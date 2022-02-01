10 древнеегипетских медицинских практик, которыми люди пользуются до сих пор

Древнеегипетские медицинские практики, которыми люди пользуются до сих пор
Древний Египет в основном известен своими пирамидами, иероглифами и мумиями. После развитой культуры, которая процветала за более чем 3000 лет до Рождества Христова, остались буквально тонны реликвий, которые обеспечили то, что современные ученые довольно много знают о древнеегипетской жизни. Благодаря практике мумификации, принятой у древних египтян, сегодня стало известно, что египтяне разработали передовые медицинские знания, опередив свое поколение на многие столетия. Некоторыми из этих практик пользуются до сих пор.
1. Измерение пульса
Измерение пульса.
Когда сегодня человек посещает врача, то ему всегда в первую очередь проверяют кровяное давление, температуру и пульс. Частота пульса может поведать многое о здоровье сердечно-сосудистой системы. Но чтобы понять это, сначала нужно было узнать, каким именно образом работают артерии и вены по всему телу. Это общеизвестно сегодня, но для ранней медицины подобное было огромным прорывом. Скорее всего, из-за распространенности практики мумификации древние египтяне знали о кровеносной системе и понимали ее важность. Именно в Египте впервые начали измерять пульс.
2. Тест на грыжу
Кашель как тест на грыжу.
Оказывается, люди знают этот тест на грыжу уже в течение тысячелетий. «Папирус Эберса», медицинское руководство древнего Египта, упоминает диагностику грыжи, утверждая, что «опухоль появляется при кашле». Есть даже древнеегипетские изображения пупочной грыжи и грыжи мошонке. Грыжи происходят, когда часть кишечника выступает через мышечную стенку желудка. Они часто вызываются напряжением при дефекации или поднятием тяжелых вещей. Учитывая, что египтяне строили такие гигантские каменные памятники, как пирамиды, они часто поднимали тяжелые вещи. Естественно, с грыжами они были прекрасно знакомы.
3. Тампоны
И это тоже из Египта.
Многие могли бы предположить, что тампоны — это достижение современного прогресса. Это правда , что тампоны не использовались до недавнего времени во многих западных культурах. И даже в конце 1980-х годов были рекламные кампании, в которых женщин пытались убедить в преимуществах тампонов и их безопасности. На самом же деле, тампоны использовали тысячи лет назад, а об этой практике просто забыли. У древних египтян был так называемый «тиет» или «узел Изиды» - тканевый тампон с «начинкой» из хлопка.
4. Пломбы
Следы древней стоматологии.
Кариес на самом деле были редким явлением в древнем Египте. Поскольку сахар не являлся частью египетского рациона, у жителей этой страны не развивался зубной камень и другие проблемы, которые столь часты в настоящее время. Однако, проблемы с зубами были из-за того, что мука и зерно перетирали каменными жерновами, в пище почти всегда были небольшие кусочки камня. Естественно это приводило к тому, что зубы повреждались и возникала опасность инфекции. В «Папирусе Эберса» встречались различные рецепты мазей для предотвращения инфекций. Дырки в зубах заполнялись смесью из тмина, смолы ладана и меда, который обладает антибактериальными свойствами. Затем дырка затыкалась «пробкой» из ткани.
5. Протезы
Древний протез.
Ученые находили египетские мумии с древнейшими в мире протезами конечностей, пальцев и т.д. Замена недостающих частей тела протезами имела очень важное значение для египтян по нескольким причинам. Египтяне верили, что после смерти тело должно быть пребывать в целости и сохранности, чтобы они имели возможность «получить его в загробной жизни». Именно поэтому мумификация была настолько важна, а также поэтому собственно и существовали протезы. Однако, протезы также использовались и во время жизни людей, а не только их «добавляли» после смерти. Египтяне использовали ампутацию для лечения инфекций и травм. Самым известным из этих пациентов была женщина, чьи останки нашли с деревянным большим пальцем ноги.
6. Контролируемая правительством медицина
Всё под контролем!
Доступ к медицинской помощи очень хорошо контролировался древнеегипетским правительством. Врачи получали образование благодаря специальной учебной программе и являлись членами «Дома жизни». Это по сути были медицинские институты, в которых обучали врачей, и в которые мог обратиться любой желающий за лечением. Имея доступ к хорошо обученным врачам, египтяне имели лучшее здравоохранение, чем кто-либо еще в то время. Более того, даже были компенсации для рабочих за производственные травмы (которые оплачивал работодатель).
7. Лекарства
Использование лекарственных препаратов.
Идея об использовании лекарств, по-видимому, стара, как сама цивилизация. Тем не менее, в случае древних египтян часто лекарственные препараты получали путем проб и ошибок. Хотя некоторые лекарства, в конечном итоге, работали очень хорошо, другие же, возможно, наносили больше вреда, чем пользы. К примеру, египтяне знали, что мед хорошо использовать на ранах (он до сих пор используется при кожных заболеваниях). Они также знали, что мята может успокоить желудок. Тем не менее, другие средства, такие как свинец и фекалии, явно не были хорошей идеей.
8. Обрезание
Удаление крайней плоти у мальчиков
Практика удаления крайней плоти у мальчиков появилась века назад. Иногда это рассматривается как религиозная практика, но в других случаях это делали с медицинскими целями. На протяжении веков подобная практика ассоциировалась с еврейской культурой. Сегодня это широко практикуется врачами в большинстве западных стран, независимо от религии. Оказывается, обрезание практиковали и древние египтяне, причем массово. Сохранились изображения, на которых показаны врачи, проводящие данную процедуру. Египтяне очень заботились о личной гигиене и часто сбривали все волосы с тела, чтобы оставаться чистыми и избегать паразитов. А обрезание было настолько распространено, что необрезанные пенисы были для египтян чем-то вроде диковинки.
9. Хирургия
Древние медицинские записи.
У древних египтян были обширные знания о человеческой анатомии и о том, как «работает» человеческое тело. Поскольку они постоянно практиковали мумификацию, то имели возможность после вскрытия видеть, какие проблемы возникали во внутренних органах и проводить ассоциации с болезнями человека при жизни. Эти навыки позволяли им широко практиковать хирургию.
Более поздние культуры в средних веках полностью утратили эти знания, поскольку вскрытие было незаконным по религиозным причинам. Скальпели, используемые для хирургии египтянами, делали из меди, слоновой кости или обсидиана. Перед процедурой пациентам давали алкоголь и успокоительные средства, поскольку анестезии не существовало. Обычно использовали корень мандрагоры и вытяжку из мака.
Основная проблема с выживаемостью заключалась в том, что без знаний о переливании крови, пациенты часто истекали кровью, если операция была слишком сложной или затягивалась. Это старались предотвратить с помощью прижигания сосудов горячими лезвиями. После операции, чтобы предотвратить инфекции, использовали антибиотические мази (в основном на основе меда).
10. Опиаты
Этот древний опий.
Из мака до сих пор производят мощные препараты, которые уже давно известны своими обезболивающими способностями. Опиаты сегодня по-прежнему применяются для обезболивания, особенно в случаях сильной боли. Хотя маковый сок, который использовался древними египтянами, не совсем представлял собой современные морфин или оксиконтин, это был крайне полезный препарат в то время (особенно, учитывая, что в древнем мире обезболивающие было не так то просто найти). Маковый сок, как упоминалось выше, мог использоваться для хирургии, и его часто смешивали при этом с пивом или вином. Также он повсеместно использовался как жаропонижающее и болеутоляющее средство.
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