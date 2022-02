На кого из известных личностей похож Гей Боб - первая кукла нетрадиционной ориентации

Кукла Гей Боб.

Более 40 лет назад, в 1977 году была выпущена очень необычная кукла по имени Гей Боб. Как значилось в описании к этой кукле, которая отличалась весьма подробными анатомическим строением, «Гей Боб — первая в мире гомосексуальная кукла» . Гей Боб (Gay Bob) получил внешность «мужчины, похожего одновременно на Пола Ньюмана и Роберта Редфорда». Он был одет в рубашку в клетку, штаны с карманами, у него была серьга в ухе, кожаная сумка на плече и золотистая цепь на шее. Кроме того, с куклой шел в комплекте шкаф, размером как раз в рост Боба, так что тот мог помещаться внутри. Причина такого аксессуара объяснялась в инструкции к Бобу.В английском языке выражение «Coming out of the closet» (досл. — Выйти из шкафа) обозначает публично заявить о чем-то, что держалось в секрете, чаще всего о своих сексуальных наклонностях или о своей ориентации. «Гомосексуальные люди используют это выражение, — значилось в инструкции, — для того, чтобы объяснить, что они больше не хотят бояться, стыдиться и прятать тот факт, что они гомосексуальны».В инструкции был напечатан целый манифест, объясняющий, что гомосексуальные люди такие же, как и все остальные и что не стоит бояться в этом признаваться себе или другим. Современное общество в общей сложности стало гораздо более толерантно относиться к геям, хотя проблемы все еще существуют , но в 1977 году выпуск такой куклы был шоком даже для Америки.Реакция общественности была категоричной — такая кукла не имеет права на существование. «Ну конечно, — писали тогда в одной из газет, — давайте теперь выпустим куклу „ Присцилла проститутка“ и „Дэнни наркобарон“». Журнал Esquire дал кукле награду как Самому Сомнительному Достижению года.Создателем Гей Боба был руководитель рекламного агентства Харви Розенберг (Harvey Rosenberg). Сам он не был геем, однако решение сделать такой довольно отчаянный и смелый поступок к нему пришло после череды трагедий в личной жизни: сначала распался его брак, затем его мать сильно заболела. Харви решил, что нельзя откладывать важные дела на потом, нужно прямо сейчас сделать что-то такое, что может изменить жизнь к лучшему.Харви вложил в производство куклы 10 000 долларов собственных средств, и когда журналисты спросили его, зачем он это сделал, Харви ответил: «Нам определенно есть чему поучиться у геев. Также, как мы получили урок от борьбы темнокожих людей за свои права, от феминистического движения. И этот урок — нужно иметь смелость, чтобы встать и сказать: „Да, у меня есть право быть тем, кем я являюсь“».За первые два месяца было продано более 2000 кукол Гея Боба. Сначала куклу продавали только по почте, при этом заказ можно было сделать только в специальных магазинах . Потом кукла поступила в открытую продажу в обычных магазинах. Сейчас эту куклу можно купить разве что на аукционе eBay, где стартовая цена за такой лот начинается от ста долларов.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: