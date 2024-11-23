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11 крайне полезных комбинаций Microsoft Word, которые вы редко используете


11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word

11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word

Microsoft word остаётся самым популярным текстовым редактором в мире. Каждый день миллионы людей наполняют его белые страницы текстом. Правда, большинство из нас пользуется «вордом» так же, как обыкновенным блокнотом. А ведь в редакторе предусмотрено немало функций для того, чтобы сделать работу с текстом куда быстрее и приятнее.  11 полезных фишек мы собрали в этом обзоре.

11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word

11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word

 

Работаете с официальными документами или ведёте дневник? Комбинация Shift+Alt+D вставит сегодняшнюю дату в текст.
11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word

11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word

 

Необходимо вставить в текст точное время? Комбинация клавиш Shift+Alt+T вам в помощь.
11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word

11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word

 

Ох уж, эта клавиша caps lock. Как часто вы случайно нажимаете её и, не замечая, печатаете часть текста заглавными буквами? Не беда. Выделите «крикливый» фрагмент и зажмите Shift+ F3. Это изменит регистр выделенного текста с заглавного на строчный.
11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word

11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word

 

Нужно быстро перейти на следующую страницу? Ctrl+ Alt + Page Down поможет.
11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word

11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word

 

А Ctrl+Alt+Page Up вернет на предыдущую.
11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word

11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word

 

Комбинация Ctrl+Home позволит переместиться в начало документа.
11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word

11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word

 

Что делает Ctrl+End — догадайтесь сами.
11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word

11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word

 

Если вы случайно испортили свой список, то можете выделить текст вертикально. Для этого удерживайте Alt и используйте курсор мышки для выделения.
11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word

11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word

 

Если намудрили с выделением текста, пробелами и прочей красотой, Ctrl + Spacebar вернет текст в исходное форматирование.
11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word

11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word

 

Нужно быстро создать новый лист – жмите Ctrl + Enter.
11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word

11 полезных комбинаций клавиш Microsoft Word

 

А чтобы повторить предыдущую команду, нажмите F4.

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