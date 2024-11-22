Люди холода: 14 колоритных фотографий современных ненцев-оленеводов

Жизнь ненецкого народа.

1. Ненецкая женщина в чуме

Разборной чум с покрытием из оленьих шкур зимой и бересты летом

2. Мужчина ненец в малице

Нательная меховая рубаха с пришитым к ней капюшоном и рукавицами.

3. Традиционная одежда

Верхняя одежда и обувь шьется из оленьих шкур.

4. Оленевод

Олень для ненца - это все: и дом, и пища, и транспорт.

5. Выживание в условиях крайнего Севера

Необходимость выжить в суровых условиях приучила жителей питаться сырым мясом с кровью .

6. Ненецкая семья

Для ненцев хорошая одежда всегда представляла большую ценность.

7. Ненецкие дети

8. Ненец на Ямале

Люди, ведущие кочевой образ жизни.

9. Коренные жители крайнего Севера

Самодийский народ, населяющий евразийское побережье Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до Таймыра.

10. Традиционное занятие

Разведение крупностадного оленеводства.

11. Ненецкие оленеводы

На полуострове Ямал несколько тысяч ненецких оленеводов, держащих около 500 000 оленей.

12. Вся жизнь ненцев связана с оленем

Из коренных малочисленных народов российского Севера ненцы являются самым многочисленным.

13. Основные занятия ненцев

Ненцы занимаются оленеводством, рыболовством, охотой.

14. Жилище ненцев

Жилищем коренных жителей крайнего Севера является конический чум .