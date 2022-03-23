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Как размножить острый перец в бананах

адоводство — невероятно увлекательное занятие, которое выходит далеко за пределы выращивания растений из семян и ухода за ними. Применив к выращиванию различных культур нестандартный подход, можно добиться потрясающего результата.
Так, к примеру, мало кто знает, что острый перец можно выращивать в домашних условиях, используя для этого бананы.

Сделайте в банане продольный разрез, углубляя нож до середины плода.

Как размножить острый перец в бананах

Сделайте несколько надрезов на мякоти.

Как размножить острый перец в бананах

Извлеките семенную часть из острого перца и поместите ее внутрь банана.

Как размножить острый перец в бананах

Подготовленные таким образом бананы поместите в горшки с питательным субстратом и слегка присыпьте землей. Сами бананы будут выступать в качестве удобрения и передадут семенам много питательных веществ.

Как размножить острый перец в бананах

Полейте посадки и закройте горшочки полиэтиленовым пакетом.

Как размножить острый перец в бананах

Уже через 10 дней появятся всходы, готовые к пикировке.

Как размножить острый перец в бананах

Для пересадки рассады подготовьте наполненные питательным грунтом пакеты. Хорошо увлажните почву и перенесите в нее саженцы, располагая их на расстоянии друг от друга.

Как размножить острый перец в бананах

Рост перца будет очень активным и примерно через полтора месяца начнут формироваться плоды.

Как размножить острый перец в бананах

А еще через полтора месяца вы сможете собирать урожай ароматного острого перца, который прекрасно дополнит вкус многих блюд.



Как размножить острый перец в бананах
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