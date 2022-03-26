Единственный в мире бирюзовый «Макдоналдс»: Где найти и что не так с цветом

Единственный и неповторимый.
Любите ли вы «Макдоналдс» так, как любят его на родине? Если вы считаете себя экспертом по части картошки фри и знаете на зубок все сезонные бургеры, тогда наверняка можете ответить на простой вопрос: где находится бирюзовый «Макдоналдс»? А почему, собственно, у него бирюзовая «М»? Не знаете? Тогда бегом читайте эту статью и не забудьте потом блеснуть эрудицией перед друзьями. Может угостят за это чизбургером?
Кто не узнает этот символ?
Огромная жёлтая «М», сформированная из двух арок – один из самых узнаваемых символов мире. И не в последнюю очередь благодаря яркому и аппетитному цвету. Представьте, ну разве стало бы место таким популярным, будь его логотип холодным синим или «никаких» белым? Вряд ли. И, тем не менее, в мире есть один «Макдоналдс», который смущает приезжих нестандартной бирюзовой «М». И находится он в городе Седона, штат Аризона, США.
Во всём виновата красота Аризоны.
Что же не так с этим «Макдоналдс»? Причина экстравагантного цветового решения весьма забавна. Во всём виновата роскошная природа Аризоны. Почти марсианские горные пейзажи и самобытные растения настолько хороши, что в городе Седона даже существует закон: любое новое здание должно идеально вписываться в природную картину. И когда в 1993-м тут решили строить первый «Макдоналдс», его дизайн с треском провалил проверку на совместимость.
Вот так гораздо лучше.
Власти запретили «уродовать город» жёлто-красным фастфудом. Но не такой проблемы, которую не решил бы «Макдоналдс». И дизайнеры корпорации предложили компромисс: заменить жёлтую «М» бирюзовой, под цвет специфической местной растительности, а само здание выполнить в оттенках розовато-красных гор. План сработал и в Седоне появился уникальный «Мак».
Туристов так и тянет к бирюзовому «Макдоналдс».
Вот так фастфуд нашёл гармонию с природой. А бирюзовый «Макдоналдс» стал чем-то вроде городской легенды, которая притягивает в Седону путешествующих по Аризоне.
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