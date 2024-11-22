С нами не соску...
Люди холода: 14 колоритных фотографий современных ненцев-оленеводов


Жизнь ненецкого народа.

Жизнь ненецкого народа.

Издавна ненцы живут на территории полуострова Ямал. Их жизнь неразрывно связана с природой. Ежегодно они мигрируют с севера на юг и обратно, ориентируясь на наличие питания на оленьих пастбищах и на нерест рыбы. Оленей ненцы ловят при помощи арканов, а их мясо употребляют в пищу сырым, безо всякой обработки.
Оленьи шкуры ненцы используют, чтобы обтягивать ими свои жилища – чумы. Потепление климата изменило пути миграции оленей, и этот народ вынужден отойти на север полуострова.

1. Ненецкая женщина в чуме


Разборной чум с покрытием из оленьих шкур зимой и бересты летом.

Разборной чум с покрытием из оленьих шкур зимой и бересты летом.

 

2. Мужчина ненец в малице


Нательная меховая рубаха с пришитым к ней капюшоном и рукавицами.

Нательная меховая рубаха с пришитым к ней капюшоном и рукавицами.

 

3. Традиционная одежда


Верхняя одежда и обувь шьется из оленьих шкур.

Верхняя одежда и обувь шьется из оленьих шкур.

 

4. Оленевод


Олень для ненца - это все: и дом, и пища, и транспорт.

Олень для ненца - это все: и дом, и пища, и транспорт.

 

5. Выживание в условиях крайнего Севера


Необходимость выжить в суровых условиях приучила жителей питаться сырым мясом с кровью.

Необходимость выжить в суровых условиях приучила жителей питаться сырым мясом с кровью.

 

6. Ненецкая семья


Для ненцев хорошая одежда всегда представляла большую ценность.

Для ненцев хорошая одежда всегда представляла большую ценность.

 

7. Ненецкие дети


Красивая ненецкая одежда.

Красивая ненецкая одежда.

 

8. Ненец на Ямале


Люди, ведущие кочевой образ жизни.

Люди, ведущие кочевой образ жизни.

 

9. Коренные жители крайнего Севера


Самодийский народ, населяющий евразийское побережье Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до Таймыра.

Самодийский народ, населяющий евразийское побережье Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до Таймыра.

 

10. Традиционное занятие


Разведение крупностадного оленеводства.

Разведение крупностадного оленеводства.

 

11. Ненецкие оленеводы


На полуострове Ямал несколько тысяч ненецких оленеводов, держащих около 500 000 оленей.

На полуострове Ямал несколько тысяч ненецких оленеводов, держащих около 500 000 оленей.

 

12. Вся жизнь ненцев связана с оленем


Из коренных малочисленных народов российского Севера ненцы являются самым многочисленным.

Из коренных малочисленных народов российского Севера ненцы являются самым многочисленным.

 

13. Основные занятия ненцев


Ненцы занимаются оленеводством, рыболовством, охотой.

Ненцы занимаются оленеводством, рыболовством, охотой.

 

14. Жилище ненцев


Жилищем коренных жителей крайнего Севера является конический чум.

Жилищем коренных жителей крайнего Севера является конический чум.

 

источник

