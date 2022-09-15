Кустарники, которые можно высаживать под деревьями

Планируя дизайн сада, не стоит забывать и об участках, которые окружают стволы деревьев. Не стоит их недооценивать, поскольку при соответствующем подходе эта территория может стать настоящим украшением вашего сада.

Решаясь на обустройство клумб поблизости от деревьев, многие садоводы останавливают свой выбор на почвопокровных или невысоких травянистых растениях, сбрасывая со счетов кустарниковые культуры. Между тем, именно они являются важным элементом обустройства многоуровневых цветников. Сгруппировав растения по высоте, вы поможете ландшафту выглядеть более естественным и завершенным.



Рододендрон катевбинский

Гортензия древовидная

Самшит

Пиерис японский

Бирючина

Пузыреплодник калинолистный

Магония падуболистная

Практически все рододендроны легко переносят затенение, что делает их подходящими для выращивания в приствольных кругах. Начинающие садоводы стараются обходить это растение стороной, полагая, что привезенный к нам с востока кустарник не сможет пережить суровых зим средней полосы.Большинство рододендронов действительно теплолюбивы, однако есть среди них и такие, которые могут без особых проблем выдерживать морозы до –30°C. К ним относятся в том числе и популярные у нас представители группы рододендронов катевбинских.Крупные цветки-колокольчики этого растения будут украшать ваш сад с конца мая и до начала июня, а кожистые и блестящие вечнозеленые листья освежат композицию в осенне-зимний период.Морозостойкие сорта и гибриды рододендрона: Розеум Элеганс, Уайт Лайтс, Рози Лайтс и др.Гортензия – культура скорее теневыносливая, чем тенелюбивая, и поэтому она не слишком жалует густую тень, что, впрочем, не мешает ей отлично себя чувствовать при рассеянном затенении, создаваемом кронами крупных деревьев. Оптимальным расстоянием для высадки по соседству с садовыми исполинами считается расстояние в 2-3 м, но если вы готовы тратить свое время на поливы, то можете разместить ее максимально близко к стволу.Древовидные гортензии предпочитают рыхлые и хорошо дренированные кислые почвы и плохо переносят застой влаги. Цветет гортензия практически весь сезон, начиная с середины июня (а в некоторых регионах и с конца мая) и заканчивая октябрем.Растущие в естественной природе самшиты могут достигать поистине исполинских 6-8 м, в то время как габариты садовых самшитов гораздо скромнее – они редко вырастают выше 2-3 м. В целом самшит можно было бы назвать очень неприхотливым, если бы не одно «но»: он очень плохо переносит морозы, а это значит, что зимой вы при всем желании не сможете любоваться красотой этого вечнозеленого кустарника.Как и многие другие растения, самшит не терпит длительного застоя воды, поэтому если вы не организуете для этого кустарника хороший дренаж, то хорошего роста от него ждать не придется. Обратите внимание, что прямые солнечные лучи негативно сказываются на здоровье листвы растения.Что же касается всего остального, то здесь самшит показывает себя настоящим спартанцем. Он легко переносит кратковременные переувлажнение и засуху, не предъявляет больших требований к почвам, легко переносит даже самые смелые «парикмахерские» эксперименты и отлично растет в тенистых участках.Возможно, эта разновидность пиериса не так эффектна, как его родственник пиерис красивый, однако при этом он гораздо более морозостоек и при условии укрытия легким нетканым материалом может выдерживать похолодания до –30°С.Этот изящный, медленно растущий кустарник станет украшением любого сада. Садоводы высоко ценят его не только за привлекающие внимание колокольчатые цветки, но и за необычный оттенок листвы. Листья молодых растений в зависимости от сорта могут иметь медно-красную, розовую или белую окраску, которая сменяется на зеленую в процессе «взросления» кустарника.Как и другие вересковые, пиерис японский предпочитает кислые и влажные почвы и не жалует прямых солнечных лучей.Бирючина золотистаяИз 40 известных науке видов бирючины для выращивания в средней полосе больше всего подходят бирючина обыкновенная, плакучая, пирамидальная и золотистая. Оттенок листьев этого кустарника варьируется от желто- до темно-зеленого, однако иногда встречаются сорта с листвой лиловых и голубоватых оттенков.Это растение привлекает внимание в любое время года. Весной будет задавать тон своей яркой листвой, в июне и июле расставит контрастные мазки своими белыми метельчатыми соцветиями, а чуть позже украсит впадающий в «зимнюю спячку» сад своими темными глянцевыми ягодками.В живой природе бирючина произрастает в дубовых и грабовых рощах, а это значит, что близкое соседство с крупными деревьями этому растению не помешает. Для посадки лучше выбирать легкие и хорошо дренированные почвы. Бирючина прекрасно переносит стрижку, более того, постоянное укорачивание побегов простимулирует их кущение.Пузыреплодник – это неприхотливый декоративный кустарник, который используют не только в одиночных и групповых посадках, но и в качестве подлеска в лесных насаждениях. Свое название растение получило благодаря необычной форме плодов, которые издалека похожи на мелкие пузырьки. Любопытно, что в течение сезона они меняют свой цвет с зеленого на красный, а затем и на коричневый. Окраска цветков варьируется от белого до бледно-розового.При этом особую декоративную ценность представляют и листья пузыреплодника. Кроме традиционных зеленолистных разновидностей, можно встретить сорта с листьями желтого, пурпурного и даже насыщенно фиолетового оттенка. Однако выбирая растение для затененного участка, следует учитывать тот факт, что получить яркий «нестандартный» цвет листвы в таких условиях будет очень сложно.Магония падуболистная отличается высокой морозоустойчивостью и неприхотливостью. Она очень нетребовательна к почвам и способна расти даже в густой тени. Ранней весной этот вечнозеленый кустарник заметно выделяется среди еще не облиственных растений своей кожистой темно-зеленой листвой. Интересно, что к осени ее оттенок меняется с зеленого на красноватый. В южных районах магония зацветает уже к началу весны, однако в средней полосе срок сдвигается к началу или середине апреля.Дополнительную декоративность магонии в холодный период придают сине-фиолетовые с восковым налетом ягоды, которые появляются на кустарнике к концу августа и не осыпаются почти до самой весны.