Как быстро очистить старую сковородку от нагара

Толстый слой нагара и жира вполне реально очистить, и для этого нужен минимальный набор средств. Прокипятите сковородку, и она будет как новенькая!







Во вместительную кастрюлю, куда помещается сковорода, налейте 5 л горячей воды, добавьте 150 гр. дешёвого стирального порошка и 150 гр. Калмагона. Это бюджетное средство, которое размягчает нагар и жир. Его можно найти в магазине «Светофор».







Поставьте на плиту и после закипания уменьшите огонь ниже среднего. Кипятите сковороду в течение 20-30 минут. Вот что произойдёт со сковородой — нагар сам начнёт отлипать.







Остатки нагара будет несложно счистить щёткой или жёсткой губкой.







Вот так без труда вы сможете подарить старым сковородкам вторую жизнь!





Подробнее о том, как удалить нагар и жир со сковороды, смотрите в видео ниже:



