Как размножить острый перец в бананах

адоводство — невероятно увлекательное занятие, которое выходит далеко за пределы выращивания растений из семян и ухода за ними. Применив к выращиванию различных культур нестандартный подход, можно добиться потрясающего результата.

Так, к примеру, мало кто знает, что острый перец можно выращивать в домашних условиях, используя для этого бананы.



Сделайте в банане продольный разрез, углубляя нож до середины плода.







Сделайте несколько надрезов на мякоти.







Извлеките семенную часть из острого перца и поместите ее внутрь банана.







Подготовленные таким образом бананы поместите в горшки с питательным субстратом и слегка присыпьте землей. Сами бананы будут выступать в качестве удобрения и передадут семенам много питательных веществ.







Полейте посадки и закройте горшочки полиэтиленовым пакетом.







Уже через 10 дней появятся всходы, готовые к пикировке.







Для пересадки рассады подготовьте наполненные питательным грунтом пакеты. Хорошо увлажните почву и перенесите в нее саженцы, располагая их на расстоянии друг от друга.







Рост перца будет очень активным и примерно через полтора месяца начнут формироваться плоды.







А еще через полтора месяца вы сможете собирать урожай ароматного острого перца, который прекрасно дополнит вкус многих блюд.