че проживают в доме , расположенном в старой части Гаваны.

18. Город Рангун, Мьянма (2014)

Мать и сын позируют с традиционным «акака» - желтым порошком, который применяют как защиту от солнца.

19. Город Амритсар, Индия (2013)

Мама купает сына в святых водах в Золотом храме Амритсара.

20. Город Турми, Эфиопия (2011)

Материнский поцелуй, запечатленный фотографом в лагере людей-хамеев.

21. Городской округ Шигадзе, Тибет (2010)

Коренные тибетцы, которые проживают в суровых условиях Тибетского нагорья.

22. Древний город Бхактапур, Непал (2010)

Момент вечности в старом городе Бхактапур

23. Город Харран, Турция (2014)

Мать позирует с маленьким сыном перед их домом возле Харрана.

24. Провинция Юньнань, Китай (2007)

С 2015 года в Китае вступил в силу закон, разрешающий каждой паре иметь не больше двоих детей.

25. Город Пушкар, Индия (2010)

Утренняя встреча у старого дома – момент полный тайны и странной магии .

26. Городок Копакабана, Боливия (2005)

Долгая прогулка с малышом за спиной.

27. Город Калькутта, Индия (2013)

Мама с маленьким ребенком на руках пытается перейти улицу возле станции Хавра.

28. Городской округ Куньмин, Китай (2010)

Мамочка с ребенком, встреченные фотографом возле одного из многочисленных китайских кафе.

29. Кишлак Булункуль, ГБАО Таджикистана (2016)

Внимательный взгляд маленького человека.

30. Город Иерусалим, Израиль (2010)

Мама – надежная опора посреди многолюдной толпы в мусульманском квартале Старого Иерусалима.

31. Город Иерусалим, Израиль (2010)

Маленькая девочка, спокойно уснувшая возле матери.

32. Город Иерусалим, Израиль (2010)

Мать с ребенком , встреченные фотографом в районе Меа Шеарим, где проживают ультраортодоксальные евреи.