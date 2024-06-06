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Эффективное удобрение для цветов

Возьмите всего несколько гранул, киньте в лунку, и ваши цветы будут красивыми, как никогда раньше! Пышное, продолжительное, шикарное цветение обеспечено. Удобрение же настолько простое, насколько и эффективное!
Совершенно не дорогое, практичное и результативное. Подкормка нравится абсолютно любым цветам на клумбе!

Удобряйте и наслаждайтесь ярким цветением.


Подкормка для цветов



При посадке рассады цветов в лунки добавьте одно удобрение — азофоску. Оно продаётся в виде гранул, и его легко и удобно дозировать.



В лунку под 1 цветок добавьте 5-7 гранул, присыпьте землей, высадите рассаду. Азофоска — хорошо сбалансированное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. Для начального питания цветку более чем достаточно!



Через 1 неделю можно дополнительно пролить цветы кальцевой селитрой (разводите по инструкции на упаковке). И тогда рассада получит полный комплекс полезных веществ для пышного цветения!



А всего-то нужно добавить несколько гранул при посадке. В дальнейшем можно ещё 1-2 раза подкормить комплексным удобрением (по ситуации).



Берите подсказку себе на вооружение! Создавайте райский сад мечты, в котором пышно и ярко цветут самые разные растения.
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тер. ГСК 8 зап.стор.Цветы Прикамья
подкормка

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