Секреты, с которыми вы меньше потратитесь в супермаркете

Наверное, каждому из нас знакома эта смесь удивления и расстройства, когда при выходе из продуктового магазина мы обнаруживаем в своих руках по паре увесистых пакетов, хотя нужно было купить всего лишь несколько вещей.

И обиднее всего в этой ситуации не только удар по кошельку, но и то, что многие лишние товары, заброшенные в корзину необдуманно, в итоге оказываются не так уж и нужны.

Мы решили изучить простые приемы и хитрости, благодаря которым будет легче избежать импульсивных покупок, но при этом получится купить все необходимое.



12. Сфотографируйте содержимое холодильника

11. Обращайте внимание на верхние и нижние полки

10. Старайтесь ходить за покупками без детей

9. Не забудьте предварительно поесть

8. По возможности избегайте магазинов за углом

7. Откажитесь от одноразовых ингредиентов

6. Ходите в магазин поздним утром

5. Не блуждайте по отделам, в которых вам ничего не нужно

4. Захватите буклет со скидками на входе

3. Берите корзинку вместо тележки

2. Начните покупки с развесных товаров

1. Включите в наушниках энергичную музыку

Чтобы придерживаться плана, как минимум неплохо составлять список покупок перед походом в магазин. Однако еще лучше сфотографировать содержимое своего холодильника. Так можно будет перепроверить, покупку каких продуктов еще можно отложить, например, если не нашлось любимой марки масла или привычного сорта яблок, а какие закончились полностью и откладывать возможности уже нет. Кроме того, в процессе закупок нередко вспоминаются дополнительные пункты и с помощью фото можно будет уточнить, точно ли у вас нет нужного соуса или вы просто давно не пользовались им и забыли, что он стоит на полке.У мерчандайзеров есть такой принцип: уровень глаз — это уровень покупки, поэтому там размещаются наиболее дорогие товары.Вы наверняка замечали за собой, что в первую очередь смотрите и обращаете внимание на средние полки. Это происходит автоматически, и, кроме того, никому не нравится прилагать лишние усилия, чтобы дотянуться до чего-то сверху или присесть и достать с самого низа. А ведь на этих уровнях могут скромно стоять товары не худшего качества и при этом в более приятной ценовой категории.Возможно, вы замечали, что порой в магазинах полки со сладостями, игрушками и прочими красочными товарами, привлекательными для детей, располагаются на нижних полках. Происходит так не случайно, а специально из расчета, что дети не только увидят, но и непременно смогут дотянуться до желаемого и умолять вас купить. Как минимум только из-за этого по возможности лучше оставлять детей дома. В противном случае велик риск, что придется прикупить что-то, что в список не входило.Вы наверняка уже слышали это раньше, однако не будет лишним раскрыть этот пункт подробнее. Голод довольно сильно влияет на процесс закупок, так как на пустой желудок глаза начинают цепляться за все подряд и мы закидываем в корзину вещи, даже не успев особо это обдумать. Так мы, конечно же, тратим гораздо больше и на гораздо менее нужные и полезные продукты.Так называемые «магазины на углу» крайне соблазнительны с точки зрения расположения, и зачастую в них есть все самое необходимое. Однако именно из-за этого же фактора удобства цены там выше. Поэтому закупаться в них все же разумнее в чрезвычайных ситуациях. А для глобального шопинга все же стоит отправляться в крупные супермаркеты либо же воспользоваться доставкой.Решившись приготовить что-то нестандартное, нередко можно столкнуться с тем, что в рецепте присутствуют непривычные для вашей семьи ингредиенты. В таких случаях лучше критически оценивать ситуацию: если высока вероятность, что затем этот продукт войдет в обиход и пригодится где-то еще, — можно и попробовать. Однако если вы заранее отдаете себе отчет в том, что продукт «одноразовый» и вы используете только чайную ложку, а что делать с целой банкой, непонятно, — возможно, стоит отказаться от покупки или подумать, чем ее заменить.В переполненном магазине, наверное, каждый чувствует себя неуютно. Плотный поток покупателей заставляет провести в магазине больше времени, что повышает риск лишних покупок. Кроме того, ассортимент не так радует глаз, ведь все быстро раскупают, поэтому к вечеру уже остается не такой большой выбор. Лучшее время для закупок со всех точек зрения — позднее утро. В это время гораздо меньше людей и персонал как раз успевает заполнить полки свежими поставками.Неспешная прогулка по всему магазину повышает риск импульсивных покупок. Поэтому если вы уже замечали за собой привычку брать лишнее, лучше заранее определиться с картой передвижений, чтобы не заходить в отделы, в которых вам ничего не нужно. Как правило, сделать это можно, посмотрев карту на сайте гипермаркета или взяв рекламный буклет на входе.Кроме того, перед входом в магазин так же было бы неплохо брать буклеты, в которых перечислены скидки. Это поможет как построить маршрут по магазину, так и провести меньше времени возле полок с товарами, так как вы сразу сможете визуально найти товар, подмеченный в буклете.С тележками ходить по магазину, безусловно, гораздо удобнее, чем таскать в руках корзинку — но в этом же и их существенный минус. Ведь за счет большого количества места и необходимости прикладывать мало усилий возрастает соблазн нахватать с полок больше продуктов, чем нужно, купить что-то лишнее или же про запас. Поэтому, особенно в ситуации, когда вы забегаете в магазин всего лишь за парой-тройкой пунктов, лучше брать корзинку.Дело в том, что развесные товары — один из наиболее увесистых пунктов в списке покупок. Набрав в первую очередь овощей и фруктов, вы просто не захотите долго бродить по магазину с этим весом на руках. И тем более не захотите брать лишнего при мысли, что все это добро еще нужно будет донести до дома. Поэтому лучше всего целенаправленно начинать свой путь с отдела с развесными товарами.Вы наверняка замечали, что в магазинах чаще всего играет довольно легкая и спокойная музыка. Она как нельзя лучше настраивает на неспешную прогулку и незаметно заставляет проводить в магазине больше времени, чем это необходимо. Но просто бродить между полками, конечно же, скучно, поэтому мы неосознанно закидываем в корзинку пару-тройку лишних вещей. К счастью, переиграть эту манипуляцию довольно легко — нужно всего лишь надеть наушники и включить более энергичную и ритмичную музыку.