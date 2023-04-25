Королевский унитаз и ядовитый фломастер: История брендов, ставших названиями предметов

Превращение названий популярных брендов в имена нарицательные характерно не только для русского языка. Так, например, в Африке любой кофейный напиток могут называть «нескафе», вне зависимости от его качества и марки, а название фирмы Kleenex стало во многих англоязычных странах синонимом одноразовых платков. Многие слова в нашем языке когда-то означали изделие только одной конкретной марки, но позднее расширили свое значение.
Одеколон
Оригинальная Eau de Cologne 1811 года
Итальянские парфюмеры Иоганн и Мария Фарина в 1709 году в Кельне создали настолько популярные духи, что их марка – «Eau de Cologne» стало со временем означать целый класс парфюмерных веществ. Название, данное в честь родного города, - в переводе оно означает «Кёльнская вода», - постепенно трансформировалось в одно слово. После Отечественной войны 1812 года одеколон попал в Россию, где русские парфюмеры добавили к нему три эфирных масла: бергамотное, лимонное и нероли, и назвали «Тройной одеколон». Представители царской семьи Романовых были, кстати, постоянными покупателями этой изысканной продукции. После Революции, когда делалась ставка на массового покупателя, данная марка, конечно, стала совершенно другой, а уж после сухих законов в начале и конце XX века дешевые спиртосодержащие одеколоны нашли в народе и совсем иное применение.
Памперс
Производители детских подгузников других фирм неустанно вынуждены в рекламе повторять правильное название этого одноразового предмета гигиены, без которого выращивание детей сегодня представляется уже невозможным, однако они сталкиваются с одной проблемой. В России большая часть покупателей упорно называет этот продукт «памперсами» и менять свою новую привычку не собирается. Так известный бренд компании Procter & Gamble на наших глазах становится именем нарицательным.
Примус
Удобные примусы стали в XX веке приметой своего времени, упоминание этой вещи часто можно найти в литературе (кадр из к/ф «Мастер и Маргарита»)
Изобретатель Франс Линдквист в 1892 году сконструировал небольшую керосиновую плитку, которая работала на керосине и практически не коптила. Торговая марка первой шведской керосинки «Primus» дала имя для всех подобных изделий, причем не только в России. Изделие было для своего времени очень удобным и поэтому очень скоро стало невероятно популярным.
Унитаз
Первое цельнокерамическое чудо сантехники появилось в королевском Букингемском дворце в 1883 году. Разработал его английский инженер Томас Твайфорд. Назвали новинку «Unitas» - от латинского слова «единство», ведь до этого королевские «стулья» имели внутри горшок или ведро. Изделие быстро распространилось по миру, а название первого бренда стало обозначать данный класс предметов.
Старинные викторианские туалеты сегодня являются интересными музейными экспонатами
Фломастер
Чернила и маркеры с названием «Flo-Master» производила в середине XX века крупная американская компания Cushman & Denison. Изделия ее были очень популярны, так как отличались яркими цветами. Однако со временем выяснилось, что такое удивительное качество было обусловлено огромным содержанием соединений свинца. Из-за опасности отравления юных художников чернила были сняты с производства, но название популярной марки с тех пор осталось с нами.
Фотошоп
Еще одним примером проникновения в русский язык иностранного слова, обозначающего, к тому же, продукт одной фирмы, является название знаменитого графического редактора. Большинство россиян говорят «отфотошопить», когда хотят улучшить качество фотографии, даже не задумываясь о том, что вообще-то программное обеспечение от фирмы Adobe - не единственное в мире.
Эскалатор
Американская компания Otis Elevator, которая и сегодня поставляет в Россию лифты и другие подъемные устройства, в начале XX века совершила революционный скачок. Инженеры этой фирмы придумали и реализовали первую в мире движущуюся лестницу. Название «эскалатор» было долгое время эксклюзивным, но затем фирма потеряла эти права и слово превратилось в нарицательное.
Эскимо
Эскимо – любимое лакомство, которое скоро отметит столетний юбилей
Молодой кондитер Кристиан Нельсон в начале XX века в магазинчике своего отца стал свидетелем душераздирающей сцены: маленький мальчик никак не мог выбрать между шоколадным батончиком и мороженым. Малыш горько плакал от обиды на весь свет, так как на два лакомства его карманных денег не хватало. Результатом размышлений Нельсона на тему несовершенства этого мира стала торговая марка «Eskimo Pie», запатентованная им в 1922 году. Больше малыши не рыдали перед сложным выбором, так как новое мороженое было облито слоем шоколада. После перепродажи права изготовления революционного лакомства другим производителям словечко прочно вошло в большинство языков.
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