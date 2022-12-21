Для чего 300 лет назад построили стену длиной почти 120 км и был ли от неё толк

Предыстория

Консул-суффект Римской империи Авл Плавтий, 29 год. \ Фото: wikipedia.org.

Слева направо: Карта стены Антонина и стены Адриана. \ Карта стены Адриана.

Стена императора Адриана. \ Фото: laterooms.com.

Слева направо: Бюст Траяна с гражданской короной и эгидой, символом божественной власти и мирового господства, Глиптотека, Мюнхен. \ Публий Элий Траян Адриан.

Граница, отделяющая римлян от варваров

Реконструированный вход в форт в Арбее. \ Фото: google.com.

«Адриан был первым, кто построил стену длиной в восемьдесят миль, чтобы отделить римлян от варваров».

(Scriptores Historiae Augustae, Вита Адриани 2.2)

Римская Британия в правление Антонина Пия. \ Фото: wikipedia.org.

Слева направо: Тит Аврелий Фульв Бойоний Аррий Антонин Пий. \ Мраморная статуя Антонина Пия (Эрмитаж).

Бюст императора Адриана (Музей Израиля). \ Фото: pinterest.com.

Император Адриан

Слева направо: Голова Адриана. \ Мраморный портретный бюст императора Адриана, изображённый в идеализированном образе молодого героя, возможно, Ромула, основателя Рима, около 136 года н.э.

Слева направо: Бронзовая статуя императора Септимия Севера, III век н.э. \ Луций Септимий Север.

Тондо Северов, около 199 года. Изображены Луций Септимий, Юлия Домна, Каракалла и Гета, лицо которого стёрто, (Античное собрание Берлина). \ Фото: wikipedia.org.

Стена Адриана

Слева направо: Средневековая карта (BL Cotton MS Claudius D VI) около 1250 года нашей эры показывает, как стену Адриана, так и стену Антонина наверху, изображённую в виде рядов зубчатых стен. \ Каменный жертвенник, посвящённый Тександри и Сувеве, легионерам родом из Бельгии, которые были размещены на Стене Адриана, 43-410 годы н.э.

Маршрут вдоль стен Адриана (от побережья до побережья). \ Фото: reddit.com.

Обозрение карта стены Адриана, опубликованная в 1964 году. Пересмотренное и обновленное издание было опубликовано в 2010 году. \ Фото: twitter.com.

Часть стены Адриана (стена ранее была разграблена как источник бесплатного камня для новых зданий). \ Фото: sinapress.ir.

Стена Адриана, обращенная на восток в сторону Утес-Лох. \ Фото: trowelblazers.com.

«(Агрикола) хотел приучить их (британцев) к покою и досугу, предоставляя восхитительные развлечения... Наивные британцы описывали эти вещи как «цивилизацию», хотя на самом деле они были просто частью их порабощения».

(Тацит, «О жизни и характере Юлия Агриколы»)

Валлум - земляные работы, примыкающие к стене Адриана. \ Фото: google.com.

Часть стены Адриана, идущая на восток от форта. \ Фото: wordpress.com.

Лихилла Башня в Камбрии, Англия является типичным примером промежуточных башен, встроенных в стену между мильными замками. \ Фото: thereaderwiki.com.

Сохранившаяся часть Стены Адриана. \ Фото: google.ru.