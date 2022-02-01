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Советская сатира: 20 колких карикатур, которые высмеивали «стиляг»


Подборка карикатур высмеивающих молодежные субкультуры советского времени.

Подборка карикатур высмеивающих молодежные субкультуры советского времени.

В СССР практически все сферы жизни людей регламентировались строгими нормами, а всё, что им не соответствовало, высмеивалось и клеймилось позором. И даже если дело касалось причёсок, музыкальных вкусов или одежды. И всё же в Стране Советов были много людей, которые стремились одеваться ярко и выделяться из толпы. Казалось, чем больше брюк и платьев невзрачных цветов выпускала лёгкая промышленность СССР, тем чаще советская молодёжь заглядывалась на западных модниц. Людей, которые следовали западной моде называли «стилягами», а сатирические журналы стебали со всей силой пролетарского энтузиазма.

1. Взаимоотношение с обществом


Агит-плакат 1961 года раскрывающий сущность людей, которых называли «фарцовщики».

Агит-плакат 1961 года раскрывающий сущность людей, которых называли «фарцовщики».

 

2. Модница и модник


Карикатура на советскую молодежь, желающую выделяться из обще серой массы людей.

Карикатура на советскую молодежь, желающую выделяться из обще серой массы людей.

 

3. Дама-стиляга


Яркая одежда была предметом насмешек.

Яркая одежда была предметом насмешек.

 

4. Снегурочка в новом облике


Желание быть не такими как все приводило к высмеивающим карикатурам в адрес модников.

Желание быть не такими как все приводило к высмеивающим карикатурам в адрес модников.

 

5. Ай да парень-паренек!


Советское общество клеймило позором все, что не соответствовало общепринятым нормам.

Советское общество клеймило позором все, что не соответствовало общепринятым нормам.

 

6. Когда хвастаешься новой вещью


Дерзкая манера поведения осуждалась обществом.

Дерзкая манера поведения осуждалась обществом.

 

7. «Гламурные» девчата


Короткие юбки в советское время считались вызывающей одеждой.

Короткие юбки в советское время считались вызывающей одеждой.

 

8. Стильные подружки


С едким сарказмом карикатуристы высмеивали модные веяния, пришедшие с «загнивающего Запада».

С едким сарказмом карикатуристы высмеивали модные веяния, пришедшие с «загнивающего Запада».

 

9. Когда думаешь, что ты неотразим


Советские сатирические журналы подымали на смех эпатажную молодежь.

Советские сатирические журналы подымали на смех эпатажную молодежь.

 

10. Молодо-зелено


Чрезмерное пристрастие молодежи к моде высмеивалось в карикатурах.

Чрезмерное пристрастие молодежи к моде высмеивалось в карикатурах.

 

11. Пончо: привет из Южной Америки


Накидка, за ношение которой в СССР можно было попасть на страницы «Крокодила».

Накидка, за ношение которой в СССР можно было попасть на страницы «Крокодила».

 

12. Стиляги и модники – позор советской молодежи


Модные веяния, подражания иностранной культуре, высмеивались карикатуристами.

Модные веяния, подражания иностранной культуре, высмеивались карикатуристами.

 

13. Устами младенца...


Движения хиппи советские карикатуристы всячески пытались представить в негативном свете.

Движения хиппи советские карикатуристы всячески пытались представить в негативном свете.

 

14. Отцы и дети


Родители воспринимали увлечения своих детей специфическими субкультурами крайне негативно.

Родители воспринимали увлечения своих детей специфическими субкультурами крайне негативно.

 

15. Проводник в «запретный мир»


Фарцовщики разными путями добывали товары западного производства и продавали их советским гражданам.

Фарцовщики разными путями добывали товары западного производства и продавали их советским гражданам.

 

16. Особенности стиляжьего образа


Молодые люди так старались выделяться, что начинали напоминать клоунов.

Молодые люди так старались выделяться, что начинали напоминать клоунов.

 

17. Последний писк моды


Молодёжная мода с элементы хипповского стиля была причиной насмешек.

Молодёжная мода с элементы хипповского стиля была причиной насмешек.

 

18. Золотая молодежь


Советская молодежь все чаще подражала американскому стилю жизни.

Советская молодежь все чаще подражала американскому стилю жизни.

 

19. Битломан


Любовь к Битлз показывалась в уничижительно-насмешливой манере.

Любовь к Битлз показывалась в уничижительно-насмешливой манере.

 

20. Жертва моды


Во все времена молодежь хотела выглядеть ярко и модно.

Во все времена молодежь хотела выглядеть ярко и модно.

 

21. Подружки-хохотушки


Активные модники носили иностранные вещи стараясь подражать западной молодежи.

Активные модники носили иностранные вещи стараясь подражать западной молодежи.

 

22. Обезьяны с двух сторон


Вот так советские карикатуристы изображали юных приверженцев западной морали.

Вот так советские карикатуристы изображали юных приверженцев западной морали.

 

23. «Белая ворона»


Советская мода 80-х годов с ее атрибутами и веяниями.

Советская мода 80-х годов с ее атрибутами и веяниями.

 

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Советская сатира: 20 колких карикатур, которые высмеивали «стиляг»

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Советская сатира: 20 колких карикатур, которые высмеивали «стиляг»Подписаться на мой Instagram
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