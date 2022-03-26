Морские волки: серые хищники, которые запросто проплывают 12 километров

Морские волки у берегов Канады. Фото: Ian McAllister.

Хотя прибрежные волки и похожи на обычных волков, они отличаются даже на генетическом уровне. Фото: Ian McAllister.

Эти волки питаются пищей, добытой в воде. Фото: Ian McAllister.

Прибрежные волки отлично умеют плавать и способны преодолевать огромные расстояния по воде. Фото: Ian McAllister.

90% рациона волков состоит из пищи, добытой в океане. Фото: Ian McAllister.

Прибрежные волки охотятся на лосося и морских котиков. Фото: Ian McAllister.

О существовании этих волков стало известно относительно недавно. Фото: Ian McAllister.

Уникальные хищники на берегах Канады. Фото: Ian McAllister.