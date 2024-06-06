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«Сад земных наслаждений»: интерпретация на новый лад


Прорастая корнями. Автор: Maria Tiurina.

Прорастая корнями. Автор: Maria Tiurina.

Художник-иллюстратор и дизайнер Мария Тюрина известна своими необычными сериями работ, в одной из которых она изобразила семь смертных грехов человечества в образе кошек. На этот же раз её посетила не менее гениальная идея воссоздать сцену из триптиха «Сад земных наслаждений» Иеронима Босха. Что из этого вышло, видно в ниже приведённых изображениях, на которых художница поэтапно отображает задуманный сюжет.
..

Как известно «Сад земных наслаждений» получил своё название по теме центральной части триптиха, посвящённой сладострастию. Именно поэтому, Мария решила воссоздать в своей акварельной работе одну из частей, в которой Бог, представляет ошеломлённому Адаму Еву в безмятежном и мирном Раю. Но вот только Эдем в данной работе автора больше похож на маленький Ад, населённый дивными существами, витиеватыми растениями и сверхъестественными элементами.
Эдем. Автор: Maria Tiurina.

Эдем. Автор: Maria Tiurina.

 
Фрагмент работы. Автор: Maria Tiurina.

Фрагмент работы. Автор: Maria Tiurina.

 
Рабочие моменты. Автор: Maria Tiurina.

Рабочие моменты. Автор: Maria Tiurina.

 
Прорисовка деталей. Автор: Maria Tiurina.

Прорисовка деталей. Автор: Maria Tiurina.

 
Взгляд. Автор: Maria Tiurina.

Взгляд. Автор: Maria Tiurina.

 
Последние штрихи. Автор: Maria Tiurina.

Последние штрихи. Автор: Maria Tiurina.

 
Готовая работа «Сад эдем». Автор: Maria Tiurina.

Готовая работа «Сад эдем». Автор: Maria Tiurina.

 

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