С нами не соскучишься!

8 324 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Лавры таких авторов и мне не дают покоЮ. Но что-то всё идёт не так и даже не доходит до экранизации. Но я продолжаю т...10 успешных книг,...
  • Михаил Томский
    Да и хер с ними.как хотят так пусть живут. Нам это нахер не надо!7 знаменитостей, ...
  • Александр Самбур
    «Ничейная земля»:...

Как выглядит звук

Естественно считать звук исключительно слуховым опытом. Но если бы вы захотели увидеть звуковую волну, как бы она выглядела? Фотограф Линден Гледхилл решил выяснить это с помощью воды и неонового света. В результате получилась настоящая психоделическая синестезия.

00

Гледхилл добился такого результата довольно просто. Резервуар с водой стоит на акустической колонке, разделенный тонкой мембраной.

01

Колонка управляется через усилитель, подключенный к компьютеру.

02

Когда звук выходит из колонки, Гледхилл фотографирует всю конструкцию сверху, смотря или на поверхность воды или так же, но через кольцо светодиодов.

03

04

05

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как выглядит звук

И не забудьте:
Как выглядит звукПодписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх