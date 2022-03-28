Супер-парничок для рассады

В межсезонье рассада особенно нуждается в достаточном количестве света и тепла. Для этого сделайте своими руками классный парничок, используя обыкновенную коробку и фольгу.







Коробку разберите. Внутрь приклейте на двусторонний скотч фольгу.







Соберите коробку обратно.







Сделайте по бокам отверстия, чтобы вставить металлические палки-перегородки. Полочки можно сделать и из любого другого доступного материала.







Теперь расставьте контейнеры с рассадой и поставьте возле фитолампы. Фольга будет отражать свет и тепло, и рассада будет развиваться равномерно и стремительно.







Подробнее о том, как сделать парник из коробки и фольги, смотрите в видео ниже:



