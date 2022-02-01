10 древнеегипетских медицинских практик, которыми люди пользуются до сих пор

Древнеегипетские медицинские практики, которыми люди пользуются до сих пор

1. Измерение пульса

Измерение пульса.

2. Тест на грыжу

Кашель как тест на грыжу.

3. Тампоны

И это тоже из Египта.

4. Пломбы

Следы древней стоматологии.

5. Протезы

Древний протез.

6. Контролируемая правительством медицина

Всё под контролем!

7. Лекарства

Использование лекарственных препаратов.

8. Обрезание

Удаление крайней плоти у мальчиков

9. Хирургия

Древние медицинские записи.

10. Опиаты

Этот древний опий.