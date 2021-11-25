Почему пассажиру нельзя класть ноги на приборную панель автомобиля

Никогда не кладите ноги так и не давайте это делать своим пассажирам.

Романтическая поездка, может закончится печально.

Фотоснимки последствий нарушения ТБ не публикуются по этическим соображениям.

Просто никогда так не делайте и не позволяйте так делать своим пассажирам.