Советская сатира: 20 колких карикатур, которые высмеивали «стиляг»

Подборка карикатур высмеивающих молодежные субкультуры советского времени.
В СССР практически все сферы жизни людей регламентировались строгими нормами, а всё, что им не соответствовало, высмеивалось и клеймилось позором. И даже если дело касалось причёсок, музыкальных вкусов или одежды. И всё же в Стране Советов были много людей, которые стремились одеваться ярко и выделяться из толпы. Казалось, чем больше брюк и платьев невзрачных цветов выпускала лёгкая промышленность СССР, тем чаще советская молодёжь заглядывалась на западных модниц. Людей, которые следовали западной моде называли «стилягами», а сатирические журналы стебали со всей силой пролетарского энтузиазма.
1. Взаимоотношение с обществом
Агит-плакат 1961 года раскрывающий сущность людей, которых называли «фарцовщики».
2. Модница и модник
Карикатура на советскую молодежь, желающую выделяться из обще серой массы людей.
3. Дама-стиляга
Яркая одежда была предметом насмешек.
4. Снегурочка в новом облике
Желание быть не такими как все приводило к высмеивающим карикатурам в адрес модников.
5. Ай да парень-паренек!
Советское общество клеймило позором все, что не соответствовало общепринятым нормам.
6. Когда хвастаешься новой вещью
Дерзкая манера поведения осуждалась обществом.
7. «Гламурные» девчата
Короткие юбки в советское время считались вызывающей одеждой.
8. Стильные подружки
С едким сарказмом карикатуристы высмеивали модные веяния, пришедшие с «загнивающего Запада».
9. Когда думаешь, что ты неотразим
Советские сатирические журналы подымали на смех эпатажную молодежь.
10. Молодо-зелено
Чрезмерное пристрастие молодежи к моде высмеивалось в карикатурах.
11. Пончо: привет из Южной Америки
Накидка, за ношение которой в СССР можно было попасть на страницы «Крокодила».
12. Стиляги и модники – позор советской молодежи
Модные веяния, подражания иностранной культуре, высмеивались карикатуристами.
13. Устами младенца...
Движения хиппи советские карикатуристы всячески пытались представить в негативном свете.
14. Отцы и дети
Родители воспринимали увлечения своих детей специфическими субкультурами крайне негативно.
15. Проводник в «запретный мир»
Фарцовщики разными путями добывали товары западного производства и продавали их советским гражданам.
16. Особенности стиляжьего образа
Молодые люди так старались выделяться, что начинали напоминать клоунов.
17. Последний писк моды
Молодёжная мода с элементы хипповского стиля была причиной насмешек.
18. Золотая молодежь
Советская молодежь все чаще подражала американскому стилю жизни.
19. Битломан
Любовь к Битлз показывалась в уничижительно-насмешливой манере.
20. Жертва моды
Во все времена молодежь хотела выглядеть ярко и модно.
21. Подружки-хохотушки
Активные модники носили иностранные вещи стараясь подражать западной молодежи.
22. Обезьяны с двух сторон
Вот так советские карикатуристы изображали юных приверженцев западной морали.
23. «Белая ворона»
Советская мода 80-х годов с ее атрибутами и веяниями.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии