Спасающая красота, или Как 96-летний тайванец предотвратил снос целой деревни

Чтобы спасти деревню Хуань Юнь Фу начал ее разрисовывать причудливыми узорами (Rainbow Village, Тайвань).

Хуань Юнь Фу (Huang Yung-Fu) – создатель самой необычной деревни на Тайване (Rainbow Village).

Необычные узоры украшают каждую постройку и дорожку вымирающего поселка военных поселенцев (Rainbow Village, Тайвань).

«Радужный дедушка» без устали разрисовывает каждый клочок деревни (Rainbow Village, Тайвань).

Уникальные сюжеты на стенах домов и даже улицах и тротуарах (Rainbow Village, Тайвань).

Мультяшные персонажи и киногерои нарисованы не только на стенах, но и сделаны настоящие фигурки (Rainbow Village, Тайвань).

Самая добродушная достопримечательность Тайчжуня (Rainbow Village, Тайвань).

Молодежь устраивает целые тематические представления на территории «Радужной деревни» (Тайвань).

В «Радужной деревне» любят устраивать фотосессии молодожены (Тайвань).

Фантастическая роспись «Радужной деревни» (Тайвань).

Снимки на фоне фантастических домов получаются очень красивыми и романтическими (Rainbow Village, Тайвань).

«Радужный дедушка» без устали трудится над созданием своих

добродушных сюжетов (Rainbow Village, Тайвань).

Благодаря такому преображению власти города изменили свои планы (Rainbow Village, Тайвань).

96 летний ветеран Хуань Юнь Фу (Huang Yung-Fu), создатель «Радужной деревни» стал местной знаменитостью (Тайвань).