Жизнь британцев в середине XX века в объективе гения репортажной съёмки Дэвида Хёрна

Дэвид Хёрн, которого считают важной фигурой в мировом фотосообществе, признавался, что на творчество его вдохновили снимки великих фотографов Magnum того времени, когда фотография была искусством для избранных. Дэвид Хёрн всегда с большим уважением относился к людям, которые попадали в кадр его фотоаппарата, и никогда не публиковал снимки, которые казались ему унизительными. «Я всегда помню, что они – реальные люди», - говорил в интервью Хёрн.
1. Предприятие малой металлургии
Крупное предприятие передельной металлургии. Великобритания, Уэльс, 1977 год.
Дэвид Хёрн - легендарный фотограф, который является важной фигурой в мировом сообществе фотографов-документалистов. Его работы нетривиальны и выделяются среди прочих небывалой простотой и гармонией.
2. На берегу залива Кармартен
Небольшой город на юге Уэльса. Великобритания, 1974 год.
3. Бухта у берегов Уэльса
Залив Кармартен, который находится в юго-западной части Уэльса.
Хёрн родился в 1934 году в Уэльсе, которому посвятил большую часть своих работ и одну из своих книг. Британец начал свою карьеру в качестве ассистента и фрилансера в агентстве Reflex.
4. Театр Хэзлитт
Перед началом концерта в театра Хэзлитт. Великобритания, Мейдстон, 1961 год.
5. Лучшая кофейня Лондона
Небольшая кофейня в одном из самых оживленных районов Лондона. Великобритания, 1957 год.
Работы Дэвида Хёрна дают возможность пролистать историю на несколько страниц назад и собственными глазами увидеть период глубоких и драматичных изменений, которые происходили в конце XX века.
6. Уэльский пони
Уэльский горный пони. Великобритания, Уэльс, 1974 год.
7. Морской курорт
Пляж в одном из красивейших городов Адриатики. Хорватия, Дубровник, 1964 год.
В 1967 году Дэвид Хёрн стал полноценным членом агентства Magnum. Его работы были выставлены в Национальной библиотеке Уэльса и Международном центре фотографии в Нью-Йорке.
8. Закадычные друзья
Трое пожилых друзей на пляже в Великобритании, 1963 год.
9. Большой каньон
На территории национального парка «Гранд-Каньон». США, Аризона, 1980 год.
В 1971 году он стал обладателем премии Уэльского художественного совета, а в 1987 году стал лауреатом премии Имперского военного музея изобразительных искусств и стипендии Совета по делам искусств Уэльса.
10. Огневая подготовка
Учебные стрельбы из персонального стрелкового оружия.
11. Уэльские шахтеры
Шахтеры из Уэльса отдыхают после смены. Великобритания, Уэльс, 1993 год.
В 1993 году британец снимает на территории последних угледобывающих предприятий. На смену прежней тяжёлой промышленности пришли новые, высокотехнологичные отрасли и туризм, и это не могло не отразится на работах фотографа.
12. Восточный пляж
Пляж в Херн-Бей. Великобритания, 1963 год.
13. Семья Ллойда Джорджа
Семья последнего премьер-министра Великобритании от Либеральной партии.
Критик Дэвид Эллиотт писал, что «...Это непростительно личная Англия фотографа и красота этой серии в том, что она никогда не претендовала стать портретом страны; снимки „подсознательно“ накапливались в течение 40 лет, чтобы в конечном итоге быть отобранными в той последовательности, какую мы видим».
14. Закулисная жизнь
Фотосессия на пляже во время Каннского кинофестиваля в 1964 году.
15. Акции протеста. Лондон
Акции протеста в Лондоне в 1968 году.
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