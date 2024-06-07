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С нами не соскучишься!

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Удачный ракурс: 17 оригинальных снимков, способных взорвать мозг


Фантастические снимки, к которым нужно присмотреться

Фантастические снимки, к которым нужно присмотреться

Иногда в кадр фотоаппарата попадают такие моменты, что нарочно не придумаешь. И никакие графические редакторы не нужны. В нашем обзоре собраны именно такие знаковые снимки. Просто смотрите и наслаждайтесь!

1. Прекрасное фото - голова в штанах


Прекрасная поза, удачный ракурс.

Прекрасная поза, удачный ракурс.

 

2. Из последних сил... лежит на асфальте


Перевернутый снимок.

Перевернутый снимок.

 

3. Это вам не солнышко на ладошке


Голова в ложке.

Голова в ложке.

 

4. И как тут не поверить в существование инопланетян!?


Слияние.

Слияние.

 

5. Да уж, современные мужчины уже не те...


Показалось.

Показалось.

 

6. Одно фото - четыре измерения


Сбой в матрице.

Сбой в матрице.

 

7. Так вот, как появляются дороги


Накурил дорогу.

Накурил дорогу.

 

8. А говорят, драконы вымерли...


 

 
Огнедышащий пес.

Огнедышащий пес.

 

9. Рука мастера


Оригинальный снимок.

Оригинальный снимок.

 

10. Бритвенный станок - на заметку садоводам


 

 
Оригинальная задумка.

Оригинальная задумка.

 

11. Кого только не встретишь в автобусе!?


Человек-поручень.

Человек-поручень.

 

12. Перевернутые снимки - восхитительны!


Мистический кадр.

Мистический кадр.

 

13. Обладатели стального пресса


 
Физическая форма.

Физическая форма.

 

14. Последствия Чернобыльской катастрофы, генетические мутации или сиамские близнецы!?


Козочки.

Козочки.

 

15. А ведь ему идет!


Купальник на двоих.

Купальник на двоих.

 

16. О, чудо! Крылатая собака!


Взлетная полоса.

Взлетная полоса.

 

17. На встречу собственной тени


Тени наступают.

Тени наступают.

 

 

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