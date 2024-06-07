Креатив во имя разрушения: 10 неординарных видов оружия, которые создал человек в прошлом

Удивительное оружие созданное человеком за века.

1. «Липкая бомба»

Идея была хорошей.

2. «Рвотный луч»

Результаты тестов были удовлетворительными.

3. FP45 Liberator

Нету лучше карате, чем в кармане... либератор.

4. Труп

Самое страшное оружие на войне.

5. Танки Tauchpanzer

Не прошли по дну и пары километров.

6. Огнемёт Grossflammenwerfer

Говорят, что на огонь можно смотреть бесконечно.

7. Пистолет Apache

Коварный пистолет.

8. Винтовка Krummlauf

Какая забота о солдатах.

9. «Монитор Новгород»

Есть еще творцы в русских селеньях.

10. Nuka Launcher - ручная ядерная боеголовка

Бум.