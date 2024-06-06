Эффективное удобрение для цветов

Возьмите всего несколько гранул, киньте в лунку, и ваши цветы будут красивыми, как никогда раньше! Пышное, продолжительное, шикарное цветение обеспечено. Удобрение же настолько простое, насколько и эффективное!
Совершенно не дорогое, практичное и результативное. Подкормка нравится абсолютно любым цветам на клумбе!
Подкормка для цветов
При посадке рассады цветов в лунки добавьте одно удобрение — азофоску. Оно продаётся в виде гранул, и его легко и удобно дозировать.
В лунку под 1 цветок добавьте 5-7 гранул, присыпьте землей, высадите рассаду. Азофоска — хорошо сбалансированное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. Для начального питания цветку более чем достаточно!
Через 1 неделю можно дополнительно пролить цветы кальцевой селитрой (разводите по инструкции на упаковке). И тогда рассада получит полный комплекс полезных веществ для пышного цветения!
А всего-то нужно добавить несколько гранул при посадке. В дальнейшем можно ещё 1-2 раза подкормить комплексным удобрением (по ситуации).
Берите подсказку себе на вооружение! Создавайте райский сад мечты, в котором пышно и ярко цветут самые разные растения.
Читать далее →
Свежие комментарии