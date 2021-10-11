Куда смотрит полиция и не жалко ли кошку: Что удивляет современных детей в книгах, которые в детстве

Куда смотрит полиция и не жалко ли кошку: Что удивляет современных детей в книгах нашего детства.
Любимые книги нашего детства кажутся вечными — ведь на них выросло не одно поколение детей. Однако детям двадцать первого века порой трудно понимать логику происходящего, даже если они знают, что раньше не было компьютеров и телевизоров, а у телефонов была трубка на проводе спиральной.
«Приключения Тома Сойера» Марка Твена
Во время прогулки Том встречает своего приятеля Гека. У Гека с собой есть окоченевший трупик кошек, и Том от него в полном восторге. Дальше мальчишки обсуждают, как можно с помощью этого трупика свести бородавки.
Современного ребёнка шокирует даже не столько то, что кошка мёртвая, а то, что мальчикам её ничуточки не жаль. Умершая кошка для них просто предмет. Многие из современных детей сочли бы более естественным кошку похоронить.
Том Сойер, глядя на мёртвую кошку, думает только о том, что её можно крутить на верёвочке.
В другом эпизоде Том, Гек и их ровесник Джо курят трубку, как настоящие пираты. Непривычные к табаку Том и Джо уходят в кусты«искать нож» и Гек находит их позже бледными и лежащими. Ребята во времена Марка Твена отлично понимали, что мальчишек стошнило от отравления никотином (и им было стыдно в этом признаться), современный ребёнок спросит, что с ними такое произошло и нашли ли они потерянный нож. Кроме того, он вряд ли поймёт, зачем Том и Джо курили так долго и упорно, если им сразу было неприятно. Сейчас подростки реже курят именно по этой причине — зачем терпеть неприятное? Конечно, кроме ребят из семей, где свободно и много курят при детях и табак — дело привычное вплоть до уже сформировавшейся аддикции.
Не всем детям так нравится курить, как Геку Финну.
«Мишкина каша», Николай Носов
Безымянный главный герой с лучшим другом Мишкой приезжает к маме на дачу, а она говорит, что у неё дела в городе и им придётся два дня пожить без неё. Дальше, следуя инструкциям мамы, мальчики разжигают огонь в печи и не очень удачно пытаются сварить кашу.
Детей оставили самих о себе заботиться, когда они ещё явно этого не умеют.
Возраст главных героев не совсем понятен. Они пионеры в большинстве других рассказов, и значит, им от девяти до тринадцати лет. Современного ребёнка шокирует, что взрослые разрешают таким не слишком-то большим детям разводить в их отсутствие огонь и что от них ожидается, что они смогут сварить кашу. А если пожар? А если не сварят, и два дня будут голодные? А если получат ожоги?
«Телефон», Николай Носов
Главный герой не понимает, что означает кнопка на косяке двери. Он никогда не видел дверного звонка! Это устройство не кажется таким уж технически продвинутым, так что открытие, что в те времена, когда уже существовали телефоны и батарейки, было нормально не уметь пользоваться звонком и не знать, как он выглядит, шокирует детей двадцать первого века.
Как это, уметь пользоваться телефоном и не знать, как выглядит дверной звонок?
«Папа, мама, восемь детей и грузовик», Анне-Катарина Вестли
В главе, где девочку Мону выводят из себя, разрезав её вышивку, она берёт и без спроса уходит на улицу, чтобы «выбегать» злость. Куда она пошла, родители знают, но как это, не спросить разрешения выйти из квартиры? В наше время детям такое поведение кажется чистой фантастикой.
Самый младший из восьми детей, крошка Мортен, носит одежду, полностью состоящую из заплаток. «Почему не покупать ему одежду в сэконд-хэнде? Мама и так, наверное, очень занята, чтобы ещё и шить одежду из лоскутков», удивляется новейшее поколение.
Дети в книге Вестли то и дело без спроса уходят на улицу.
Когда дети замечают пожар в соседнем доме, отец велит одному из них сбегать и вызвать пожарных специальным сигналом, который есть на углу улицы, а остальным — обедать все квартиры и предупредить о пожаре. Поскольку на улицах уже ездят грузовики, читатели понимают, что дело происходит в относительно современном городе, и у них возникает вопрос: «Как это, ни в одной квартире нет телефона, чтобы нормально позвонить пожарным?»
К родителям спящих на полу детей не приходят из опеки или полиции.
Наконец, все в школе знают, что восемь детей спят на матрасах прямо на полу, потому что у них слишком мало места, чтобы расставить девять кроватей. Но ими совсем не интересуется полиция! Никто не приходит предупреждать маму, что она должна заботиться о детях лучше.
«Трое на острове», Виталий Губарев
Мама главного героя упрекает, что он не вымыл посуду — перед соседями, мол, стыдно. Более того, зайдя на кухню, мальчик видит там свою пожилую соседку. У многих современных детей настоящий шок — как это соседка зашла без спроса на их кухню? Зачем она это сделала и почему на неё не сердятся, а ровно наоборот, ожидается, что это у неё есть право сердиться? В России ещё очень много семей живёт в коммуналках, но уже настолько мало, что большинство детей не представляет, что так можно и как именно такая жизнь устроена.
Плохо не мыть посуду, но при чём тут соседи?
«Необыкновенные приключения Карика и Вали», Ян Ларри
Но самый большой шок маленькие читатели испытывают от начала книги про Карика и Валю, оказавшихся в стране насекомых. По сюжету, исчезают два ребёнка, мальчик и девочка. Милицейская собака берёт их след и приводит милиционеров в квартиру одинокого мужчины. Там милиционеры находят сандалики и трусики детей, помеченные буквами, и… Вместо того, чтобы арестовать подозрительного хозяина квартиры, который утверждает, что не видел никаких детей, стоят и размышляют, куда могли деться два абсолютно голых малыша, пока хозяин квартиры не выдворяет их за дверь.
Таинственное исчезновение детей не заставляет милицию слишком уж насторожиться.
Понятно, что подозрения потом оказываются напрасными, это частый сюжетный поворот. Но даже не насторожиться в такой ситуации? А ведь счёт может идти на минуты, это дети двадцать первого века уже знают хорошо.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии