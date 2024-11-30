Люди, которые такой ремонт сделали, что могут в телешоу сниматься

Ремонт — это всегда испытание для бюджета и нервов, ведь редко удается уложиться в запланированные сроки и суммы. Особенно сложно, если берешься за все сам, стараясь сэкономить и воплотить мечты своими руками. Хочется предусмотреть каждую деталь, но даже если итог немного отличается от первоначальных идей, результат часто радует не меньше задуманного.
«Я слишком долго думала над оформлением и акцентами, а потом просто послала все подальше и принялась за дело»
«Обновила гостиную. Пока что мне нравится эта цветочно-девчачья атмосфера. Но работа еще в процессе»
«Рассталась с мужем и медленно обустроила пространство в нашей общей квартире. Наконец-то чувствую себя женственной и самой собой»
«Сделал комнату для сына. До и после»
Это просто эпическая работа!
«На этот ремонт у меня ушло целых 3 месяца»
Скажу как профессионал: «Я впечатлен!»
«Моя любимая комната в доме»
Кстати, у нас есть классная подборка, в которой люди затеяли ремонт и теперь делятся целыми историями процесса.
«А я вот ламинат на стены приклеил. Это прихожая такая получилась»
«Я купила витраж на аукционе и не знала, что с ним делать. И вот что вышло»
Кошачий уголок своими руками
«Мы решили восстановить паркет в спальне»
«До и после ремонта спальни»
«В последний раз, когда делал ремонт, профессионалы сильно накосячили, поэтому в этот раз все сам, кроме штукатурки»
«Рада наконец-то поделиться тем, как преобразилась моя кухня»
«Моя первая попытка выложить плитку. Кухонный фартук — не в счет»
«Новая спальня для трехлетнего ребенка почти готова. Нужно еще немного усилий, чтобы довести до идеала»
«Отремонтировал ванную комнату. Все сам и очень этим горжусь»
«Мне нравится как получилось»
Ремонт — это всегда вызов, но в итоге каждый потраченный час и усилие стоят того. А у некоторых умельцев он оказывается настолько крутым, что хочется спросить: «Так можно было, да?
