8 освежающих напитков, которые с легкостью заменят вредную газировку

Вместе с долгожданным летом обязательно приходит и изнурительная жара. Если воду пить уже нет сил, а газировка мало того, что не утоляет жажду, так еще и способствует набору лишних килограммов, значит у вас есть лишь один выход: приготовить вкусные освежительные напитки самостоятельно. Мы подготовили для вас несколько простых, но очень вкусных рецептов, которые в летнее время станут настоящим спасением.
Главными преимуществами нижеперечисленных напитков является то, что их можно в считанные минуты приготовить дома, а потом взять с собой, куда бы вы не отправлялись.
1. Напиток с клубникой, лаймом и огурцом
Тонизирующий напиток с клубникой, лаймом и огурцом. / Фото: tvcook.ru
Для того, чтобы приготовить этот напиток, возьмите клубнику (10 штук средних размеров будет достаточно), 2 лайма средних размеров, 2 небольших огурца, 1⁄4 стакана свежих листьев мяты, лед, а также минералку без газа.
В кувшине необходимо смешать тонкие слайсы огурцов и клубники, лед и мелко порезанные листья мяты, после чего добавить ледяную воду. Чтобы вкус был более насыщенный, фрукты и овощи следует размять вилкой. После этого поставьте напиток в холодильник на 60 минут, дабы он смог настояться.
2. Напиток с клубникой с добавлением базилика
Освежающий напиток с клубникой и базиликом. / Фото: ivona.bigmir.net
Для приготовления тонизирующего напитка нам понадобится 6 небольших клубник, половина лимона, пучок базилика средних размеров, вода без газа и лед.
Нарежьте клубнику и лимон тонкими слайсами либо кубиками, после чего положите их в кувшин. Добавьте лед, а также измельченные листья базилика. Разомните фрукты, чтобы они быстрее пустили сок. Напиток должен настаиваться в холодильнике не менее часа. Лучше всего готовить его вечером. За ночь все ингредиенты отдадут свой сок, аромат, и утром вы сможете насладиться прекрасным вкусом тонизирующего напитка.
3. Лимонад с черникой и апельсином
Напиток с черникой и апельсином должен настаиваться не менее 3 часов. / Фото: grandkulinar.ru
Для приготовления летнего напитка кроме стандартных льда и лимона понадобится всего два ингредиента: 2 апельсина и горсть черники. Цитрусовый фрукт необходимо порезать на небольшие кусочки, положить их в кувшин, добавить чернику, лед и воду. Для придания лимонаду насыщенного вкуса, разомните ежевику вилкой. После приготовления поставьте его в холодильник на 3 часа. По истечению времени вы получите вкусный напиток, который в считанные секунды утолит жажду.
4. Напиток с арбузом и мятой
Чтобы напиток получился вкуснее, разомните арбуз вилкой. / Фото: malilya.com
Мята является идеальным компонентом для освежающих напитков, так как дарит желанное чувство прохлады. Именно поэтому существует очень большое количество рецептов с ее применением. Один из них представлен ниже.
Чтобы приготовить вкусный и тонизирующий напиток, возьмите полкилограмма арбуза, небольшой пучок свежей мяты, холодную воду без газа и несколько кубиков льда. Перед тем, как добавить все компоненты в кувшин с водой и льдом, порежьте арбуз на небольшие кусочки, а мяту порвите руками. Напитку нужно время, чтобы настояться и получить насыщенный вкус. Обычно, 2-3 часов вполне для этого хватает.
5. Напиток с розмарином, апельсином, лимоном и огурцом
Лимонад готовится в домашних условиях за несколько минут. / Фото: beauty.ua
Рецепт подойдет для тех людей, которые любят нестандартные вкусовые сочетания. Для приготовления лимонада нам понадобятся 2 апельсина, 1 лимон, 1 огурец, несколько веточек свежего розмарина, негазированная вода и лед.
Фрукты и овощи необходимо нарезать полукольцами, отправить их в емкость, размять вилкой, после чего добавить несколько кусочков льда и розмарин. Залейте смесь прохладной водой и отправьте в холодильник на всю ночь.
6. Лимонад с дыней, лаймом и малиной
Вкус лимонада получается экзотическим. / Фото: mycooktes.ru
Рецепт экзотического напитка предполагает наличие следующих компонентов: половина дыни средних размеров, 3 небольших лайма, 2 столовые ложки сахара, 1 стакан малины, негазированная вода, лед.
Перед тем, как порезать дыню кубиками, ее необходимо избавить от кожуры и семян. Далее ее следует положить в блендер и сделать кашицу. Пюре, которое у вас получилось, следует протереть через сито, а полученный сок перелить в емкость и добавить 4 стакана минералки. В отдельной тарелке необходимо соединить сахар и сок лайма. После того, как сахар растворится, перелейте жидкость в кувшин с дынным соком, положите малину и лед. Лимонад должен настаиваться не менее 5 часов, поэтому советует готовить его перед тем, как будете ложиться спать.
7. Лимонад с манго, лаймом и мятой
В этот напиток добавляется сахар либо мед. / Фото: laylita.com
Для приготовления домашнего лимонада вам понадобится 2 манго, 1 лайм, 4 столовые ложки сахара либо столько же меда, пучок свежей мяты, негазированная вода и несколько кусочков льда.
Весь процесс у вас займет максимум 5 минут. Нужно отжать сок из лайма, нарезать кубиками манго. После этого положите фрукты и мяту в блендер, измельчите со состояния пюре. Получившуюся смесь поместите в кувшин, добавьте воду, лед и сахар (мед). Напиток должен настаиваться в холодильнике 2-3 часа для приобретения насыщенного вкуса и аромата.
8. Напиток с арбузом и кокосом
Отличный вариант для тех, кто любит кокос. / Фото: miridei.com
Фанаты кокоса могут приготовить очень вкусный летний напиток с добавлением этого ингредиента. Рецепт включает в себя следующие компоненты: полкилограмма арбуза, 2 лайма, 4 стакана кокосовой воды либо мякоть кокоса, негазированная вода, лед.
Арбуз необходимо очистить от косточек и кожуры и измельчить его в блендере до состояния кашицы. Полученное пюре нужно тщательно перетереть через сито. Сок, который у вас образуется после выполнения данной процедуры, следует налить в кувшин, смешать с кокосовой водой и соком лайма. Напитку не нужно долго настаиваться в холодильнике. Одного-двух часов будет вполне достаточно. Перед подачей добавьте в него лед.
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