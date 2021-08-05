8 освежающих напитков, которые с легкостью заменят вредную газировку

1. Напиток с клубникой, лаймом и огурцом

Тонизирующий напиток с клубникой, лаймом и огурцом. / Фото: tvcook.ru

2. Напиток с клубникой с добавлением базилика

/ Фото: ivona.bigmir.net Освежающий напиток с клубникой и базиликом./ Фото: ivona.bigmir.net

3. Лимонад с черникой и апельсином

Напиток с черникой и апельсином должен настаиваться не менее 3 часов. / Фото: grandkulinar.ru

4. Напиток с арбузом и мятой

Чтобы напиток получился вкуснее, разомните арбуз вилкой. / Фото: malilya.com

5. Напиток с розмарином, апельсином, лимоном и огурцом

Лимонад готовится в домашних условиях за несколько минут. / Фото: beauty.ua

6. Лимонад с дыней, лаймом и малиной

Вкус лимонада получается экзотическим. / Фото: mycooktes.ru

7. Лимонад с манго, лаймом и мятой

В этот напиток добавляется сахар либо мед. / Фото: laylita.com

8. Напиток с арбузом и кокосом

Отличный вариант для тех, кто любит кокос. / Фото: miridei.com