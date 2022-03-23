Как размножить острый перец в бананах

адоводство — невероятно увлекательное занятие, которое выходит далеко за пределы выращивания растений из семян и ухода за ними. Применив к выращиванию различных культур нестандартный подход, можно добиться потрясающего результата.
Так, к примеру, мало кто знает, что острый перец можно выращивать в домашних условиях, используя для этого бананы.
Сделайте в банане продольный разрез, углубляя нож до середины плода.
Сделайте несколько надрезов на мякоти.
Извлеките семенную часть из острого перца и поместите ее внутрь банана.
Подготовленные таким образом бананы поместите в горшки с питательным субстратом и слегка присыпьте землей. Сами бананы будут выступать в качестве удобрения и передадут семенам много питательных веществ.
Полейте посадки и закройте горшочки полиэтиленовым пакетом.
Уже через 10 дней появятся всходы, готовые к пикировке.
Для пересадки рассады подготовьте наполненные питательным грунтом пакеты. Хорошо увлажните почву и перенесите в нее саженцы, располагая их на расстоянии друг от друга.
Рост перца будет очень активным и примерно через полтора месяца начнут формироваться плоды.
А еще через полтора месяца вы сможете собирать урожай ароматного острого перца, который прекрасно дополнит вкус многих блюд.
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