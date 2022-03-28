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Как быстро очистить старую сковородку от нагара

Толстый слой нагара и жира вполне реально очистить, и для этого нужен минимальный набор средств. Прокипятите сковородку, и она будет как новенькая!

Как быстро очистить старую сковородку от нагара

Во вместительную кастрюлю, куда помещается сковорода, налейте 5 л горячей воды, добавьте 150 гр. дешёвого стирального порошка и 150 гр. Калмагона. Это бюджетное средство, которое размягчает нагар и жир. Его можно найти в магазине «Светофор».

Как быстро очистить старую сковородку от нагара

Поставьте на плиту и после закипания уменьшите огонь ниже среднего. Кипятите сковороду в течение 20-30 минут. Вот что произойдёт со сковородой — нагар сам начнёт отлипать.

Как быстро очистить старую сковородку от нагара

Остатки нагара будет несложно счистить щёткой или жёсткой губкой.

Как быстро очистить старую сковородку от нагара

Вот так без труда вы сможете подарить старым сковородкам вторую жизнь!

Как быстро очистить старую сковородку от нагара
Подробнее о том, как удалить нагар и жир со сковороды, смотрите в видео ниже:


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