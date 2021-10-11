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Фотограф 10 лет колесил по миру, снимая портреты матерей с детьми


Колоритные снимки матерей от фотографа Паскаля Маннаертса.

Колоритные снимки матерей от фотографа Паскаля Маннаертса.

Как бы тривиально это не звучало, но слово «мама» - первое, которое произносит человек в своей жизни. И возможно, не случайно это слово звучит одинаково на всех языках мира. В любой точке мира матерям отводится особая роль. А фотографии мама с детьми – нескончаемая тема. Сколько в них света, доброты и любви!

1. Долина Инда, Индия (2008)


Сияющие улыбки матери и ребенка.

Сияющие улыбки матери и ребенка.

 

2. Город Харэр, Эфиопия (2011)


Мать с ребенком возвращаются с прогулки по лабиринтам запутанных улиц древнего города.

Мать с ребенком возвращаются с прогулки по лабиринтам запутанных улиц древнего города.

 

3. Город Порто-Ново, Бенин (2009)


Мама в традиционной одежде позирует фотографу с сыном на руках.

Мама в традиционной одежде позирует фотографу с сыном на руках.

 

4. Город Тинерхир, Марокко (2003)


Знакомство с большим миром из-за надежного и безопасного маминого плеча.

Знакомство с большим миром из-за надежного и безопасного маминого плеча.

 

5. Городок Сапа, Вьетнам (2001)


Прекрасная молодая мама с большими серьгами и ребенком, уютно устроившимся за спиной.

Прекрасная молодая мама с большими серьгами и ребенком, уютно устроившимся за спиной.

 

6. Город Ташкент, Узбекистан (2016)


Нежные материнские поцелуи, увиденные фотографом в одном из старых районов Ташкента.

Нежные материнские поцелуи, увиденные фотографом в одном из старых районов Ташкента.

 

7. Город Куско, Перу (2005)


Мать в яркой одежде позирует вместе с сыном и альпакой на улице города, расположенного в Андах.

Мать в яркой одежде позирует вместе с сыном и альпакой на улице города, расположенного в Андах.

 

8. Город Сегу, Мали (2007)


Мамочка, присевшая недалеко от городской толпы, чтобы напоить своего маленького сына.

Мамочка, присевшая недалеко от городской толпы, чтобы напоить своего маленького сына.

 

9. Город Киото, Япония (2015)


Дочка и мама в традиционных нарядах повстречались фотографу в парке Маруяма.

Дочка и мама в традиционных нарядах повстречались фотографу в парке Маруяма.

 

10. Муниципалитет Баррейриньяс, Бразилия (2013)


Маленький Габриэль – гордость гостеприимной и разговорчивой мамы Люсиль.

Маленький Габриэль – гордость гостеприимной и разговорчивой мамы Люсиль.

 

11. Подокруг Сонаргаон, Бангладеш (2014)


Мальчику от мамы достались грустные, но очень красивые глаза.

Мальчику от мамы достались грустные, но очень красивые глаза.

 

12. Близ города Хива, Узбекистан (2016)


Девочка прогуливается с мамой по старому городу Хиве, расположенному вдоль Шелкового пути.

Девочка прогуливается с мамой по старому городу Хиве, расположенному вдоль Шелкового пути.

 

13. Город Джайсалмер, Индия (2010)


Пуджа путешествует вместе с сыновьями, которые помогают ей устраивать представления с песнями и танцами.

Пуджа путешествует вместе с сыновьями, которые помогают ей устраивать представления с песнями и танцами.

 

14. На просторах Монголии (2014)


Счастливая мать с удивленным малышом на руках.

Счастливая мать с удивленным малышом на руках.

 

15. Город Шанхай, Китай (2010)


За непоседливыми и любознательными малышами глаз да глаз нужен!

За непоседливыми и любознательными малышами глаз да глаз нужен!

 

16. Горная деревня Элла, Шри-Ланка (2012)


Небольшой «перекус» малыша во время поездки на поезде между Канди и Элла.

Небольшой «перекус» малыша во время поездки на поезде между Канди и Элла.

 

17. Город Гавана, Куба (2016)


Вивиана вместе со своим сыном Че проживают в доме, расположенном в старой части Гаваны.

Вивиана вместе со своим сыном Че проживают в доме, расположенном в старой части Гаваны.

 

18. Город Рангун, Мьянма (2014)


Мать и сын позируют с традиционным «акака» - желтым порошком, который применяют как защиту от солнца.

Мать и сын позируют с традиционным «акака» - желтым порошком, который применяют как защиту от солнца.

 

19. Город Амритсар, Индия (2013)


Мама купает сына в святых водах в Золотом храме Амритсара.

Мама купает сына в святых водах в Золотом храме Амритсара.

 

20. Город Турми, Эфиопия (2011)


Материнский поцелуй, запечатленный фотографом в лагере людей-хамеев.

Материнский поцелуй, запечатленный фотографом в лагере людей-хамеев.

 

21. Городской округ Шигадзе, Тибет (2010)


Коренные тибетцы, которые проживают в суровых условиях Тибетского нагорья.

Коренные тибетцы, которые проживают в суровых условиях Тибетского нагорья.

 

22. Древний город Бхактапур, Непал (2010)


Момент вечности в старом городе Бхактапур.

Момент вечности в старом городе Бхактапур.

 

23. Город Харран, Турция (2014)


Мать позирует с маленьким сыном перед их домом возле Харрана.

Мать позирует с маленьким сыном перед их домом возле Харрана.

 

24. Провинция Юньнань, Китай (2007)


С 2015 года в Китае вступил в силу закон, разрешающий каждой паре иметь не больше двоих детей.

С 2015 года в Китае вступил в силу закон, разрешающий каждой паре иметь не больше двоих детей.

 

25. Город Пушкар, Индия (2010)


Утренняя встреча у старого дома – момент полный тайны и странной магии.

Утренняя встреча у старого дома – момент полный тайны и странной магии.

 

26. Городок Копакабана, Боливия (2005)


Долгая прогулка с малышом за спиной.

Долгая прогулка с малышом за спиной.

 

27. Город Калькутта, Индия (2013)


Мама с маленьким ребенком на руках пытается перейти улицу возле станции Хавра.

Мама с маленьким ребенком на руках пытается перейти улицу возле станции Хавра.

 

28. Городской округ Куньмин, Китай (2010)


Мамочка с ребенком, встреченные фотографом возле одного из многочисленных китайских кафе.

Мамочка с ребенком, встреченные фотографом возле одного из многочисленных китайских кафе.

 

29. Кишлак Булункуль, ГБАО Таджикистана (2016)


Внимательный взгляд маленького человека.

Внимательный взгляд маленького человека.

 

30. Город Иерусалим, Израиль (2010)


Мама – надежная опора посреди многолюдной толпы в мусульманском квартале Старого Иерусалима.

Мама – надежная опора посреди многолюдной толпы в мусульманском квартале Старого Иерусалима.

 

31. Город Иерусалим, Израиль (2010)


Маленькая девочка, спокойно уснувшая возле матери.

Маленькая девочка, спокойно уснувшая возле матери.

 

32. Город Иерусалим, Израиль (2010)


Мать с ребенком, встреченные фотографом в районе Меа Шеарим, где проживают ультраортодоксальные евреи.

Мать с ребенком, встреченные фотографом в районе Меа Шеарим, где проживают ультраортодоксальные евреи.

 

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Фотограф 10 лет колесил по миру, снимая портреты матерей с детьми

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Фотограф 10 лет колесил по миру, снимая портреты матерей с детьмиПодписаться на мой Instagram
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