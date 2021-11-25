Небо, горы и леса на фотографиях, которые не оставляют сомнений в величии природы

Приключенческие фотографии, снятые художником и фотографом Карлом Шакуром.
У визуального художника Карла Шакура две страсти – путешествия и фотография. Он родился в Канзасе, но путешествует с фотоаппаратом по всему миру и делится фоторассказами о своих путешествиях. Особенность его снимков в том, что на них не увидишь толпы людей. Разве что одиночная фигура на фоне природы. Карл подчёркивает, что таким образом он хочет подчеркнуть величие и силу Её Величества Природы.
1. Величественный горный пейзаж
Место съемок: Новая Зеландия.
2. Тропинка в сказку
Маленькая дверца в мир сказки и чудес.
3. «Рассмотрим звёзды на мгновение...»
Удивительная фотография из путешествия известного фотографа Карла Шакура.
4. Далёкое путешествие
Природа – это наиболее подходящее место для уединения и отдыха.
5. Там за туманами...
«Утро туманное, утро седое, нивы печальные...»
6. Суровый край
Каньон, окрашенный лучами восходящего солнца.
7. В лучах восходящего солнца
Великолепные горные пейзажи, умиротворяющая спокойная атмосфера и возможность побродить пешком по козьим тропам...
8. Бушующий водопад
Водопад, который поражает своей мощью и красотой.
9. Неземная красота
Яркая и величественная красота сурового края.
10. Дорога в небеса
Дорога в неприступных горах.
11. Заснеженные вершины
«Заснеженные вершины гор - это самое чистое и светлое, что есть на земле, не зря они находятся ближе всего к небесам.»
12. Вторая весна
В каждом мгновении осени, есть частичка чего-то яркого и прекрасного.
13. Одинокий парусник
Парусник, скользящий по водной глади.
14. Экскурсии в джунгли
Путешествие в глубь тропических лесов.
15. Энергия солнца
Утренняя медитация помогает зарядиться энергией на весь день.
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