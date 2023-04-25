Чем отличается два бензина АИ-92 и АИ-95: просто и коротко

Сорта бензина очень важны. /Фото: yandex.ru.

Чем выше октановое число - тем лучше. /Фото: drivenn.ru.

Октановое число повышается специальными присадками. /Фото: toplivouga.ru.

Ничего хорошего в детонации нет. /Фото: vk.com.