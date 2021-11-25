Почему пассажиру нельзя класть ноги на приборную панель автомобиля

Никогда не кладите ноги так и не давайте это делать своим пассажирам.
Любая ТБ, как и все уставы, «написана кровью», поэтому ее следует соблюдать. Очень печально, но всерьез это воспринимают далеко не все люди. Взять хотя бы пассажиров, которые желают положить ноги на приборную панель машины. Такое необдуманное поведение может привести к очень печальным итогам.
Романтическая поездка, может закончится печально.
Очень часто в сети, особенно в Instagram, можно найти романтические (по мнению тех, кто их делает) фотографии ног на передней панели салона автомобиля. Солнышко светит, музыка в машине играет, босые ножки лежат, греются – лепота. Счастье есть! Тех, кто так делает, по всей видимости, не очень беспокоит собственная безопасность: люди уверены, что уж с ними точно не случится ничего плохого. Закономерным образом такие пассажиры очень часто еще и оказываются не пристегнуты. Настоящее «комбо» нарушения техники безопасности. Если слов «нельзя» и «опасно» недостаточно для убеждения, то стоит рассказать, чем чревато такое поведение.
Фотоснимки последствий нарушения ТБ не публикуются по этическим соображениям.
Именно так и поступили американские спасатели, после того, как буквально «выковыряли» одну погибшую женщину из салона автомобиля. Она бы наверняка выжила в ДТП, не клади ноги на приборную панель и пристегнись ремнем. Самая большая ирония заключается в том, что подушка безопасности, та самая, что создана для спасения человека, может убить, если «пользоваться» ей неправильно.
Просто никогда так не делайте и не позволяйте так делать своим пассажирам.
Все потому, что одна из подушек в современных автомобилях открывается именно там, куда «романтики» любят закинуть свои ножки. Итог печальный. В «лучшем» случае беспечному пассажиру автомобиля сломает в нескольких местах бедренную кость, колено, лодыжку, порвет пару мышц и оставит огромный синяк на лице. В худшем случае, ноги человека оставят на месте его головы одно только кровавое месиво. Хоронить будут в закрытом горбу.
И еще: кстати, смартфон держать в руках сидя на переднем сиденье тоже опасно. В момент открытия подушки безопасности смартфон может полететь прямо в лицо. Убить такое «происшествие» вряд ли сможет, а вот зубы комбинация гаджет+подушка выбивает почти гарантированно.
Поэтому берегите себя и своих близких, всегда сидите в кресле авто правильно и пристёгивайтесь ремнями безопасности.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии