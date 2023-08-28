Спасающая красота, или Как 96-летний тайванец предотвратил снос целой деревни

Известное выражение «красота спасет мир» как нельзя лучше характеризует сложившуюся ситуацию с вымирающей деревней, которую власти планировали снести, когда она превратилась в один из районов мегаполиса. Чтобы спасти свое маленькое поселение от незавидной участи, один неравнодушный житель просто взял в руки кисточку, краски и превратил это унылое место в самую посещаемую достопримечательность огромного города Тайчжун, что на Тайване.
Чтобы спасти деревню Хуань Юнь Фу начал ее разрисовывать причудливыми узорами (Rainbow Village, Тайвань).
Небольшое барачное поселение, которое построили власти города для ветеранов еще в 40-х годах прошлого века, большим архитектурным изяществом не отличалось. Да и военный народ надолго на месте не оседал и стремился перебраться в большой город, который находился совсем рядом. Кто сам искал работу и жилье, кому власти предоставляли. Так, со временем поселок и приходил в полный упадок. В нем остались жить только старики и те, кто был очень привязан к своему дому.
Хуань Юнь Фу (Huang Yung-Fu) – создатель самой необычной деревни на Тайване (Rainbow Village).
Среди этих людей и оказался весьма незаурядный человек, бывший военный, который уже 37 лет проживал в этой деревушке. Новость о сносе оставшихся домов очень огорчила жителей поселения, но это была государственная программа и противостоять ей они не могли.
Необычные узоры украшают каждую постройку и дорожку вымирающего поселка военных поселенцев (Rainbow Village, Тайвань).
И вот тогда 96-летний ветеран Хуань Юнь Фу (Huang Yung-Fu) решился на очень неординарный шаг, он просто взял в руки кисточку и краски и начал разрисовывать стены своего дома, с которым вскоре ему предстояло распрощаться.
«Радужный дедушка» без устали разрисовывает каждый клочок деревни (Rainbow Village, Тайвань).
Уникальные сюжеты на стенах домов и даже улицах и тротуарах (Rainbow Village, Тайвань).
Когда все стены как внутри дома, так и снаружи были покрыты причудливыми картинами, он с легкостью и особым вдохновением начал рисовать на дорожках возле дома и на самой дороге, плавно переходя в дворы своих соседей.
Мультяшные персонажи и киногерои нарисованы не только на стенах, но и сделаны настоящие фигурки (Rainbow Village, Тайвань).
И вот, за очень небольшой промежуток времени, деревушка заиграла всеми цветами радуги, приводя в полный восторг местных жителей и людей, которые проезжали мимо этого богом забытого места.
Самая добродушная достопримечательность Тайчжуня (Rainbow Village, Тайвань).
Теперь на серых, убогих стенах бараков красуются замысловатые узоры и иероглифы, цветы и деревья, фантастические существа из мифов и легенд, мультяшные персонажи, герои кинолент и даже легендарные личности в необычном стиле и цвете, в котором видел их неординарный творец.
Молодежь устраивает целые тематические представления на территории «Радужной деревни» (Тайвань).
Ведь этот человек, никогда не был художником и даже не учился рисовать в художественной школе, а только лишь в раннем детстве его отец пытался привить сынишке элементарные навыки обращения с кисточкой и карандашом. Это уже не первая жизнеутверждающая история о такого рода самородках, о которых упоминалось на страницах Novate.ru.
В «Радужной деревне» любят устраивать фотосессии молодожены (Тайвань).
Когда увидели необычное граффити студенты университета, который расположен в этом же районе, то, конечно же, сфотографировали эти расписные домики и улочки, разместив фото в сети интернет. Вот с тех пор и пошла небывалая слава о «радужном дедушке», как они его любя величают, и его творении по всему миру. А восторженные туристы, попадая сюда, называют некогда трущобное поселение – «Радужная деревня» (Rainbow Village), что полностью соответствует этому поистине сказочному месту.
Фантастическая роспись «Радужной деревни» (Тайвань).
Эта местность стала необычайно привлекательна для туристов, любой гид включает деревеньку в список обязательного посещения, считая ее самой неординарной достопримечательностью современного мегаполиса.
Снимки на фоне фантастических домов получаются очень красивыми и романтическими (Rainbow Village, Тайвань).
Сами туристы тоже с нескрываемым восторгом гуляют по сказочно-радужным улочкам и подворьям и с большим удовольствием фотографируются на фоне необыкновенных домов, которые создал всего лишь один человек с помощью не только кисточки и красок, но и с огромным душевным и творческим посылом, вкладывая всю свою любовь к окружающему миру.
«Радужный дедушка» без устали трудится над созданием своих
добродушных сюжетов (Rainbow Village, Тайвань).
Благодаря такому преображению власти города изменили свои планы (Rainbow Village, Тайвань).
И только благодаря тому, что в этой вымирающей деревне оказался такой неравнодушный человек, создавший уникальную достопримечательность, власти мегаполиса отменили свое решение. Ну а «радужному дедушке», у которого просто открылось второе дыхание, предстоит еще немало работы. Ведь нужно не только создавать новые шедевры, радуя все больше и больше людей, но и поддерживать уже созданные рисунки, на которые уходит немало сил и энергии.
96 летний ветеран Хуань Юнь Фу (Huang Yung-Fu), создатель «Радужной деревни» стал местной знаменитостью (Тайвань).
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