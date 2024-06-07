Нелепо, но законно: самые абсурдные запреты в разных странах

Во Франции нельзя целоваться на перронах. | Фото: yaplakal.com / liveinternet.ru.
Законы призваны регламентировать права и обязанности граждан, но в некоторых из них написано такое, что просто не укладывается в голове. В одной стране, например, запрещено целоваться на перроне, в другой – укладывать осла спасть в ванной.
Запрет на ловлю королевской рыбы
В Великобритании все осетры в стране принадлежат Ее Величеству королеве Елизавете II. | Фото: images6.fanpop.com / unbc.ca.
С незапамятных времен собственностью королевской семьи считаются лебеди, киты, некоторые виды рыб и еще кое-какая живность, которая находится на территории британских владений. Это значит, что обычным людям запрещено на них охотиться. Начиная с XIV века, в этот список попал еще и осетр. Казалось бы, запрет на ловлю «королевского» осетра – это пережиток прошлого, но в начале XXI века некоему Роберту Дэвису попалась в сети именно такая 3-метровая рыба.
Будучи законопослушным, мужчина сообщил об улове береговой охране. Те посоветовали поставить в известность Букингемский дворец и послать официальное письмо на имя королевы. Рыбаку великодушно позволили оставить осетра себе. Обрадованный Дэвис выставил рыбу на аукцион, и на этом его везение закончилось. По закону королевскую рыбу можно съесть или подарить, но не продавать. Осетра изъяли.
Запрет на прогулки с медведями по городским улицам
Прогулка с медведем по городским улицам. | Фото: cs541604.vk.me.
В царской России в 1867 году вступил в действие указ «О воспрещении промысла водить медведей для забавы народа». В ту пору было популярным развлекать уличные толпы театрализованными представлениями с участием этих зверей. Несмотря на запрет, животных все равно выводили выступать, т. к. это приносило очень хороший доход. Кстати, именно с тех времен и появился стереотип о русских медведях, разгуливающих по городским улицам.
Запрет на поцелуи
Во Франции нельзя целоваться на перронах. | Фото: yaplakal.com / liveinternet.ru.
В 1910 году во Франции на перронах железнодорожных вокзалов висели таблички с надписями «Целоваться запрещено», потому что правительство приняло соответствующий закон. Дело в том, что затяжные прощания особенно темпераментных влюбленных вызывали задержку отправления поезда, от этого нарушался график движения. Кстати, этот закон до сих пор никто не отменил.
В здании британского парламента умирать нельзя
Вестминстерский дворец. | Фото: c2.staticflickr.com.
В Великобритании категорически запрещено умирать в здании британского парламента. Этот, на первый взгляд, абсурдный запрет имеет свое логическое объяснение. Дело в том, что все, кто уходит на тот свет, находясь в Вестминстерском дворце, должны быть похоронены как короли со всеми надлежащими почестями, да еще и за счет государства. Именно поэтому персонал дворца бдит, чтобы там не случалось ничего подобного.
Запреты по-американски
В Аризоне нельзя переходить границу с уткой на голове. | Фото: triphints.ru.
Запреты в американском законодательстве – это вообще отдельная тема. Порой даже сами американцы смеются над законами, за нарушение которых, тем не менее, предусматривается наказание. В штате Пенсильвания в одном доме не разрешается проживать одновременно 16 женщинам. Если их насчитают 17 или больше, то место будет расценено как публичный дом. На Аляске запрещено поить спиртными напитками лосей, а в Аризоне – укладывать спать осла в ванной. В штате Миннесота противозаконно пересекать границу с уткой на голове.
В Монтане группам индейцев из семи и более человек нельзя появляться на улице вместе. В противном случае люди могут подумать, что они вышли на тропу войны, и беспрепятственно застрелить их. И наконец, в штате Индиана никто не может посчитать длину окружности, используя значение числа Пи 3,14. Там, согласно закону, эта константа равняется 4.
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