Эффективное удобрение для цветов

Возьмите всего несколько гранул, киньте в лунку, и ваши цветы будут красивыми, как никогда раньше! Пышное, продолжительное, шикарное цветение обеспечено. Удобрение же настолько простое, насколько и эффективное!

Совершенно не дорогое, практичное и результативное. Подкормка нравится абсолютно любым цветам на клумбе!

Подкормка для цветов

Удобряйте и наслаждайтесь ярким цветением.При посадке рассады цветов в лунки добавьте одно удобрение — азофоску. Оно продаётся в виде гранул, и его легко и удобно дозировать.В лунку под 1 цветок добавьте 5-7 гранул, присыпьте землей, высадите рассаду. Азофоска — хорошо сбалансированное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. Для начального питания цветку более чем достаточно!Через 1 неделю можно дополнительно пролить цветы кальцевой селитрой (разводите по инструкции на упаковке). И тогда рассада получит полный комплекс полезных веществ для пышного цветения!А всего-то нужно добавить несколько гранул при посадке. В дальнейшем можно ещё 1-2 раза подкормить комплексным удобрением (по ситуации).Берите подсказку себе на вооружение! Создавайте райский сад мечты, в котором пышно и ярко цветут самые разные растения.