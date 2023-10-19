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Жизнь британцев в середине XX века в объективе гения репортажной съёмки Дэвида Хёрна


Жизнь британцев в середине XX века в объективе гения репортажной съёмки Дэвида Хёрна


Дэвид Хёрн, которого считают важной фигурой в мировом фотосообществе, признавался, что на творчество его вдохновили снимки великих фотографов Magnum того времени, когда фотография была искусством для избранных. Дэвид Хёрн всегда с большим уважением относился к людям, которые попадали в кадр его фотоаппарата, и никогда не публиковал снимки, которые казались ему унизительными. «Я всегда помню, что они – реальные люди», - говорил в интервью Хёрн.

1. Предприятие малой металлургии


Крупное предприятие передельной металлургии. Великобритания, Уэльс, 1977 год.

Крупное предприятие передельной металлургии. Великобритания, Уэльс, 1977 год.

Дэвид Хёрн - легендарный фотограф, который является важной фигурой в мировом сообществе фотографов-документалистов. Его работы нетривиальны и выделяются среди прочих небывалой простотой и гармонией.

2. На берегу залива Кармартен


Небольшой город на юге Уэльса. Великобритания, 1974 год.

Небольшой город на юге Уэльса. Великобритания, 1974 год.

 

3. Бухта у берегов Уэльса


Залив Кармартен, который находится в юго-западной части Уэльса.

Залив Кармартен, который находится в юго-западной части Уэльса.

Хёрн родился в 1934 году в Уэльсе, которому посвятил большую часть своих работ и одну из своих книг. Британец начал свою карьеру в качестве ассистента и фрилансера в агентстве Reflex.

4. Театр Хэзлитт


Перед началом концерта в театра Хэзлитт. Великобритания, Мейдстон, 1961 год.

Перед началом концерта в театра Хэзлитт. Великобритания, Мейдстон, 1961 год.

 

5. Лучшая кофейня Лондона


Небольшая кофейня в одном из самых оживленных районов Лондона. Великобритания, 1957 год.

Небольшая кофейня в одном из самых оживленных районов Лондона. Великобритания, 1957 год.

Работы Дэвида Хёрна дают возможность пролистать историю на несколько страниц назад и собственными глазами увидеть период глубоких и драматичных изменений, которые происходили в конце XX века.

6. Уэльский пони


Уэльский горный пони. Великобритания, Уэльс, 1974 год.

Уэльский горный пони. Великобритания, Уэльс, 1974 год.

 

7. Морской курорт


Пляж в одном из красивейших городов Адриатики. Хорватия, Дубровник, 1964 год.

Пляж в одном из красивейших городов Адриатики. Хорватия, Дубровник, 1964 год.

В 1967 году Дэвид Хёрн стал полноценным членом агентства Magnum. Его работы были выставлены в Национальной библиотеке Уэльса и Международном центре фотографии в Нью-Йорке.

8. Закадычные друзья


Трое пожилых друзей на пляже в Великобритании, 1963 год.

Трое пожилых друзей на пляже в Великобритании, 1963 год.

 

9. Большой каньон


На территории национального парка «Гранд-Каньон». США, Аризона, 1980 год.

На территории национального парка «Гранд-Каньон». США, Аризона, 1980 год.

В 1971 году он стал обладателем премии Уэльского художественного совета, а в 1987 году стал лауреатом премии Имперского военного музея изобразительных искусств и стипендии Совета по делам искусств Уэльса.

10. Огневая подготовка


Учебные стрельбы из персонального стрелкового оружия.

Учебные стрельбы из персонального стрелкового оружия.

 

11. Уэльские шахтеры


Шахтеры из Уэльса отдыхают после смены. Великобритания, Уэльс, 1993 год.

Шахтеры из Уэльса отдыхают после смены. Великобритания, Уэльс, 1993 год.

В 1993 году британец снимает на территории последних угледобывающих предприятий. На смену прежней тяжёлой промышленности пришли новые, высокотехнологичные отрасли и туризм, и это не могло не отразится на работах фотографа.

12. Восточный пляж


Пляж в Херн-Бей. Великобритания, 1963 год.

Пляж в Херн-Бей. Великобритания, 1963 год.

 

13. Семья Ллойда Джорджа


Семья последнего премьер-министра Великобритании от Либеральной партии.

Семья последнего премьер-министра Великобритании от Либеральной партии.

Критик Дэвид Эллиотт писал, что «...Это непростительно личная Англия фотографа и красота этой серии в том, что она никогда не претендовала стать портретом страны; снимки „подсознательно“ накапливались в течение 40 лет, чтобы в конечном итоге быть отобранными в той последовательности, какую мы видим».

14. Закулисная жизнь


Фотосессия на пляже во время Каннского кинофестиваля в 1964 году.

Фотосессия на пляже во время Каннского кинофестиваля в 1964 году.

 

15. Акции протеста. Лондон


Акции протеста в Лондоне в 1968 году.

Акции протеста в Лондоне в 1968 году.

 

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Жизнь британцев в середине XX века в объективе гения репортажной съёмки Дэвида Хёрна

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Жизнь британцев в середине XX века в объективе гения репортажной съёмки Дэвида ХёрнаПодписаться на мой Instagram
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