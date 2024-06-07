5 «отраслей» которые навсегда изменил космос

Как космос изменил наш быт.
Когда человечество готовилось совершить первый шаг в космос, для развития космонавтики были задействованы самые разные отрасли. После того, как великое все же свершилось, многие из «космических» вещей, перекочевали на Землю.
1. Одежда
Изменил космос одежду.
Привычные сегодня всем липучки и молнии на одежде появились благодаря развитию аэрокосмической отрасли.Более того, многая «медицинская» одежда, например специальная одежда для детей с умственными расстройствами также изначально создавалась для космоса.
2. Посуда
Космические сковороды.
Знаменитые антипригарные сковороды появились именно благодаря развитию аэрокосмической отрасли. Впрочем, делали для космических кораблей вовсе не сковородки как таковые, а то самое антипригарное покрытие, которое сегодня в них используется.
3. Цифровая техника
С орбиты с любовью.
Современные цифровые фото и видео камеры появились вовсе не благодаря находчивым коммерсантам, а благодаря Холодной войне и повсеместному распространению спутников шпионов. Подобным оборудование были снаряжены самые первые образцы подобной техники. Сегодня эта военная космическая разработка доступна каждому из нас.
4. Бытовая техника
И даже пылесос.
Бытовая техника также эволюционировала благодаря полетам в космос. Вообще все «мобильные» технологии как таковые появились именно благодаря космическим полетам. Впрочем, сейчас речь идет вовсе не о смартфонах и ноутбуках, а он такой простой вещи, как пылесос. Первые маленькие пылесосы были созданы именно для космических кораблей.
5. Коммуникации
Без космоса и в интернет не выйти.
Пожалуй, самое очевидное, что нам подарило освоение космоса, – это коммуникации. Системы спутниковых геолокаций, спутниковая связь, спутниковый интернет, телевиденье и многое другое. Все это стало возможным не благодаря полетам в космос, а из-за полетов в космос, так как изначально создавалось для обслуживания самих кораблей.
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