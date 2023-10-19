Жизнь британцев в середине XX века в объективе гения репортажной съёмки Дэвида Хёрна

1. Предприятие малой металлургии

Крупное предприятие передельной металлургии. Великобритания, Уэльс, 1977 год.

2. На берегу залива Кармартен

Небольшой город на юге Уэльса. Великобритания, 1974 год.

3. Бухта у берегов Уэльса

Залив Кармартен, который находится в юго-западной части Уэльса.

4. Театр Хэзлитт

Перед началом концерта в театра Хэзлитт. Великобритания, Мейдстон, 1961 год.

5. Лучшая кофейня Лондона

Небольшая кофейня в одном из самых оживленных районов Лондона. Великобритания, 1957 год.

6. Уэльский пони

Уэльский горный пони. Великобритания, Уэльс, 1974 год.

7. Морской курорт

Пляж в одном из красивейших городов Адриатики. Хорватия, Дубровник, 1964 год.

8. Закадычные друзья

Трое пожилых друзей на пляже в Великобритании, 1963 год.

9. Большой каньон

На территории национального парка «Гранд-Каньон». США, Аризона, 1980 год.

10. Огневая подготовка

Учебные стрельбы из персонального стрелкового оружия.

11. Уэльские шахтеры

Шахтеры из Уэльса отдыхают после смены. Великобритания, Уэльс, 1993 год.

12. Восточный пляж

Пляж в Херн-Бей. Великобритания, 1963 год.

13. Семья Ллойда Джорджа

Семья последнего премьер-министра Великобритании от Либеральной партии.

14. Закулисная жизнь

Фотосессия на пляже во время Каннского кинофестиваля в 1964 году.

15. Акции протеста. Лондон

Акции протеста в Лондоне в 1968 году.